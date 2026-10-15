Cách phối đồ cá tính với hai sắc trắng, đen

Trắng và đen là hai gam màu cổ điển vượt ra ngoài mọi xu hướng. Phối đồ monochrome với sắc trắng, đen giúp nàng chinh phục mọi phong cách mà vẫn giữ vững phong thái thanh lịch, sang trọng.
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Sắc trắng, đen luôn được xem là hai gam màu dễ mặc, dễ phối bậc nhất tủ đồ. Sự đơn giản đi cùng khả năng linh hoạt, bảng màu đơn sắc bất biến với xu hướng nên chẳng bao giờ sợ lỗi mốt. Tất cả những yếu tố này khiến các bản phối trắng - đen trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mọi tín đồ thời trang.
Khám phá phong cách trắng - đen đỉnh cao và đầy sáng tạo
Phối đồ đơn sắc luôn dễ dàng và tiết kiệm thời gian khi quý cô tự tin và nắm chắc các nguyên tắc cơ bản. Một bản phối monochrome thường là sự kết hợp của một màu sắc qua nhiều sắc độ, từ đậm đến nhạt, từ item có bề mặt phẳng, đơn giản đến các item có cấu trúc draping, gấp nếp phức tạp.
Bên cạnh cách diện đồ đồng màu, kết hợp cả hai gam trắng và đen trên một bản phối cũng thú vị không kém. Ngoài trang phục, hãy chú ý chọn phụ kiện, trang sức, giày và túi kết hợp cùng, sao cho tổng thể toát lên tinh thần timeless vượt thời gian.
Sắc trắng - đen vừa là nền tảng, vừa là chi tiết tương phản tạo điểm nhấn cho mỗi bản phối dự tiệc từ chất liệu vải ren họa tiết sang trọng, đặc sắc