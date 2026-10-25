Cách phối quần jeans mùa lạnh đẹp xao xuyến

Phối quần jeans và áo tweed trong mùa lạnh

Áo tweed vàng cùng đường viền tua rua đặc trưng từ trang phục dạ tweed khiến nàng không thể dừng nhìn ngắm. Quần jeans xanh và crop top trắng tương phản với tông màu đen của giày, túi và mũ - đem đến sự cân bằng hài hòa giữa các gam màu ẢNH: @MARA LAFONTAN

Vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian của áo tweed và quần jeans là không thể bàn cãi. Cặp đôi thời trang thú vị này kết hợp giữa chất vải cao cấp xa xỉ và item thời trang bình dân để đem đến cả sự thanh lịch lẫn cảm giác thoải mái, phóng khoáng.

Áo tweed và quần jeans là "chân ái" mặc đẹp mùa lạnh của nàng công sở. Dáng áo ngắn (áo crop) giúp tôn tỉ lệ cơ thể, mix cùng quần jeans màu xám, jeans xanh chàm đều nổi bật và tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp ẢNH: LEIKA

Áo cardigan len dạ màu cam tươi sáng, nổi bật hơn sắc xanh denim và màu họa tiết da động vật trên đôi giày. Vừa ấm áp, thoải mái mà vẫn gây ấn tượng, bản phối này có thể đồng hành xuống phố cùng nàng ngay chiều nay ẢNH: @TAINA CASSAGNES

Áo len và quần jeans xanh

Cùng mềm mại, đứng form nhưng đem đến những cảm nhận hoàn toàn khác biệt chính là công thức phối áo len và quần denim. Hãy ưu ái những gam màu tươi sáng để trở nên nổi bật hơn khi diện quần jeans trong mùa thu này.

Áo len cổ tròn với độ đàn hồi, co giãn tốt sẽ mang lại cho quý cô sự thoáng mát dịu nhẹ. Sắc vàng cam và xanh denim kết hợp hoàn hảo tạo nên diện mạo bừng sáng, trẻ trung và hiện đại ẢNH: @SORYOUNGA

Áo blazer màu xanh sẫm nền nã phối quần jeans được wash màu nhẹ. Bản phối nổi bật hơn qua thiết kế áo sơ mi kẻ sọc xen kẽ gam màu tím đỏ và trắng ngà ẢNH: @IRENE KIM

Blazer, sơ mi, quần jeans là bộ ba thanh lịch

Bộ ba thanh lịch nơi công sở gọi tên quần jeans, sơ mi và áo blazer. Tùy theo sở thích cá nhân hoặc phụ thuộc vào các item có sẵn trong tủ đồ mà quý cô có thể sáng tạo ra nhiều bản phối đặc sắc của riêng mình.

Sắc đỏ đô trên các phụ kiện giày và túi, đỏ họa tiết trên khăn lụa luôn mang lại cảm giác ấm áp, nồng nàn trong mùa lạnh. Vì thế đừng ngại ngần kết hợp chúng cùng chiếc quần jeans ống đứng mà nàng yêu thích nhất ẢNH: @ALEXANDRA LAPP

Công thức phối đồ denim on denim chưa bao giờ lỗi mốt. Quý cô có thể kết hợp quần jeans và áo sơ mi denim tay ngắn, quần denim ống rộng và gile denim... Để tạo điểm nhấn đặc sắc, hãy thêm vào một mảng họa tiết nhỏ như giày và túi xách ẢNH: @THACIANA MESQUITA

Denim on denim hay sự phá cách của denim và da thuộc

Có nhiều hơn một công thức phối quần jeans trong mùa lạnh, đặc biệt khi dạo quanh trang cá nhân của các fashionista nổi tiếng. Áo khoác da, sơ mi denim, áo dạ hay sơ mi lụa... đều có thể trở thành "bạn đồng hành" của mẫu quần dài "quốc dân" mang tên gọi quần jeans.