Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện với phong cách khác lạ ẢNH: NVCC

Tối 27.8, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện tại một sự kiện trao giải tôn vinh vẻ đẹp nam giới đương đại do một tạp chí dành cho quý ông tổ chức. Có mặt tại thảm đỏ, Bùi Quỳnh Hoa trở thành tâm điểm chú ý khi mang đến phong cách menswear cực chất, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trong những chiếc váy dạ hội thường thấy tại các sự kiện của giới beauty queen.

Bùi Quỳnh Hoa khéo léo cân bằng giữa nét nam tính và sự mềm mại, nữ tính khi chọn mặc phong cách menswear ẢNH: NVCC

Với Miss Universe Vietnam 2024, phong cách menswear không chỉ là một trào lưu, mà còn là biểu tượng của sự tự tin và cá tính ẢNH: NVCC

Nàng hậu hóa “tổng tài” trong bộ suit nâu oversized vừa cổ điển vừa hiện đại, kết hợp cùng áo sơ mi màu beige nhạt. Bùi Quỳnh Hoa phối cà vạt và giày cùng tông trang phục tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Người đẹp cũng khéo léo kết hợp cùng với các phụ kiện mắt kính, thắt lưng, đồng hồ và trang sức đồ hiệu đầy sành điệu, nâng tầm bản phối. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau cũng giúp Bùi Quỳnh Hoa trông ngầu và cuốn hút hơn.



Trong chương trình, Bùi Quỳnh Hoa được mời lên sân khấu để trao giải Best Face Of The Year cho ca sĩ Hùng Huỳnh và Best Style Of The Year cho Fashion Director Vĩnh Khoa ẢNH: NVCC

Nói về việc lựa chọn phong cách mới, chân dài cho biết trong thế giới thời trang hiện đại, phong cách menswear đã không còn là đặc quyền của phái mạnh. Giờ đây, những cô gái cá tính và mạnh mẽ đang làm chủ phong cách này, biến những bộ vest, quần tây cứng nhắc thành tuyên ngôn đầy cuốn hút về nữ quyền. Việc mặc menswear đẹp và cuốn hút không chỉ đơn thuần là khoác lên mình những món đồ của nam giới, mà còn là sự kết hợp khéo léo để tôn vinh sự thanh lịch, tự tin và quyền lực của phái đẹp.



Thời gian này, Bùi Quỳnh Hoa đang làm mentor cho cuộc thi Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 ẢNH: NVCC



