Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Trong số các mẫu áo len mỏng, áo dệt kim được giới thiệu cho mùa thu đông thì áo cardigan vẫn xứng danh là món đồ đáng giá nhất. Không chỉ mặc khoác ngoài như một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, mềm mại và ấm áp, cardigan còn dùng để phối các bản phối layer, mặc riêng lẻ cùng chân váy, quần shorts, quần âu...

Áo len lông xù màu xanh ô liu dịu dàng được gợi ý phối cùng chân váy kaki màu be và khăn voan màu nâu chấm bi mang phong cách retro cổ điển. Không chỉ mang lại hình ảnh tuyệt đẹp về một nàng thơ kiều diễm, bản phối còn gợi mở hình ảnh và phong cách mới lạ về thiết kế áo len trứ danh ẢNH: MISHOW

Diện cardigan đa phong cách - từ nữ tính dịu dàng đến cá tính, táo bạo

Mọi tín đồ thời trang đều đang xuống phố với chiếc áo len mỏng mang đặc trưng của mùa thu - cardigan. Thiết kế cổ điển này được làm mới bằng những gam màu thời trang ấn tượng như xanh ô liu, vàng bơ, xanh baby blue, xám lông chuột, cream... Bên cạnh đó, kết cấu sợi dệt, kỹ thuật dệt tạo nên những họa tiết đẹp ấn tượng cho thiết kế áo cardigan mùa này.

Khi mặc cardigan, quý cô có thể tùy thích chọn cho mình phong cách phù hợp nhất. Vẻ ngọt ngào nữ tính là những bản phối cùng chân váy, đầm liền dáng dài; phong cách thanh lịch năng động đậm chất đường phố không thể thiếu quần jeans. Trong khi đó hình ảnh phá cách táo bạo đến từ bản phối cardigan hở eo, kết hợp crop top, chân váy nữ sinh và áo len cardigan khoác ngoài...

Áo cardigan và váy họa tiết dáng dài chính là cặp đôi dịu dàng, nữ tính bậc nhất mùa thu. Sắc màu ngà của áo tiệp với màu nền của váy, qua đó tạo hình ảnh đồng điệu, mãn nhãn ẢNH: SIMPLE RETRO

Đi giữa trời thu cùng thiết kế cardigan phối áo ren trắng tay loe và quần jeans ống rộng. Đây là cách để nàng khoe khéo gu thời trang cá tính, vừa phảng phất nét đẹp mềm mại vừa có chút phá cách ấn tượng khó quên ẢNH: DAMZI HOUSE

Hình ảnh táo bạo nhưng vẫn đẹp rạng ngời của cô nàng Mai Davikah cho thấy sự tương phản của các món đồ trong một bản phối vẫn có thể tạo nên điểm nhấn. Sự khác biệt đến từ bản phối ngắn hở eo và kiểu áo khoác mỏng nhẹ tạo nên nét đẹp duyên dáng cuốn hút ẢNH: INSTAGRAM NV

Cardigan là chiếc áo không thể thiếu mùa này cho các cô nàng công sở, các sinh viên đang học tập trên các giảng đường và mọi quý cô yêu thích thời trang. Áo dáng dài hay dáng ngắn đều có thể phối cùng quần âu cạp cao và áo sơ mi ẢNH: FORMAL STUDIOS

Không chỉ là chiếc áo giúp giữ ấm nhẹ nhàng, cardigan còn có thể là điểm nhấn họa tiết ấn tượng cho các bản phối đơn sắc ẢNH: GRACIA HABRE

Quần jeans ống rộng và một mẫu cardigan phá cách có thể khiến nữ fashionista khuynh đảo mọi đường phố. Rõ ràng, cardiagn vừa có thể là chiếc áo đại diện cho nữ tính vừa có thể chính là món đồ thời thượng, dẫn đầu trào lưu thời trang mùa lạnh ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE



