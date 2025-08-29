Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Trong số các mẫu áo len mỏng, áo dệt kim được giới thiệu cho mùa thu đông thì áo cardigan vẫn xứng danh là món đồ đáng giá nhất. Không chỉ mặc khoác ngoài như một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, mềm mại và ấm áp, cardigan còn dùng để phối các bản phối layer, mặc riêng lẻ cùng chân váy, quần shorts, quần âu...
Diện cardigan đa phong cách - từ nữ tính dịu dàng đến cá tính, táo bạo
Mọi tín đồ thời trang đều đang xuống phố với chiếc áo len mỏng mang đặc trưng của mùa thu - cardigan. Thiết kế cổ điển này được làm mới bằng những gam màu thời trang ấn tượng như xanh ô liu, vàng bơ, xanh baby blue, xám lông chuột, cream... Bên cạnh đó, kết cấu sợi dệt, kỹ thuật dệt tạo nên những họa tiết đẹp ấn tượng cho thiết kế áo cardigan mùa này.
Khi mặc cardigan, quý cô có thể tùy thích chọn cho mình phong cách phù hợp nhất. Vẻ ngọt ngào nữ tính là những bản phối cùng chân váy, đầm liền dáng dài; phong cách thanh lịch năng động đậm chất đường phố không thể thiếu quần jeans. Trong khi đó hình ảnh phá cách táo bạo đến từ bản phối cardigan hở eo, kết hợp crop top, chân váy nữ sinh và áo len cardigan khoác ngoài...
Cardigan là chiếc áo không thể thiếu mùa này cho các cô nàng công sở, các sinh viên đang học tập trên các giảng đường và mọi quý cô yêu thích thời trang. Áo dáng dài hay dáng ngắn đều có thể phối cùng quần âu cạp cao và áo sơ mi
ẢNH: FORMAL STUDIOS