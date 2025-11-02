Cách diện áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết đặc sắc hơn thường ngày

Áo sơ mi là một trong những thiết kế thời trang cơ bản, cổ điển nhưng lại giàu tính ứng dụng bậc nhất. Thiết kế sơ mi trơn có thể mặc đi làm, đi chơi, hội họp..., áo sơ mi họa tiết hoa lá, áo sơ mi kẻ sọc còn giàu tính linh hoạt hơn thế khi được diện làm áo khoác, diện trong các bản phối street wear...
Trẻ hóa phong cách thường ngày với áo sơ mi họa tiết
Giống như váy họa tiết, áo sơ mi họa tiết mang đến cảm giác tươi vui, rộn ràng và giàu nhiệt huyết cho tủ đồ công sở. Các họa tiết chấm bi, kẻ sọc dọc, kẻ ô vuông hay họa tiết cây lá... chính là cách làm mới hiệu quả cho chiếc áo sơ mi quen thuộc.
Quần tây màu trắng, quần denim sáng màu nổi bật hơn khi diện cùng sơ mi họa tiết. Trong khi đó các thiết kế đơn sắc có thể phối cùng mọi chất vải, mọi màu sắc
ẢNH: GILLEE BASIC
Sơ mi trơn, gam màu đơn sắc không lỗi mốt
Đơn giản, tiện dụng nhưng dễ dàng mặc được mọi lúc chính là đặc tính của áo sơ mi trơn - sơ mi đơn sắc. Điều bạn cần quan tâm ở các thiết kế này là chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và mang đến cảm giác mềm mại dễ chịu. Mỗi nhà mốt sẽ mang đến một dáng áo khác nhau - sơ mi dáng ôm chiết eo, sơ mi dáng rộng hay sơ mi crop top... Bên cạnh đó, đừng ngại ngần mở rộng biên độ màu sắc của thiết kế này, từ trắng, đen, xanh, xám đến gam hồng, cam... nổi bật và nhiều cảm hứng.
Áo sơ mi để phối đồ layer
Không quá khó khăn để tìm kiếm chiếc áo phù hợp mặc cùng áo jacket tweed, cardigan hay áo len cổ tròn, áo dệt kim... khi tủ đồ có sẵn những mẫu sơ mi tiện dụng. Thiết kế này vừa để làm lớp lót bên trong trang phục dệt kim, vừa làm áo khoác khi phối cùng crop top hay tank top.
Layer cùng áo len, áo dệt kim chính là vai trò cực kỳ quan trọng của áo sơ mi trong mùa thu đông. Gam màu trắng nổi bật và tạo điểm nhấn tương phản về màu sắc khi nàng phối đồ xếp lớp
ẢNH: DEVON WINDSOR, FORMAL STUDIOS