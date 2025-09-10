CEO Jemmia - Lâm Ngọc Cường: Di sản văn hóa Việt Nam là viên kim cương quý giá

1. Xin chào anh Lâm Ngọc Cường, từ lâu anh đã mong muốn xây dựng và định hình một thương hiệu kim cương mang giá trị về di sản, gắn kết truyền thống văn hóa dân tộc. Vậy điều này xuất phát từ đâu, anh có thể kể một câu chuyện hay một khoảnh khắc nào đó mình nảy ra ý tưởng cũng khát khao điều này hay không?

Trước đó, tôi kinh doanh nhiều ngành nghề truyền thống khác. Thật sự, những ngành này mang lại cho tôi rất nhiều tiền nhưng tôi không hạnh phúc. Khi vào TP.HCM, tôi muốn tạo dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, có lý tưởng và triết lý riêng.

Khi đó, tôi được gặp một người thầy chỉ dạy và tạo cơ hội để tôi có những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và di sản của người Việt Nam. Tôi được hiểu về nghệ thuật thưởng trà cũng như biết nhiều hơn về làng nghề truyền thống. Tôi được gặp gỡ nhà văn Hoàng Quốc Hải, tác giả quyển sách 8 Triều vua Lý hay là nghệ nhân Trần Nam Tước. Ông ấy là một nghệ sĩ bách nghệ, tài hoa của làng gốm Bát Tràng. Đối với tôi, ông ấy vừa là thầy, vừa là người cố vấn về nghệ thuật và văn hóa cho tôi. Từ những trải nghiệm đó, tình yêu về văn hóa, di sản của tôi được thắp lên.

2. Triết lý của Jemmia là gì?

Triết lý Jemmia theo đuổi là tiếp biến văn hóa, có nghĩa là tiếp nối và biến chuyển văn hóa làm sao cho phù hợp với thời cuộc cũng như số đông khách hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn những sản phẩm của mình có hàm lượng giá trị nghệ thuật tương đương, tiếp cận với tiêu chuẩn những thương hiệu quốc tế.

Chúng tôi xây dựng doanh nghiệp dựa trên 6 tiêu chí. Đầu tiên là hành trình kim cương có đạo đức. Chúng tôi tiếp cận với nhiều nguồn cung cấp và tổ chức uy tín bậc nhất trên thế giới như SDB ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm việc với học viện GIA của Hoa Kỳ. Vừa qua, doanh nghiệp của chúng tôi có đón giám đốc của GIA (Băng Cốc, Thái Lan) để đào tạo lại công nghệ cho nhân sự của Jemmia. Vì tôi mong muốn mỗi nhân sự của Jemmia đều là chuyên gia kim cương. Tiếp theo là hành trình trách nhiệm với đất nước như công khai minh bạch trong việc đóng thuế. Hành trình thứ ba là tiêu chuẩn cao, chúng tôi chỉ chấp nhận 2% kim cương có tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Chúng tôi chỉ chấp nhận những viên kim cương top đầu theo tiêu chuẩn 4C về nước, huỳnh quang, độ sạch… Đặc biệt, chúng tôi không chấp nhận lỗi khiến vẻ đẹp của kim cương bị tối và sẫm màu. Mỗi viên cương thiên nhiên có chìa khóa nhận biết riêng biệt. Trong bảng tiêu chuẩn về "chìa khóa nhận biết" có khoảng 50 lỗi thì chúng tôi chỉ chấp nhận 4 "chìa khóa nhận biết" để đảm bảo viên kim cương đạt được hoàn thiện cao. Ngoài ra, 3 hành trình còn lại là quy trình kiểm định chất lượng chuyên nghiệp, thiết kế hoàn hảo và tặng phẩm hoàn hảo giá trị trường tồn.

3. Sau một thời gian triển khai các bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ Sen - Chim lạc - Cây tre - Lúa, anh thấy phản ứng khách hàng thế nào. Anh có dự định mình làm các bộ sưu tập theo trend và chỉ sản xuất ở một thời điểm nhất định để tăng tính khan hiếm?

- Để ra mắt sản phẩm chất lượng, có câu chuyện thì cần thời gian dài. Ví dụ, để chuẩn bị cho bộ sưu tập ra mắt nhân dịp 80 năm kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và mừng Quốc khánh 2.9 thì đội ngũ chúng tôi mất 2 năm nghiên cứu. Từ những ý tưởng ban đầu, chúng tôi chỉnh sửa rất nhiều để có được bản thiết kế, sau đó chuyển giao cho nghệ nhân chế tác. Điều này mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, hoạch định của Jemmia không chạy theo xu hướng ngắn hạn, đó là sự chuẩn bị rất dài hạn. Đối với tôi, giá trị văn hóa là điều đáng trân quý và mình phải thấm nhuần trước khi truyền tải vào một sản phẩm nào đó. Đặc biệt là những sản phẩm có giá trị vĩnh cửu như kim cương. Thế nên, chúng tôi không chạy theo xu hướng. Tuy nhiên, để tăng tính khan hiếm thì chúng tôi tạo ra những bộ sưu tập đặc biệt như 4 mùa sen. Kết quả, những sản phẩm này bán rất chạy và được khách hàng yêu thích.

4. Sản phẩm của Jemmia đã mang giá trị văn hóa đến cho khách hàng nước ngoài như thế nào?

Khi chúng tôi chia sẻ được những câu chuyện của thương hiệu, triết lý doanh nghiệp và ý nghĩa văn hóa lịch sử đằng sau bộ sưu tập, chúng tôi nhận được thành công rất lớn. Đặc biệt là với khách hàng Việt Kiều. Có một cô Việt Kiều Pháp đã hơn 70 tuổi rồi, cứ mỗi dịp 30.4, chúng tôi ra mắt bộ sưu tập là cô ấy bay về để mua. Thậm chí, ủng hộ những bộ sưu tập có giá trị cao, lên đến hàng tỉ đồng. Hơn thế nữa, cô còn dẫn con cháu qua để mua như một cách để truyền đạt cho con cháu về niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Khi gặp gỡ những khách hàng đặc biệt, tôi có mời họ đến phòng trà gặp gỡ nghệ nhân của 3 vùng miền Bắc - Trung - Nam và những họa sĩ nổi tiếng về tranh sơn mài. Tôi tiếp đãi cô Việt Kiều Pháp đó và được lắng nghe câu chuyện về tình yêu văn hóa Việt Nam của cô ấy. Với điều kiện kinh tế của cô, cô ấy có thể mua những bộ sưu tập có giá trị cao hơn ở các thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, khi tôi chia sẻ với nghệ thuật thưởng trà và nói về câu chuyện hồi hương đã chạm đến cảm xúc của cô. Sau nhiều năm lập nghiệp và thành công ở thị trường quốc tế, họ khao khát được trở về nơi mình sinh ra, được hoài niệm lại những thứ gắn liền với tuổi thơ nên ý nghĩa của bộ sưu tập đã khiến cô xúc động.

5. Ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp có dự tính gì về kích cầu thị trường?

- Vì sao Jemmia phải đầu tư máy móc hiện tại và mời chuyên gia quốc tế về đào tạo cho nhân viên, bởi kim cương phải soi dưới kính hiển vi mới thấy được câu chuyện của nó. Đó là chi tiết rất nhỏ nhưng lại có giá trị rất cao. Đối với những viên kim cương quý hiếm và đa dạng giác cắt, thì phải dùng công nghệ rất tối tân mới thấy được giá trị của nó.

Trong việc kinh doanh, Jemmia cũng có hướng đi khác biệt, đó là không đánh đổi những lợi ích ngắn hạn để tăng lợi nhuận. Tôi luôn nói với nhân viên rằng mình phải mang lại tiêu chuẩn sản phẩm tốt nhất trong khả năng của khách hàng. Chúng tôi không đánh đổi việc không minh bạch về mặt pháp lý hay giảm chất lượng để cạnh tranh về giá cả.

Về chiến lược quảng cáo, chúng tôi có dự án mang tên Bản địa hóa. Ở Việt Nam, có nhiều văn hóa vùng miền khác nhau nên chúng tôi dựa vào đó để phát triển sản phẩm, hệ thống cửa hàng và trải nghiệm khách hàng nhằm giúp người mua cảm thấy gần gũi. Hiện tại, Jemmia triển khai kế hoạch này ở Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh lân cận hai thành phố lớn này. Trong kế hoạch phát triển, chúng tôi luôn mong muốn rằng các sản phẩm của Jemmia phải thể hiện và tôn vinh được sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam.

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng hợp tác với nhiều đơn vị kim cương uy tín trên thế giới như DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), GIA hoặc tham gia các triển lãm quốc tế ở UAE, Hồng Kông, Ý… nhằm mang câu chuyện về văn hóa Việt Nam trong từng bộ sưu tập kim cương để gần hơn với giới tinh hoa quốc tế.

6. Kim cương khai thác từ thiên nhiên và ít nhiều ảnh hưởng đến địa chất. Vậy doanh nghiệp của anh có những hoạt động gì gọi là "đền đáp" cho thiên nhiên?

- Thật ra điều này nằm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi, đó là hành trình kim cương có đạo đức. Doanh nghiệp chúng tôi chỉ chấp nhận những nhà cung cấp kim cương tuân theo quy trình Kimberley (KP) trên thế giới. Việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước, an sinh cho người lao động khai thác kim cương là câu chuyện rất được quan tâm trên thế giới. Vậy nên, Jemmia cũng chú trọng điều này. Bằng chứng, công ty đã tham gia vào kế hoạch trồng hàng triệu cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường. Cá nhân tôi cũng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn nước. Tôi luôn mong muốn các dự án này có thể hoạt động lâu dài, đó cũng là cách con người "trả ơn" cho thiên nhiên vì đã ban cho chúng ta món quà rất quý giá.