Thời trang 24/7

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/10/2025 16:00 GMT+7

Mang đậm tinh thần trẻ trung, áo babydoll là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ linh hoạt của phái nữ.

Với thiết kế bồng bềnh, thoải mái mà vẫn tôn dáng, áo babydoll dễ dàng kết hợp cùng các món đồ khác nhau.

Áo babydoll ngắn tay phối quần dài năng động

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 1.

Chiếc áo babydoll họa tiết chấm bi dáng suông nhẹ, ôm vừa phải giúp nàng khéo léo che được khuyết điểm cơ thể

ẢNH: SALAVI

Phần cổ tròn được tạo điểm nhấn bằng dây buộc thành nơ kết hợp cùng quần dài ống rộng trắng, tổng thể trở nên tinh tế cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cà phê.

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 2.

Chỉ cần lướt qua cũng đủ thấy sức hút khó cưỡng của áo babydoll trắng, thiết kế cổ đứng nhẹ nhàng kết hợp với hàng khuy nhỏ trong khi chi tiết buộc dây ở ngực tạo điểm nhấn duyên dáng. Phối cùng quần jeans ống rộng tối màu giúp thoải mái mà vẫn có nét riêng

ẢNH: HAVANA

Áo babydoll dáng dài phối quần shorts trẻ trung

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 3.

Chiếc áo babydoll trắng tay dài xòe nhẹ này là sự lựa chọn thích hợp cho các nàng vào mùa

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Chất liệu ren hoa nổi phảng phất chút gợi cảm rất tinh tế, cổ áo tròn phối dây buộc nhỏ tăng thêm nét duyên dáng. Sánh đôi với quần shorts màu be mang lại sự thoải mái đồng thời khoe khéo đôi chân thon dài.

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 4.

Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ với áo babydoll sọc xám dáng ngắn cùng quần shorts trắng là đủ để nàng nổi bật

ẢNH: HAVANA

Áo được thiết kế ôm nhẹ ở eo, tay áo dài dáng bồng giúp nàng che khuyết điểm cánh tay. Bộ trang phục này phù hợp cho cả dạo phố lẫn cà phê cùng bạn bè.

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 5.

Với gam xanh pastel dịu mắt kết hợp tay phồng nhẹ mang đến vẻ nhẹ nhàng cho nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên

ẢNH: HAVANA

Chi tiết dây buộc nơ xinh ở cổ tăng thêm nét duyên dáng tinh tế. Trong những buổi dạo chơi cuối tuần chỉ cần kết hợp thêm chiếc quần shorts jeans sẽ giúp nàng sành điệu và có gu riêng.

Áo babydoll kết hợp chân váy dịu dàng nổi bật

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 6.

Áo babydoll hoa nhí mang đến nàng vẻ tươi tắn, thiết kế tay phồng cùng cổ áo bo tròn tạo điểm nhấn

ẢNH: HAVANA

Họa tiết hoa nhỏ li ti trải đều giúp bản phối của nàng thêm trẻ trung. Khi phối cùng chân váy bí màu trắng 2 tầng xòe nhẹ biến bước chân của nàng trên phố thành những sải bước đầy tự tin như trên sàn diễn.

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 7.

Không gì ngọt ngào hơn sự kết hợp giữa chiếc áo babydoll tay bồng cùng phần cổ phối chi tiết đan dây

ẢNH: @MODEN.ROOM

Dáng áo xòe với họa tiết hoa nhỏ xinh trên nền vải sáng màu tạo cảm giác trong trẻo. Khi phối cùng chân váy trắng, vừa tôn dáng lại toát lên nét thanh thoát dịu dàng.

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt- Ảnh 8.

Ánh nắng dịu dàng như được gói trọn trong chiếc áo babydoll vàng pastel, thiết kế tay phồng nhẹ cùng dáng xòe tầng thêm phần nữ tính. Chỉ cần phối cùng chân váy trắng, tổng thể của nàng trở nên ngọt ngào, trong trẻo tựa nắng sớm

ẢNH: SALAVI


 

áo babydoll Chân váy Quần jeans quần shorts

