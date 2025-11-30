Bùng nổ xu hướng áo khoác ngắn, lửng ôm sát siêu 'hot' lên ngôi

Xu hướng mùa đông đã chứng minh tủ đồ của bạn phải có một chiếc áo khoác ngoài ấm áp, thoải mái và ôm sát, không dài quá eo.
Đa dạng kiểu dáng và cách kết hợp của áo khoác dáng ngắn, lửng
Áo khoác ngoài có khóa kéo kết hợp với quần cargo. Vào những ngày đông lạnh giá, chúng ta thường háo hức khoác lên mình những chiếc áo khoác ngoài ấm áp, ôm ấp như một cái ôm, để cảm thấy được che chở khỏi cái lạnh buốt giá.
Với phiên bản cổ điển nhất, áo khoác lông cừu toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch vượt thời gian, càng thêm hiện đại nhờ đường cắt ngắn.
Những miếng da cừu tương phản tạo thêm nét độc đáo cho bộ trang phục áo khoác da và váy ngắn. Một phong cách sang trọng cho ngày đông khi người mặc đã thành công kết hợp những món đồ cực kỳ nữ tính nhưng tối giản, để không làm mất đi vẻ đẹp nổi bật của da. Một chiếc chân váy ngắn, giày cao gót và tông màu đen trắng vượt thời gian là lựa chọn hoàn hảo.
Áo khoác lông cừu dáng ngắn kết hợp với váy ren xuyên thấu
Áo khoác lông cừu dáng ngắn là món đồ mặc ngoài lý tưởng, phù hợp với cả những chiếc váy dạ hội cầu kỳ nhất. Nhưng lại không hề mang nét cổ điển của những chiếc áo khoác satin hay gấm hoa thông thường. Vẻ ngoài giản dị của nó phá vỡ sự đơn điệu và mang đến vẻ hiện đại hơn cho ngay cả những chiếc váy thanh thoát và gợi cảm nhất, chẳng hạn như những chiếc váy voan hay ren xuyên thấu mà chúng ta hằng mong chờ được diện trong mùa lễ hội. Thêm vào đó, nó còn bảo vệ bạn khỏi cái lạnh nhờ lớp đệm ấm áp, mềm mại, mang lại cảm giác tuyệt vời khi tiếp xúc với da.