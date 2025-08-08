Cả một 'bầu trời' phong cách với quần jeans màu lên ngôi

Quần jeans nhiều màu sắc là trang phục cơ bản mới cho tủ đồ
Một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, quần jeans màu luôn giữ được trọn vẹn sự đa dạng của phong cách ban đầu với những điểm nhấn độc đáo khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Một chiếc quần jeans màu hồng kem phối cùng áo thun trắng ôm body mang đến vẻ năng động nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Điều quan trọng là hãy thử nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn của quần denim xanh thông thường và để bản thân được truyền cảm hứng từ những khả năng vô hạn của màu sắc.
Phong cách đường phố đón nhận xu hướng này với đủ mọi sắc thái. Các lựa chọn trải dài từ hồng nhạt, hồng baby đến hồng cánh sen, với sự tăng dần cường độ, bao gồm cả những sắc thái như vàng, xanh chuối, đỏ đầy màu sắc sinh động.
Chỉ cần thay đổi màu sắc, tổng thể trang phục đã trở nên mới mẻ, hiện đại và đầy chất riêng. Điểm mạnh của chúng nằm ở sự đơn giản mà chúng có thể thích ứng với mọi dịp, từ phong cách ban ngày đến trang phục buổi tối khác lạ.
