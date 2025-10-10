'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt

Với thiết kế bồng bềnh, thoải mái mà vẫn tôn dáng, áo babydoll dễ dàng kết hợp cùng các món đồ khác nhau.
Áo babydoll ngắn tay phối quần dài năng động
Phần cổ tròn được tạo điểm nhấn bằng dây buộc thành nơ kết hợp cùng quần dài ống rộng trắng, tổng thể trở nên tinh tế cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cà phê.
Áo babydoll dáng dài phối quần shorts trẻ trung
Chất liệu ren hoa nổi phảng phất chút gợi cảm rất tinh tế, cổ áo tròn phối dây buộc nhỏ tăng thêm nét duyên dáng. Sánh đôi với quần shorts màu be mang lại sự thoải mái đồng thời khoe khéo đôi chân thon dài.
Áo được thiết kế ôm nhẹ ở eo, tay áo dài dáng bồng giúp nàng che khuyết điểm cánh tay. Bộ trang phục này phù hợp cho cả dạo phố lẫn cà phê cùng bạn bè.
Chi tiết dây buộc nơ xinh ở cổ tăng thêm nét duyên dáng tinh tế. Trong những buổi dạo chơi cuối tuần chỉ cần kết hợp thêm chiếc quần shorts jeans sẽ giúp nàng sành điệu và có gu riêng.
Áo babydoll kết hợp chân váy dịu dàng nổi bật
Họa tiết hoa nhỏ li ti trải đều giúp bản phối của nàng thêm trẻ trung. Khi phối cùng chân váy bí màu trắng 2 tầng xòe nhẹ biến bước chân của nàng trên phố thành những sải bước đầy tự tin như trên sàn diễn.
Dáng áo xòe với họa tiết hoa nhỏ xinh trên nền vải sáng màu tạo cảm giác trong trẻo. Khi phối cùng chân váy trắng, vừa tôn dáng lại toát lên nét thanh thoát dịu dàng.