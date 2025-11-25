Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Cardigan từ lâu đã trở thành món đồ "must have" của tủ đồ mùa lạnh cuối năm. Có nhiều cách để diện chiếc áo len mỏng nhẹ, duyên dáng và đậm chất thời trang thu đông - từ kết hợp với quần jeans ống rộng đến chân váy ca rô, từ áo khoác đến vai trò tạo điểm nhấn bắt mắt đầy cá tính cho tổng thể.

Cardigan len lông cừu cổ đứng siêu mềm ấm. Thiết kế tối giản trên tông màu pastel tối giản nhưng sang xịn, dễ phối với chân váy, quần denim, quần tây ống rộng... tạo nên các bản phối mùa đông chuẩn xinh đẹp và thần thái ẢNH: DAMZI HOUSE

Áo cardigan len lông cừu

Có nhiều loại len sợi làm nên các thiết kế cardigan nhưng sang chảnh và nổi bật nhất vẫn là kiểu áo làm từ len lông cừu. Chất vải len này cực kỳ mềm mịn, nhẹ bẫng, xốp mềm mang đến cho người mặc cảm giác dịu dàng, nữ tính và vô cùng thoải mái.

Ngoài thiết kế áo cardigan cổ điển với phần cổ tròn hoặc cổ chữ V, mùa đông năm nay nổi lên xu hướng mới là các thiết kế cardigan cổ đứng - phần cổ dựng cao ôm sát đi cùng hàng cúc dày tạo nên nét riêng vừa độc đáo vừa lạ mắt.

Yêu thích diện trang phục len cardigan, quý cô đừng bỏ qua các thiết kế họa tiết. Các họa tiết đặc trưng trên trang phục len sợi như họa tiết Bắc Âu, họa tiết hình học, họa tiết kẻ ngang... góp phần mang nét cổ điển lãng mạn vào trong các bản phối hiện đại.

Quần denim ống rộng có chi tiết khuy lệch kết hợp áo cardigan len lông cừu cùng tông xanh nhạt mang đến thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút ngày đông ẢNH: DAMZI HOUSE

Họa tiết kẻ ngang màu hồng trên nền trắng ngà của thiết kế len lông xù giúp nàng khắc họa hình ảnh tiểu thư sang chảnh, ngọt ngào và quyến rũ ẢNH: MISHOW

Các gam màu đỏ cờ, đỏ tía, đỏ rượu vang... báo hiệu đến không khí lễ hội tươi vui mùa cuối năm cùng cảm nhận không gian nồng nàn ấm áp. Áo cardigan trở thành một trong số những chiếc áo ấm không thể thiếu của mùa cuối năm ẢNH: SEMIR

Diện chân váy ca rô và áo len đan là một cách mới mẻ để trải nghiệm trang phục len sợi. Tông màu rêu kết hợp nâu đất gợi nhắc đến tinh thần thời trang vintage cổ điển và lãng mạn ẢNH: JULIANNA

Phối váy babydoll và áo len khoác ngoài để vừa làm duyên, vừa giữ ấm nhẹ trong tiết trời mùa lạnh ẢNH: DOTTIE

Các họa tiết hình học, họa tiết Bắc Âu giúp chiếc áo cardigan quen thuộc hình ảnh mới lạ, ấn tượng đặc sắc. Có thể thấy áo len họa tiết chính là một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất mà tín đồ thời trang không thể bỏ qua ẢNH: LEA NAUMANN, ANOUK YVE

Trang phục dệt kim hay đan tay từ len sợi mặc đẹp nhất với các chất liệu tự nhiên như vải cotton, denim, linen thô... ẢNH: APRILLOCKHART, WHITE ON DENIM



