  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/11/2025 21:00 GMT+7

Mùa lạnh năm nay gọi tên áo khoác siêu ngắn cùng cả dáng lửng bởi sự ấm áp, táo bạo và hợp xu hướng. Linh động kết hợp từ quần cargo bụi bặm đến váy ren gợi cảm, món đồ này đang làm bùng nổ mọi phong cách trên đường phố.

Xu hướng mùa đông đã chứng minh tủ đồ của bạn phải có một chiếc áo khoác ngoài ấm áp, thoải mái và ôm sát, không dài quá eo. 

Đa dạng kiểu dáng và cách kết hợp của áo khoác dáng ngắn, lửng

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 1.

Sophia Geiss đeo kính râm, mặc áo khoác ngắn lông cừu giả màu nâu với tay áo rộng, áo sơ mi trắng bên trong, quần túi hộp kaki rộng rãi với kiểu dáng bóng bay trong Tuần lễ thời trang Berlin

ẢNH: @SOPHIAGEISS

Áo khoác ngoài có khóa kéo kết hợp với quần cargo. Vào những ngày đông lạnh giá, chúng ta thường háo hức khoác lên mình những chiếc áo khoác ngoài ấm áp, ôm ấp như một cái ôm, để cảm thấy được che chở khỏi cái lạnh buốt giá. 

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 2.

Chiếc áo khoác da và len "chắp vá" được mặc với áo cổ lọ và quần da cùng tông từ BST thu đông 2025 của nhà mốt Ralph Lauren

ẢNH: @RALPHLAUREN

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 3.

Chiếc áo khoác lông cừu cổ điển nhưng ngắn rất hợp với vẻ nữ tính của chiếc váy dài

ẢNH: @STREETRENDS

Với phiên bản cổ điển nhất, áo khoác lông cừu toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch vượt thời gian, càng thêm hiện đại nhờ đường cắt ngắn.

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 4.

Bộ trang phục với áo khoác lông thắt eo bằng dây lưng, áo len đan họa tiết dây cáp và chân váy dệt kim tông màu be

ẢNH: @KATHERINEVANGELINOU

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 5.

Emilia Silberg đeo khuyên tai bạc, áo khoác da màu đen bóng lót lông giả màu trắng, chân váy ngắn cùng chất liệu tại show diễn của Calvin Klein, trong Tuần lễ thời trang New York thu đông 2025

ẢNH: @EMILIASILBERG

Những miếng da cừu tương phản tạo thêm nét độc đáo cho bộ trang phục áo khoác da và váy ngắn. Một phong cách sang trọng cho ngày đông khi người mặc đã thành công kết hợp những món đồ cực kỳ nữ tính nhưng tối giản, để không làm mất đi vẻ đẹp nổi bật của da. Một chiếc chân váy ngắn, giày cao gót và tông màu đen trắng vượt thời gian là lựa chọn hoàn hảo.

Áo khoác lông cừu dáng ngắn kết hợp với váy ren xuyên thấu

Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi- Ảnh 6.

Sự quyến rũ giản dị, sang trọng của áo lông cừu dáng ngắn kết hợp với vẻ gợi cảm của ren xuyên thấu trên sàn diễn Ermanno Scervin thu đông 2025

ẢNH: @ERMANNO SCERVIN

Áo khoác lông cừu dáng ngắn là món đồ mặc ngoài lý tưởng, phù hợp với cả những chiếc váy dạ hội cầu kỳ nhất. Nhưng lại không hề mang nét cổ điển của những chiếc áo khoác satin hay gấm hoa thông thường. Vẻ ngoài giản dị của nó phá vỡ sự đơn điệu và mang đến vẻ hiện đại hơn cho ngay cả những chiếc váy thanh thoát và gợi cảm nhất, chẳng hạn như những chiếc váy voan hay ren xuyên thấu mà chúng ta hằng mong chờ được diện trong mùa lễ hội. Thêm vào đó, nó còn bảo vệ bạn khỏi cái lạnh nhờ lớp đệm ấm áp, mềm mại, mang lại cảm giác tuyệt vời khi tiếp xúc với da. 

áo khoác áo khoác dáng ngắn áo khoác da áo khoác lông cừu mùa đông

Bài viết khác

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp với trench coat, áo dạ lông cừu sang chảnh

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp với trench coat, áo dạ lông cừu sang chảnh

Áo buộc vạt nơ, ‘nút thắt’ thần kỳ biến áo cơ bản trở thành sành điệu

Áo buộc vạt nơ, ‘nút thắt’ thần kỳ biến áo cơ bản trở thành sành điệu

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa

Trang phục đục lỗ nhỏ tạo vẻ ngoài độc đáo, khác biệt cho nàng

Trang phục đục lỗ nhỏ tạo vẻ ngoài độc đáo, khác biệt cho nàng

Lụa - chất liệu của sự thanh cao và vẻ đẹp vĩnh cửu

Lụa - chất liệu của sự thanh cao và vẻ đẹp vĩnh cửu

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài

Vẻ đẹp thướt tha từ những mẫu chân váy dài

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn

Thăng hạng phong cách nhờ các thiết kế váy maxi hiện đại, cá tính

Thăng hạng phong cách nhờ các thiết kế váy maxi hiện đại, cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top