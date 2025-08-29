Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng

Tiết trời cuối hè đầu thu luôn gợi mở những cảm xúc đặc biệt, khi thời trang không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp mà còn thể hiện khí chất và dấu ấn cá nhân. Trong số những món phụ kiện nâng tầm phong cách, túi xách dáng hộp đang trở thành lựa chọn “chạm đỉnh khí chất” cho các quý cô sành điệu. Không chỉ đơn thuần là vật dụng chứa đựng, thiết kế này còn mang đến tinh thần thời thượng.
Túi xách dáng hộp phối đầm trắng
Những quý cô kiều diễm không thể bỏ qua chiếc túi xách dáng hộp với chiếc đầm trắng thanh thoát. Hương Giang lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp với tông màu tối sang trọng. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng ngắn dáng xòe giúp khoe trọn đôi chân thon gọn.
Nữ fashionista khéo léo lựa chọn chiếc đầm sơ mi trắng với điểm nhấn là hàng cúc đen trải dài, kết hợp cùng giày thể thao và tất đen cao cổ, bản phối trở nên vừa cá tính vừa đậm chất thời trang riêng.
Phối cùng trang phục màu đen
Túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ
Vẻ đẹp thanh lịch của các nàng sẽ được toát lên khi lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ. Hồ Ngọc Hà lần này lựa chọn chiếc túi xách pha màu tinh tế giữa nâu và đỏ của nhà mốt danh tiếng.
Túi xách dáng hộp cầm tay
Những cô nàng tiểu thư luôn yêu thích chiếc túi xách dáng hộp cầm tay vì nó mang đến nét kiều diễm rất riêng. Thiên Ân lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp cầm tay phối cùng chiếc váy cúp ngực tông hồng pastel cực ngọt ngào.
Túi xách dáng hộp mang đến điểm nhấn thời thượng cho tổng thể trang phục. Sự lựa chọn giúp nàng khẳng định phong cách riêng với nét cuốn hút khó cưỡng.