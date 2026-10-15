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Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/10/2026 08:00 GMT+7

Trắng và đen là hai gam màu cổ điển vượt ra ngoài mọi xu hướng. Phối đồ monochrome với sắc trắng, đen giúp nàng chinh phục mọi phong cách mà vẫn giữ vững phong thái thanh lịch, sang trọng.

Sắc trắng, đen luôn được xem là hai gam màu dễ mặc, dễ phối bậc nhất tủ đồ. Sự đơn giản đi cùng khả năng linh hoạt, bảng màu đơn sắc bất biến với xu hướng nên chẳng bao giờ sợ lỗi mốt. Tất cả những yếu tố này khiến các bản phối trắng - đen trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mọi tín đồ thời trang.

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 1.

Khi kết hợp sắc trắng, đen theo tỷ lệ thích hợp, hiệu ứng thị giác tự nhiên từ màu sắc sẽ "kéo" sự chú ý vào những điểm mạnh hình thể. Ở bản phối này, cấu trúc bất đối xứng của áo trắng cộng hưởng cùng chi tiết tay chờm lệch và viền họa tiết tạo cảm giác vóc dáng thon thả hơn; trong khi đó chân váy, giày cao gót và túi xách cùng tông đen tạo nên cấu trúc tinh giản và cân bằng

ẢNH: SIXDO

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 2.

Bản phối monochrome tông đen cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ phom dáng trang phục và phụ kiện được tính toán kỹ lưỡng. Đầm đen liền thân ôm nhẹ ở phần thân trên và eo sau đó phồng rộng tự nhiên giúp tăng hiệu ứng cho vòng 3; đồng thời tạo cảm giác thướt tha và nữ tính. Vòng cổ thả dài, giày cao gót mũi nhọn hoàn thiện hình ảnh tối giản và sang trọng cho tổng thể

ẢNH: PANTIO

Khám phá phong cách trắng - đen đỉnh cao và đầy sáng tạo

Phối đồ đơn sắc luôn dễ dàng và tiết kiệm thời gian khi quý cô tự tin và nắm chắc các nguyên tắc cơ bản. Một bản phối monochrome thường là sự kết hợp của một màu sắc qua nhiều sắc độ, từ đậm đến nhạt, từ item có bề mặt phẳng, đơn giản đến các item có cấu trúc draping, gấp nếp phức tạp. 

Bên cạnh cách diện đồ đồng màu, kết hợp cả hai gam trắng và đen trên một bản phối cũng thú vị không kém. Ngoài trang phục, hãy chú ý chọn phụ kiện, trang sức, giày và túi kết hợp cùng, sao cho tổng thể toát lên tinh thần timeless vượt thời gian.

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 3.

Áo jacket cổ tròn dáng crop phối chân váy gập ly dáng dài, túi và giày cùng tông mang đến hình ảnh hài hòa đi từ trắng ngà đến trắng kem, trắng sữa. Bản phối này là ý tưởng hàng đầu cho quý cô muốn hack tuổi - vừa giữ được hình ảnh chuyên nghiệp chỉn chu vừa làm nổi bật phong cách hiện đại và sự tươi trẻ

ẢNH: MYAN

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 4.

Ngoài màu sắc thì chi tiết thực tế trên bề mặt chất liệu đóng góp không nhỏ đến hiệu ứng thị giác và tính thẩm mỹ của bản phối. Cặp đôi trắng - đen trở nên độc đáo và ấn tượng hơn khi đan xen họa tiết hoa hồng 3D trên áo, phối cùng quần shorts đầy sang trọng

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 5.

Chân váy đen dáng đuôi cá khéo léo tôn đường cong nữ tính, phối cùng sơ mi trắng đem đến bản phối chuẩn phong cách công sở. Điểm nhấn màu sắc đến từ bộ ba giày, túi và phụ kiện khăn lụa họa tiết tạo sự khác biệt và nổi bật cho quý cô văn phòng

ẢNH: LEIKA

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 6.

Vẻ đẹp của sự giản dị luôn khiến những ánh mắt ngắm nhìn phải dừng lại lâu hơn. Bản phối tông trắng được kết hợp giữa áo tank top dệt kim và chân váy có phần lưng ôm sát, chất vải nhăn nhẹ đặc trưng mang lại điểm nhấn thú vị

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 7.

Ý tưởng cho một ngày làm việc bận rộn, một lần xuất hiện đặc biệt hay trang phục thường nhật đều trở nên khả thi với thiết kế đầm cổ đức ngắn tay phối thắt lưng vải đồng màu và giày gót thấp đính nơ

ẢNH: MYAN

Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 8.
Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen- Ảnh 9.

Sắc trắng - đen vừa là nền tảng, vừa là chi tiết tương phản tạo điểm nhấn cho mỗi bản phối dự tiệc từ chất liệu vải ren họa tiết sang trọng, đặc sắc

ẢNH: MORRIS OFFICIAL


Trắng và đen sắc trắng đen trang phục trắng đen MONOCHROME phong cách monochrome Trắng đen

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