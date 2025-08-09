Cách chọn trang phục và phối đồ tôn lên chiều cao

Tất cả chúng ta đều có thể trông cao hơn qua trang phục, không nhất thiết phải dựa vào đôi giày cao gót. “Bí mật” nằm ở cách biết lựa chọn và phối hợp trang phục sao cho ánh nhìn của người đối diện được dẫn dắt một cách tự nhiên từ trên xuống dưới.

Mặc trang phục đơn sắc

Cách dễ nhất là diện trang phục đơn sắc, dù là toàn màu trắng, đen hay be tối giản ẢNH: @OOTDSUBMIT

Trang phục đơn sắc này giúp làm mờ ranh giới giữa tỷ lệ trên và dưới ẢNH: @ELLE_FERGUSON

Phần thân trên và thân dưới dường như nối liền với nhau theo một đường thẳng, tạo nên một dáng người cao ráo, thanh thoát. Nếu bạn lo lắng về việc trông quá "nhợt nhạt" trong trang phục đơn sắc, muốn tăng thêm chiều sâu, bạn có thể thử nghiệm với các chất liệu vải khác nhau như satin + vải lanh hoặc dệt kim + lụa. Điều này sẽ tạo thêm điểm nhấn cho trang phục mà không làm giảm chiều cao của bạn.

Quần cạp cao + áo bó

Mặc quần hoặc váy cạp cao sẽ tự động đánh lừa thị giác khiến đôi chân bạn trông dài hơn ẢNH: @DESPI_NAKA

Đặc biệt là khi kết hợp với áo có độ dài vừa phải hoặc khi sơ vin áo, điều này sẽ giúp phần thân trên của bạn trông ngắn hơn và đôi chân dài hơn . Ví dụ, áo crop top ôm vừa vặn kết hợp với quần jeans cạp cao hoặc áo sơ mi bỏ vào quần ống đứng. Hãy bỏ qua áo sơ mi dài, rộng che hông, vì chúng sẽ khiến chân bạn trông ngắn hơn.

Chọn trang phục có họa tiết sọc dọc

Có thể gọi đây là công thức chắc chắn giúp tăng chiều cao khi lựa chọn mặc trang phục có họa tiết dọc như sọc, đường thẳng hoặc đường may theo chiều dọc ẢNH: @CMCOVING

Những chi tiết dài, rủ xuống sẽ thu hút ánh nhìn xuống dưới, tạo ảo giác về chiều cao và sự thanh mảnh. Sọc ngang không phải là giải pháp nếu bạn muốn trông cao hơn, vì sọc ngang có thể khiến bạn trở nên thấp lại. Nhưng nếu bạn thực sự muốn mặc đồ sọc ngang, thì chỉ nên mặc ở những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như tay áo.

Chọn giày có tông màu giống với chân hoặc quần của bạn

Chọn giày hài hòa với màu chân hoặc quần sẽ giúp kéo dài đôi chân đến tận ngón chân, khiến chúng trông dài hơn mà không hề có ranh giới giữa chân và bàn chân ẢNH: @DESPI_NAKA

Bạn cũng có thể tạo thêm phong cách khi chọn giày mũi nhọn hoặc hở mũi để giúp bàn chân trông dài hơn và bớt thô kệch. Tránh những đôi giày có quai giày dày ở mắt cá chân, vì chúng sẽ khiến chân bạn trông ngắn hơn ngay lập tức.

Mặc trang phục vừa vặn, không quá chật hoặc quá rộng

Mẹo cuối cùng để tăng chiều cao là chọn trang phục vừa vặn ẢNH: @ANI.MAAR

Điều này không có nghĩa là bó sát, mà là nó phải được may đo sao cho vừa vặn với những vùng cần thiết, chẳng hạn như làm nổi bật vai và định hình vòng eo ẢNH: @ANI.MAAR

Hoặc để gấu áo buông dài theo thân người, không quá chật hay quá rộng. Cách này sẽ giúp nhấn mạnh từng bộ phận trên cơ thể, cân đối mà không làm tăng thêm độ phồng hay nhấn mạnh vào những vùng bạn không muốn nhấn mạnh.