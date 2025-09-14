Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Áo baby tee không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự trẻ trung, phóng khoáng.
Mặc đẹp mỗi ngày cùng áo baby tee và quần jeans
Áo crop top màu trắng đơn giản với dòng chữ nghiêng được in nổi bật trên nền trắng. Kết hợp với quần jeans ống suông, điểm nhấn là những đường sọc thẳng tạo hiệu ứng rách độc đáo, mang đến sự khác biệt cho tổng thể.
Chiếc áo được kết hợp cùng quần jeans ống rộng, có hiệu ứng bạc màu độc đáo. Bộ trang phục đơn giản giúp các cô nàng mong muốn sự thoải mái nhưng vẫn rất thời trang khi xuống phố.
Thoải mái cùng áo baby tee và quần ống rộng
Áo baby tee màu kem nhạt ôm sát, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn. Phối cùng quần ống rộng cạp cao màu nâu với những viền sọc trắng, tạo hiệu ứng giúp bạn “ăn gian” chiều cao.
Đây là một món đồ đặc trưng của xu hướng Y2K, vừa gợi cảm vừa năng động. Phối cùng quần ống rộng màu đen với chi tiết thắt nơ nhỏ được bố trí dọc hai bên ống quần, mang lại vẻ mềm mại và nữ tính, đồng thời phá vỡ sự đơn điệu của trang phục.
Ngọt ngào với áo baby tee và chân váy xếp ly
Ngọt ngào với áo baby tee và chân váy bí
Dòng chữ màu trắng được in trên áo thêm phần nổi bật. Chân váy bí màu trắng xòe nhẹ giúp bộ trang phục thêm hài hòa và nữ tính hơn.