Cách diện áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết đặc sắc hơn thường ngày

Áo sơ mi là một trong những thiết kế thời trang cơ bản, cổ điển nhưng lại giàu tính ứng dụng bậc nhất. Thiết kế sơ mi trơn có thể mặc đi làm, đi chơi, hội họp..., áo sơ mi họa tiết hoa lá, áo sơ mi kẻ sọc còn giàu tính linh hoạt hơn thế khi được diện làm áo khoác, diện trong các bản phối street wear...

Nàng ghi dấu thanh lịch, rạng ngời khi diện áo sơ mi cho ngày thường và cả những dịp quan trọng. Sự thay đổi về màu sắc, họa tiết và phom dáng của item này có thể tạo nên khác biệt đáng kể cho các bản phối ẢNH: GILLEE BASIC

Trẻ hóa phong cách thường ngày với áo sơ mi họa tiết

Giống như váy họa tiết, áo sơ mi họa tiết mang đến cảm giác tươi vui, rộn ràng và giàu nhiệt huyết cho tủ đồ công sở. Các họa tiết chấm bi, kẻ sọc dọc, kẻ ô vuông hay họa tiết cây lá... chính là cách làm mới hiệu quả cho chiếc áo sơ mi quen thuộc.

Mang không khí mùa lễ hội vào bản phối casual bằng sự kết hợp của áo sơ mi xanh, chân váy sequins tông nâu đất và giày cao gót ẢNH: DEMIQ

Thiết kế mang sắc vàng pastel điểm họa tiết cây lá thổi làn gió mới vào các bản phối đời thường, diện đi làm đi học đều phù hợp ẢNH: GILLEE BASIC

Phong thái đĩnh đạc, trưởng thành và lịch sự từ các thiết kế sơ mi kẻ luôn trở thành ngôn ngữ hình thể tốt nhất cho diện mạo công sở ẢNH: GILLEE BASIC

Quần tây màu trắng, quần denim sáng màu nổi bật hơn khi diện cùng sơ mi họa tiết. Trong khi đó các thiết kế đơn sắc có thể phối cùng mọi chất vải, mọi màu sắc ẢNH: GILLEE BASIC

Sơ mi trơn, gam màu đơn sắc không lỗi mốt

Đơn giản, tiện dụng nhưng dễ dàng mặc được mọi lúc chính là đặc tính của áo sơ mi trơn - sơ mi đơn sắc. Điều bạn cần quan tâm ở các thiết kế này là chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và mang đến cảm giác mềm mại dễ chịu. Mỗi nhà mốt sẽ mang đến một dáng áo khác nhau - sơ mi dáng ôm chiết eo, sơ mi dáng rộng hay sơ mi crop top... Bên cạnh đó, đừng ngại ngần mở rộng biên độ màu sắc của thiết kế này, từ trắng, đen, xanh, xám đến gam hồng, cam... nổi bật và nhiều cảm hứng.

Chân váy denim phối áo sơ mi kẻ vừa có thể mặc đi làm, vừa là gợi ý cho các buổi dạo phố ngắm cảnh hay mua sắm. Hãy đổi sang giày thể thao hoặc các thiết kế giày có phần quai ôm cổ chân để nàng có thể tận hưởng ngày vui trọn vẹn và bền bỉ ẢNH: GILLEE BASIC

Đến văn phòng công sở làm việc cùng bản phối đời thường thanh lịch và chỉn chu. Bản phối bao gồm quần tây ống rộng, sơ mi xanh và áo khoác dáng ngắn từ vải dạ tweed ẢNH: ROEM

Áo sơ mi để phối đồ layer

Không quá khó khăn để tìm kiếm chiếc áo phù hợp mặc cùng áo jacket tweed, cardigan hay áo len cổ tròn, áo dệt kim... khi tủ đồ có sẵn những mẫu sơ mi tiện dụng. Thiết kế này vừa để làm lớp lót bên trong trang phục dệt kim, vừa làm áo khoác khi phối cùng crop top hay tank top.

Layer cùng áo len, áo dệt kim chính là vai trò cực kỳ quan trọng của áo sơ mi trong mùa thu đông. Gam màu trắng nổi bật và tạo điểm nhấn tương phản về màu sắc khi nàng phối đồ xếp lớp ẢNH: DEVON WINDSOR, FORMAL STUDIOS

Siêu mẫu Elsa Hosk xuống phố với bản phối street wear sành điệu - chiếc túi họa tiết da báo và sơ mi màu vàng pastel kết hợp quần denim xanh, mũ lưỡi trai và bốt gót nhọn ẢNH: INSTAGRAM NV



