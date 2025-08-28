  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear

Hải Duy
Hải Duy
28/08/2025 16:00 GMT+7

Được biết đến với phong cách gợi cảm nóng bỏng, Miss Universe Vietnam 2024 Bùi Quỳnh Hoa bất ngờ diện bộ vest phom dáng rộng kết hợp cùng cặp mắt kính và kiểu tóc được vuốt ngược gọn gàng, mang đến một hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và vô cùng cuốn hút.

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear- Ảnh 1.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện với phong cách khác lạ

ẢNH: NVCC

Tối 27.8, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện tại một sự kiện trao giải tôn vinh vẻ đẹp nam giới đương đại do một tạp chí dành cho quý ông tổ chức. Có mặt tại thảm đỏ, Bùi Quỳnh Hoa trở thành tâm điểm chú ý khi mang đến phong cách menswear cực chất, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trong những chiếc váy dạ hội thường thấy tại các sự kiện của giới beauty queen.

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear- Ảnh 2.

Bùi Quỳnh Hoa khéo léo cân bằng giữa nét nam tính và sự mềm mại, nữ tính khi chọn mặc phong cách menswear

ẢNH: NVCC

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear- Ảnh 3.

Với Miss Universe Vietnam 2024, phong cách menswear không chỉ là một trào lưu, mà còn là biểu tượng của sự tự tin và cá tính

ẢNH: NVCC

Nàng hậu hóa “tổng tài” trong bộ suit nâu oversized vừa cổ điển vừa hiện đại, kết hợp cùng áo sơ mi màu beige nhạt. Bùi Quỳnh Hoa phối cà vạt và giày cùng tông trang phục tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Người đẹp cũng khéo léo kết hợp cùng với các phụ kiện mắt kính, thắt lưng, đồng hồ và trang sức đồ hiệu đầy sành điệu, nâng tầm bản phối. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau cũng giúp Bùi Quỳnh Hoa trông ngầu và cuốn hút hơn.

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear- Ảnh 4.

Trong chương trình, Bùi Quỳnh Hoa được mời lên sân khấu để trao giải Best Face Of The Year cho ca sĩ Hùng Huỳnh và Best Style Of The Year cho Fashion Director Vĩnh Khoa

ẢNH: NVCC

Nói về việc lựa chọn phong cách mới, chân dài cho biết trong thế giới thời trang hiện đại, phong cách menswear đã không còn là đặc quyền của phái mạnh. Giờ đây, những cô gái cá tính và mạnh mẽ đang làm chủ phong cách này, biến những bộ vest, quần tây cứng nhắc thành tuyên ngôn đầy cuốn hút về nữ quyền. Việc mặc menswear đẹp và cuốn hút không chỉ đơn thuần là khoác lên mình những món đồ của nam giới, mà còn là sự kết hợp khéo léo để tôn vinh sự thanh lịch, tự tin và quyền lực của phái đẹp.

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear- Ảnh 5.

Thời gian này, Bùi Quỳnh Hoa đang làm mentor cho cuộc thi Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025

ẢNH: NVCC


Bùi Quỳnh Hoa Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa Miss Universe Vietnam 2024 thời trang sao menswear

Bài viết khác

Bí mật sau visual đỉnh cao của quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi

Bí mật sau visual đỉnh cao của quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi

Mách nàng cách chọn Việt phục cho 'tour' chụp ảnh mùa lễ và kỳ nghỉ

Mách nàng cách chọn Việt phục cho 'tour' chụp ảnh mùa lễ và kỳ nghỉ

'Con dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh khoe sắc rạng rỡ

'Con dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh khoe sắc rạng rỡ

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Thí sinh mạnh bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Model

Thí sinh mạnh bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Model

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top