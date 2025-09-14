  • An Giang
Thời trang 24/7

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/09/2025 16:00 GMT+7

Áo baby tee nhỏ nhắn nhưng lại luôn có mặt trong tủ đồ của rất nhiều cô gái. Không phải vì cầu kỳ, mà vì chúng đủ nhẹ nhàng, và phù hợp với những ngày cần nhanh - gọn mà vẫn xinh.

Áo baby tee không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự trẻ trung, phóng khoáng.

Mặc đẹp mỗi ngày cùng áo baby tee và quần jeans 

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 1.

Phối áo baby tee cùng quần jeans với thiết kế độc đáo, mang đậm chất đường phố

ẢNH: @AMEEMEE_M

Áo crop top màu trắng đơn giản với dòng chữ nghiêng được in nổi bật trên nền trắng. Kết hợp với quần jeans ống suông, điểm nhấn là những đường sọc thẳng tạo hiệu ứng rách độc đáo, mang đến sự khác biệt cho tổng thể.

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 2.

Áo baby tee trắng với những sọc đen nổi bật trên vai, tạo điểm nhấn năng động và mang hơi hướng thể thao

ẢNH: NGOC_TUUUU

Chiếc áo được kết hợp cùng quần jeans ống rộng, có hiệu ứng bạc màu độc đáo. Bộ trang phục đơn giản giúp các cô nàng mong muốn sự thoải mái nhưng vẫn rất thời trang khi xuống phố.

Thoải mái cùng áo baby tee và quần ống rộng 

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 3.

Bộ trang phục toát lên vẻ thanh lịch và cổ điển với những tông màu nhẹ nhàng

ẢNH: @OUTERITY.SG

Áo baby tee màu kem nhạt ôm sát, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn. Phối cùng quần ống rộng cạp cao màu nâu với những viền sọc trắng, tạo hiệu ứng giúp bạn “ăn gian” chiều cao.

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 4.

Áo baby tee màu đỏ ôm sát, dòng chữ nổi bật màu trắng được in tinh tế ở ngực tạo điểm nhấn

ẢNH: @LOVEKIUTEE

Đây là một món đồ đặc trưng của xu hướng Y2K, vừa gợi cảm vừa năng động. Phối cùng quần ống rộng màu đen với chi tiết thắt nơ nhỏ được bố trí dọc hai bên ống quần, mang lại vẻ mềm mại và nữ tính, đồng thời phá vỡ sự đơn điệu của trang phục.

Ngọt ngào với áo baby tee và chân váy xếp ly

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 5.

Áo baby tee trắng thiết kế đơn giản với phom dáng ôm sát, cổ tròn giúp bạn tôn lên vóc dáng mảnh mai, phối với chân váy xếp ly có họa tiết kẻ sọc ca rô màu xám nhạt. Những nếp gấp mềm mại đó làm tăng thêm vẻ ngoài ngọt ngào, duyên dáng

ẢNH: @KJMBAE

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 6.

Áo baby tee trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật bởi những chi tiết ren ở cổ và phần thân tạo sự mềm mại. Bên cạnh đó chân váy đen xếp ly khi phối cùng áo baby tee tạo sự đối lập, mang lại nét năng động khó quên cho tổng thể

ẢNH: @SAIGONESE

Ngọt ngào với áo baby tee và chân váy bí

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 7.

Bộ trang phục với tông màu màu đen - trắng cổ điển nhưng vẫn vô cùng phá cách. Áo baby tee đen ôm sát vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng thon thả

ẢNH: @CHIBEST.VN

Dòng chữ màu trắng được in trên áo thêm phần nổi bật. Chân váy bí màu trắng xòe nhẹ giúp bộ trang phục thêm hài hòa và nữ tính hơn.

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh- Ảnh 8.

Áo baby tee màu xám đậm với dòng chữ màu xanh nổi bật ở ngực, kết hợp với chân váy bí màu xám tối màu đồng điệu giúp tổng thể bộ trang phục thêm hài hòa. Chiếc túi đeo vai màu đen và một đôi giày màu đỏ hoàn thiện tổng thể đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

ẢNH: @GREENPEA.S


 

áo baby tee Chân váy quần ống rộng Quần jeans phối đồ với áo baby tee

