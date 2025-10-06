  • An Giang
Thời trang 24/7

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/10/2025 16:30 GMT+7

Họa tiết gingham mang đến vẻ đẹp linh hoạt, giúp bạn dễ dàng ghi điểm dù theo đuổi bất kỳ phong cách nào.

Họa tiết gingham đã trở thành biểu tượng vượt thời gian trong làng mốt, khi vừa mang vẻ đẹp thanh lịch, vừa giữ được nét trẻ trung, hiện đại. Sự linh hoạt của gingham giúp nàng dễ dàng biến hóa đa phong cách và mang đến hiệu ứng thị giác bắt mắt, khiến bản phối thường ngày trở nên nổi bật hơn.

Thanh lịch cùng áo sơ mi họa tiết gingham

Áo sơ mi luôn là món đồ “cứu cánh” của nàng trong những ngày cần một diện mạo gọn gàng, thanh lịch. Khi kết hợp cùng họa tiết gingham, chiếc áo sơ mi không chỉ trở nên thời thượng mà còn giúp phong cách thêm phần cuốn hút.

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 1.

Áo sơ mi họa tiết gingham đỏ nổi bật với dáng ôm vừa vặn kết hợp họa tiết kẻ vuông li ti trắng - đỏ xen kẽ hài hòa, mang đến cảm giác tươi mới

ẢNH: LUPERI

Kết hợp ăn ý với quần âu đen, tổng thể bộ đồ toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn đủ sự sang trọng để ghi điểm trong mọi ánh nhìn.

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 2.

Ngọc Thanh Tâm lựa chọn áo sơ mi với họa tiết kẻ gingham xanh trắng nhỏ nhắn, phần cổ áo và tay áo được viền đường kẻ đỏ cam, mang đến sự phá cách đầy tinh nghịch. Tương thích với chiếc áo này là quần jeans cạp cao, bạn sẽ có ngay một diện mạo trẻ trung, năng động

ẢNH: @NGOCTHANHTAM_N


Nổi bật phong cách với áo khoác họa tiết gingham

Áo khoác gingham là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nàng muốn tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn cho bản phối của mình. 

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 3.

Chiếc áo khoác dạ tweed với họa tiết gingham màu be và trắng tinh tế, cổ áo trụ đứng cùng hàng cúc giúp người mặc trở nên kín đáo. Bắt cặp cùng chân váy dài xếp ly ren thêu chìm, nàng dễ dàng sở hữu một diện mạo khác lạ

ẢNH: CARDINA

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 4.

Những cô nàng ưa vẻ ngọt ngào mà sang chảnh, áo khoác họa tiết gingham hồng trắng là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Thiết kế từ vải dạ với dáng suông rộng thoải mái, cổ tròn duyên dáng, phối cùng quần shorts ngắn màu kem và bốt cổ cao thích hợp cho những ngày thu dạo phố.

Đầm gingham mang lại vẻ duyên dáng

Không gì tôn lên nét duyên dáng bằng những chiếc đầm mang họa tiết gingham. 

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 5.

Đầm yếm họa tiết gingham nâu đen phối áo sơ mi lụa tơ tằm tay bồng chính là “chìa khóa” cho phong cách cổ điển, cổ áo thắt nơ điệu đà làm nổi bật nét nữ tính khó cưỡng

ẢNH: CARDINA

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 6.

Chiếc đầm ngắn họa tiết gingham đen trắng với thiết kế hai dây tinh tế mang đến vẻ cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Phom xòe nhẹ nhàng cùng chi tiết nhún eo khéo léo tôn vòng eo thon gọn. Phối cùng một đôi giày cao gót và túi xách lấp lánh để hoàn thiện tổng thể thanh lịch.

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 7.

Đầm sơ mi họa tiết gingham nâu đen tinh tế chính là "trợ thủ" đắc lực cho bạn

ẢNH: K&K FASHION

Dáng suông cổ sơ mi thanh thoát, eo thắt dây cùng màu tôn dáng. Diện chiếc đầm này, nàng hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng với vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Chân váy họa tiết gingham tạo điểm nhấn ấn tượng

Nếu nàng muốn làm mới phong cách hằng ngày mà không quá cầu kỳ, chân váy gingham chính là lựa chọn lý tưởng. 

Cân mọi phong cách, từ dịu dàng đến cá tính với họa tiết gingham- Ảnh 8.

Chân váy bí họa tiết gingham hồng trắng dáng phồng giúp khoe khéo đôi chân thon gọn. Sánh đôi với áo trễ vai trắng, set đồ sẽ giúp bạn trở thành cô gái dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @THUYKIEU.2802

Họa tiết gingham không chỉ là xu hướng thoáng qua mà đã trở thành biểu tượng vượt thời gian. Chọn gingham chính là cách nàng khẳng định cá tính riêng, mỗi bước đi đều tỏa sáng.

