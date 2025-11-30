Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi

Xu hướng mùa đông đã chứng minh tủ đồ của bạn phải có một chiếc áo khoác ngoài ấm áp, thoải mái và ôm sát, không dài quá eo.

Đa dạng kiểu dáng và cách kết hợp của áo khoác dáng ngắn, lửng

Sophia Geiss đeo kính râm, mặc áo khoác ngắn lông cừu giả màu nâu với tay áo rộng, áo sơ mi trắng bên trong, quần túi hộp kaki rộng rãi với kiểu dáng bóng bay trong Tuần lễ thời trang Berlin ẢNH: @SOPHIAGEISS

Áo khoác ngoài có khóa kéo kết hợp với quần cargo. Vào những ngày đông lạnh giá, chúng ta thường háo hức khoác lên mình những chiếc áo khoác ngoài ấm áp, ôm ấp như một cái ôm, để cảm thấy được che chở khỏi cái lạnh buốt giá.

Chiếc áo khoác da và len "chắp vá" được mặc với áo cổ lọ và quần da cùng tông từ BST thu đông 2025 của nhà mốt Ralph Lauren ẢNH: @RALPHLAUREN

Chiếc áo khoác lông cừu cổ điển nhưng ngắn rất hợp với vẻ nữ tính của chiếc váy dài ẢNH: @STREETRENDS

Với phiên bản cổ điển nhất, áo khoác lông cừu toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch vượt thời gian, càng thêm hiện đại nhờ đường cắt ngắn.

Bộ trang phục với áo khoác lông thắt eo bằng dây lưng, áo len đan họa tiết dây cáp và chân váy dệt kim tông màu be ẢNH: @KATHERINEVANGELINOU

Emilia Silberg đeo khuyên tai bạc, áo khoác da màu đen bóng lót lông giả màu trắng, chân váy ngắn cùng chất liệu tại show diễn của Calvin Klein, trong Tuần lễ thời trang New York thu đông 2025 ẢNH: @EMILIASILBERG

Những miếng da cừu tương phản tạo thêm nét độc đáo cho bộ trang phục áo khoác da và váy ngắn. Một phong cách sang trọng cho ngày đông khi người mặc đã thành công kết hợp những món đồ cực kỳ nữ tính nhưng tối giản, để không làm mất đi vẻ đẹp nổi bật của da. Một chiếc chân váy ngắn, giày cao gót và tông màu đen trắng vượt thời gian là lựa chọn hoàn hảo.

Áo khoác lông cừu dáng ngắn kết hợp với váy ren xuyên thấu

Sự quyến rũ giản dị, sang trọng của áo lông cừu dáng ngắn kết hợp với vẻ gợi cảm của ren xuyên thấu trên sàn diễn Ermanno Scervin thu đông 2025 ẢNH: @ERMANNO SCERVIN

Áo khoác lông cừu dáng ngắn là món đồ mặc ngoài lý tưởng, phù hợp với cả những chiếc váy dạ hội cầu kỳ nhất. Nhưng lại không hề mang nét cổ điển của những chiếc áo khoác satin hay gấm hoa thông thường. Vẻ ngoài giản dị của nó phá vỡ sự đơn điệu và mang đến vẻ hiện đại hơn cho ngay cả những chiếc váy thanh thoát và gợi cảm nhất, chẳng hạn như những chiếc váy voan hay ren xuyên thấu mà chúng ta hằng mong chờ được diện trong mùa lễ hội. Thêm vào đó, nó còn bảo vệ bạn khỏi cái lạnh nhờ lớp đệm ấm áp, mềm mại, mang lại cảm giác tuyệt vời khi tiếp xúc với da.