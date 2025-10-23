  • An Giang
Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/10/2025 21:00 GMT+7

Muốn trở nên nổi bật, cuốn hút mọi lúc, mọi nơi thì nàng không thể quên diện chân váy dài trong mùa thu đông 2025. Những ý tưởng dưới đây mang đến hình ảnh mới về kiểu chân váy nổi tiếng này, khi chúng được diện cùng áo dệt kim dáng ôm, các bản phối layer...

Để diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025, nàng có thể áp dụng ngay các ý tưởng được gợi ý bên dưới. Hãy chọn chân váy dáng A cho phong cách thanh lịch cổ điển, chân váy xếp ly cho hình ảnh dịu dàng thướt tha và một chút lãng mạn, retro khi mặc chân váy đuôi cá.

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 1.

Điểm thú vị từ áo dệt kim là sự đan xen nhiều lớp cấu trúc tạo nên hiệu ứng thị giác quyến rũ, mềm mại nhưng vẫn thanh lịch. Áo dệt kim tay dài có đường cut out trên vai phối chân váy họa tiết là lựa chọn cho trang phục diện đi làm, đi chơi

ẢNH: ADORE DRESS

Chân váy dài phối áo dệt kim dáng ôm

Các mẫu áo dệt kim mỏng, tay dài, phần cổ tròn hoặc cổ cao ôm sát cơ thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng tôn dáng cực hoàn hảo. Mùa thời tiết thu đông đặc trưng bởi nhiệt độ trải dài từ mát dịu đến se lạnh, vì thế không gì tuyệt hơn các bản phối chân váy dài và áo dệt kim. Thiết kế áo có độ đàn hồi cao thuận tiện để mặc thêm nhiều lớp trang phục, phù hợp phối cùng chân váy in họa tiết, chân váy bút chì...

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 2.

Các bản phối đơn sắc có thể được làm mới bằng những chi tiết họa tiết nhỏ nhắn - thêm khăn thắt nơ trên cổ, khăn lụa/dây hoa buộc quanh eo... tạo nên nét duyên thầm

ẢNH: ADORE DRESS

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 3.

Chân váy xếp ly xếp tầng với cấu trúc tinh tế phối blazer dáng rộng và giày bốt mũi nhọn làm nên hình ảnh quý cô quyền lực, quyến rũ và cá tính

ẢNH: ENTROPHY BOUTIQUE

Phối đồ xếp lớp cùng chân váy midi 

Các bản phối kết hợp chân váy dài và áo blazer kèm gile và áo sơ mi, crop top bên trong chính là trang phục mang đến hình ảnh chuẩn mực của một quý cô quyền lực "lady boss". Mùa thu đông 2025, nàng có thể làm mới các thiết kế này bằng gam màu xanh mát dịu như xanh ô liu, xanh bơ/xanh cốm non, xám lông chuột hay sắc hồng đào tươi tắn.

Các công thức phối đồ layer thường áp dụng một số nguyên tắc chung - layer với các chất liệu nhẹ, mỏng nhẹ hoặc trong suốt để tạo hiệu ứng thị giác gợi cảm và quyến rũ. Bên cạnh đó, các bản phối thể hiện khí chất, ưu ái layer dựa trên phom dáng và cấu trúc trang phục - ở đó các đường cắt may sắc nét, mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ để làm nổi bật người mặc với nét cá tính mạnh mẽ, quyền lực nhưng vẫn thanh lịch.

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 4.
Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 5.

Gam màu xanh bơ, xám sang trọng, quý phái nhưng vẫn mềm mại và giàu nữ tính nhờ vào sự khéo léo của những đường cắt và chi tiết tinh tế. Giày cao gót, giày bệt, trang sức, túi xách... được nàng thêm vào cho mỗi bản phối thêm sắc sảo và ấn tượng

ẢNH: ENTROPHY BOUTIQUE

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 6.
Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 7.
Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 8.

Ưu tiên cho những gam màu tươi trẻ. Chân váy bút chì, chân váy xếp ly, chân váy đuôi cá... được diện luân phiên mang đến hình ảnh tươi mới, rạng rỡ và đa dạng cho phong cách thường ngày. Từ áo dệt kim đến sơ mi lụa, áo polo đến áo ren bèo nhún... đều có thể phối cùng chân váy

ẢNH: S.PEARL, ADORE DRESS

Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 9.
Cách diện chân váy dài chuẩn xu hướng thu đông 2025- Ảnh 10.

Chân váy đuôi cá chấm bi lộ ra dưới áo trench coat khẽ nói về phong cách thời thượng của nàng, khi vẻ đẹp và đẳng cấp thời trang được thể hiện một cách tinh tế và đầy sáng tạo

ẢNH: S.PEARL

