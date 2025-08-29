  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/08/2025 10:00 GMT+7

Áo cardigan màu vàng bơ, cardigan màu xanh ô liu tạo nên điểm nhấn màu sắc ấn tượng cho mọi bản phối đầu thu. Sở dĩ có thể nói rằng đây là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa vì đặc tính linh hoạt, nàng có thể diện item này không chỉ trong mùa thu mà còn tiếp tục diện cho cả mùa đông và mùa xuân sắp đến.

Trong số các mẫu áo len mỏng, áo dệt kim được giới thiệu cho mùa thu đông thì áo cardigan vẫn xứng danh là món đồ đáng giá nhất. Không chỉ mặc khoác ngoài như một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, mềm mại và ấm áp, cardigan còn dùng để phối các bản phối layer, mặc riêng lẻ cùng chân váy, quần shorts, quần âu...

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 1.

Áo len lông xù màu xanh ô liu dịu dàng được gợi ý phối cùng chân váy kaki màu be và khăn voan màu nâu chấm bi mang phong cách retro cổ điển. Không chỉ mang lại hình ảnh tuyệt đẹp về một nàng thơ kiều diễm, bản phối còn gợi mở hình ảnh và phong cách mới lạ về thiết kế áo len trứ danh

ẢNH: MISHOW

Diện cardigan đa phong cách - từ nữ tính dịu dàng đến cá tính, táo bạo

Mọi tín đồ thời trang đều đang xuống phố với chiếc áo len mỏng mang đặc trưng của mùa thu - cardigan. Thiết kế cổ điển này được làm mới bằng những gam màu thời trang ấn tượng như xanh ô liu, vàng bơ, xanh baby blue, xám lông chuột, cream... Bên cạnh đó, kết cấu sợi dệt, kỹ thuật dệt tạo nên những họa tiết đẹp ấn tượng cho thiết kế áo cardigan mùa này.

Khi mặc cardigan, quý cô có thể tùy thích chọn cho mình phong cách phù hợp nhất. Vẻ ngọt ngào nữ tính là những bản phối cùng chân váy, đầm liền dáng dài; phong cách thanh lịch năng động đậm chất đường phố không thể thiếu quần jeans. Trong khi đó hình ảnh phá cách táo bạo đến từ bản phối cardigan hở eo, kết hợp crop top, chân váy nữ sinh và áo len cardigan khoác ngoài...

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 2.

Áo cardigan và váy họa tiết dáng dài chính là cặp đôi dịu dàng, nữ tính bậc nhất mùa thu. Sắc màu ngà của áo tiệp với màu nền của váy, qua đó tạo hình ảnh đồng điệu, mãn nhãn

ẢNH: SIMPLE RETRO

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 3.

Đi giữa trời thu cùng thiết kế cardigan phối áo ren trắng tay loe và quần jeans ống rộng. Đây là cách để nàng khoe khéo gu thời trang cá tính, vừa phảng phất nét đẹp mềm mại vừa có chút phá cách ấn tượng khó quên

ẢNH: DAMZI HOUSE

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 4.

Hình ảnh táo bạo nhưng vẫn đẹp rạng ngời của cô nàng Mai Davikah cho thấy sự tương phản của các món đồ trong một bản phối vẫn có thể tạo nên điểm nhấn. Sự khác biệt đến từ bản phối ngắn hở eo và kiểu áo khoác mỏng nhẹ tạo nên nét đẹp duyên dáng cuốn hút

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 5.
Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 6.

Cardigan là chiếc áo không thể thiếu mùa này cho các cô nàng công sở, các sinh viên đang học tập trên các giảng đường và mọi quý cô yêu thích thời trang. Áo dáng dài hay dáng ngắn đều có thể phối cùng quần âu cạp cao và áo sơ mi

ẢNH: FORMAL STUDIOS

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 7.

Không chỉ là chiếc áo giúp giữ ấm nhẹ nhàng, cardigan còn có thể là điểm nhấn họa tiết ấn tượng cho các bản phối đơn sắc

ẢNH: GRACIA HABRE

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này- Ảnh 8.

Quần jeans ống rộng và một mẫu cardigan phá cách có thể khiến nữ fashionista khuynh đảo mọi đường phố. Rõ ràng, cardiagn vừa có thể là chiếc áo đại diện cho nữ tính vừa có thể chính là món đồ thời thượng, dẫn đầu trào lưu thời trang mùa lạnh

ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE


cardigan áo cardigan Áo len áo khoác mỏng nhẹ áo dệt kim

Bài viết khác

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

Đắm chìm trong mùa hè qua từng thớ vải linen nhẹ tênh

Đắm chìm trong mùa hè qua từng thớ vải linen nhẹ tênh

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top