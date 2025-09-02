  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
02/09/2025 08:00 GMT+7

Vải ren là một trong những chất vải mang trong mình sự giao thoa giữa vẻ cổ điển và hơi thở hiện đại. Với đặc tính mỏng nhẹ cùng hoa văn tinh xảo, ren không chỉ tôn lên nét nữ tính mà còn mang đến sự sang trọng.

Chính nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, từ những chiếc váy dạ hội quý phái, bộ đầm công sở thanh lịch đến trang phục thường ngày duyên dáng, vải ren luôn giữ vững vị trí đặc biệt trong thế giới thời trang.

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 1.

Vải ren trắng tăng phần sang trọng với chi tiết đắp ren tỉ mỉ. Để cân bằng lại set đồ, cúc đá và dây nơ được sử dụng giúp tổng thể thêm nữ tính, trẻ trung. Kết hợp cùng quần ống loe từ chất liệu co giãn nhằm tôn lên vóc dáng và hack chiều cao hiệu quả

ẢNH: GALY

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 2.

Thiết kế gồm áo cổ tròn tối giản phối cùng chân váy xòe nhẹ tạo nên bộ đôi hoàn hảo giúp tôn dáng một cách mềm mại, bay bổng. Gam hồng không chỉ làm nổi bật làn da trắng sáng mà còn gợi cảm giác dịu dàng, trang nhã

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 3.

Được sáng tạo trên nền vải ren cao cấp, chân váy midi mềm mại mang đến cho nàng vẻ nữ tính xen lẫn nét sang trọng. Dáng váy dài giúp nàng thỏa sức kết hợp để biến hóa đa dạng, từ nơi công sở, đường phố đến những buổi tiệc tối

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 4.

Với thiết kế xòe kết hợp cùng áo sơ mi để đem tới vẻ thanh lịch mà vẫn phảng phất chút lãng mạn dịu dàng. Từng đường ren hoa được xử lý tỉ mỉ, hòa quyện cùng phom dáng nhẹ nhàng tạo nên diện mạo duyên dáng, cuốn hút

ẢNH: CLALA

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 5.

Chiếc váy ren xanh pastel trong trẻo mang hơi thở của mùa thu dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút. Thiết kế phom ôm tinh tế, tôn dáng nhẹ nhàng. Họa tiết ren hoa nổi 3D, sang trọng và nữ tính. Điểm nhấn cổ trắng thanh lịch, tạo nét hiện đại mà vẫn ngọt ngào

ẢNH: CLALA

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 6.

Chiếc áo peplum cut out với đường ren tinh tế và dây lụa đen nhấn eo khéo léo tôn đường cong. Phối cùng chân váy lụa, chất vải rủ nhẹ uyển chuyển, đem lại tổng thể cân bằng giữa sự thoải mái và nét thanh lịch đầy cuốn hút

ẢNH: GALY

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 7.

Chất liệu ren được ứng dụng ở phần chân váy đã tạo nên điểm nhấn tinh tế, nâng tầm tổng thể thiết kế. Khác với sự kín đáo của phần thân trên, chi tiết ren cắt laser tinh xảo ở chân váy mang lại sự thoáng nhẹ, mềm mại

ẢNH: CLALA

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo- Ảnh 8.

Vải ren trong bộ trang phục chính là điểm nhấn tinh tế, mang đến cảm giác vừa nữ tính, vừa sang trọng. Ren vốn gắn liền với sự mềm mại và lãng mạn, giúp tổng thể trang phục trở nên bay bổng và thanh thoát hơn

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Những họa tiết đan xen mềm mại giúp trang phục trở nên bay bổng, tôn vinh nét nữ tính và tạo nên sức hút riêng biệt cho người mặc. Chính vì thế, vải ren luôn được ưa chuộng trong nhiều phong cách, từ thanh lịch, lãng mạn cho đến hiện đại và thời thượng.

vải ren Chân váy Công sở đầm ren thiết kế ren

Bài viết khác

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

'Nữ hoàng' của mọi cuộc dạo phố gọi tên chân váy tầng

'Nữ hoàng' của mọi cuộc dạo phố gọi tên chân váy tầng

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top