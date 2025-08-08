  • An Giang
Thời trang 24/7

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
08/08/2025 12:00 GMT+7

Không còn giới hạn trong những sắc độ xanh denim cổ điển hay đen - trắng an toàn, quần jeans giờ đây trở nên thú vị hơn với bảng màu phong phú: từ be, ghi xám, xanh pastel cho tới hồng phấn, xanh bạc hà hoặc thậm chí là đỏ đất, cam cháy.

Quần jeans nhiều màu sắc là trang phục cơ bản mới cho tủ đồ

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 1.

Choi Hye Seon tại tuần lễ thời trang Paris trong chiếc quần jeans ống đứng màu hồng phớt nhẹ nhàng

ẢNH: @HAZELCHOISTAR

Một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, quần jeans màu luôn giữ được trọn vẹn sự đa dạng của phong cách ban đầu với những điểm nhấn độc đáo khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Một chiếc quần jeans màu hồng kem phối cùng áo thun trắng ôm body mang đến vẻ năng động nhưng vẫn nhẹ nhàng. 

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 2.

Từ những kiểu dáng cổ điển như quần jeans ống đứng hay quần jeans ống côn đến những kiểu dáng hiện đại hơn đều phù hợp cho những ngày cuối hè đầu thu này

ẢNH: @VITORYAPARENTE

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 3.

Ngay cả những kiểu quần rộng thùng thình đến quần ống đứng, hay kiểu dáng ôm sát hơn như quần jeans ống loe..., chỉ cần chọn kiểu dáng phù hợp với bạn

ẢNH: @BELLASTOVEY

Điều quan trọng là hãy thử nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn của quần denim xanh thông thường và để bản thân được truyền cảm hứng từ những khả năng vô hạn của màu sắc.  

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 4.

Mandy Bork, diện quần jeans màu hồng của Zara, giày thể thao Nike trên đường phố

ẢNH: @MANDY BORK

Phong cách đường phố đón nhận xu hướng này với đủ mọi sắc thái. Các lựa chọn trải dài từ hồng nhạt, hồng baby đến hồng cánh sen, với sự tăng dần cường độ, bao gồm cả những sắc thái như vàng, xanh chuối, đỏ đầy màu sắc sinh động. 

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 5.

Alex Chung luôn là người đi đầu trong phong cách, cô diện quần jeans ống đứng màu đỏ cùng áo dệt kim đen trên đường phố London

ẢNH @ALEXCHUNG

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 6.

Quần jeans màu là minh chứng cho việc bạn hoàn toàn có thể “nâng cấp” phong cách cá nhân mà không bị "quá lố" tại tuần lễ thời trang New York

ẢNH: @WATCHINGNEWYORK

Chỉ cần thay đổi màu sắc, tổng thể trang phục đã trở nên mới mẻ, hiện đại và đầy chất riêng. Điểm mạnh của chúng nằm ở sự đơn giản mà chúng có thể thích ứng với mọi dịp, từ phong cách ban ngày đến trang phục buổi tối khác lạ.

Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi- Ảnh 7.

Các tín đồ thời trang mặc chúng một cách tự nhiên, giống như họ mặc một mẫu quần denim xanh cổ điển, nhưng họ cũng sử dụng chúng để tạo ra những bộ trang phục tạo hiệu ứng đơn sắc, kết hợp áo khoác, áo và phụ kiện cùng tông màu

ẢNH: @ASHAMONE

Trong thời đại mà ai cũng đang tìm kiếm những món đồ "độc nhất vô nhị" hoàn hảo để tô điểm cho tủ đồ, sự thật là bạn không nhất thiết phải tìm kiếm một món đồ cầu kỳ: đôi khi chỉ cần làm mới một món đồ kinh điển với một chút biến tấu, một chi tiết bất ngờ, một chút sắc màu là đủ để biến những thứ tầm thường thành đặc biệt. Một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, bởi quần jeans màu luôn giữ được trọn vẹn sự đa dạng của phong cách ban đầu với những điểm nhấn độc đáo khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

