Cách phối quần jeans mùa lạnh đẹp xao xuyến

Phối quần jeans và áo tweed trong mùa lạnh
Vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian của áo tweed và quần jeans là không thể bàn cãi. Cặp đôi thời trang thú vị này kết hợp giữa chất vải cao cấp xa xỉ và item thời trang bình dân để đem đến cả sự thanh lịch lẫn cảm giác thoải mái, phóng khoáng.
Áo tweed và quần jeans là "chân ái" mặc đẹp mùa lạnh của nàng công sở. Dáng áo ngắn (áo crop) giúp tôn tỉ lệ cơ thể, mix cùng quần jeans màu xám, jeans xanh chàm đều nổi bật và tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp
ẢNH: LEIKA
Áo len và quần jeans xanh
Cùng mềm mại, đứng form nhưng đem đến những cảm nhận hoàn toàn khác biệt chính là công thức phối áo len và quần denim. Hãy ưu ái những gam màu tươi sáng để trở nên nổi bật hơn khi diện quần jeans trong mùa thu này.
Blazer, sơ mi, quần jeans là bộ ba thanh lịch
Bộ ba thanh lịch nơi công sở gọi tên quần jeans, sơ mi và áo blazer. Tùy theo sở thích cá nhân hoặc phụ thuộc vào các item có sẵn trong tủ đồ mà quý cô có thể sáng tạo ra nhiều bản phối đặc sắc của riêng mình.
Denim on denim hay sự phá cách của denim và da thuộc
Có nhiều hơn một công thức phối quần jeans trong mùa lạnh, đặc biệt khi dạo quanh trang cá nhân của các fashionista nổi tiếng. Áo khoác da, sơ mi denim, áo dạ hay sơ mi lụa... đều có thể trở thành "bạn đồng hành" của mẫu quần dài "quốc dân" mang tên gọi quần jeans.