Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng

Tiết trời cuối hè đầu thu luôn gợi mở những cảm xúc đặc biệt, khi thời trang không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp mà còn thể hiện khí chất và dấu ấn cá nhân. Trong số những món phụ kiện nâng tầm phong cách, túi xách dáng hộp đang trở thành lựa chọn “chạm đỉnh khí chất” cho các quý cô sành điệu. Không chỉ đơn thuần là vật dụng chứa đựng, thiết kế này còn mang đến tinh thần thời thượng.



Túi xách dáng hộp phối đầm trắng

Những quý cô kiều diễm không thể bỏ qua chiếc túi xách dáng hộp với chiếc đầm trắng thanh thoát. Hương Giang lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp với tông màu tối sang trọng. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng ngắn dáng xòe giúp khoe trọn đôi chân thon gọn.

Nàng hậu điểm xuyết bằng đôi giày cao gót và khuyên tai tròn bản lớn để hoàn thiện tổng thể đầy lôi cuốn ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Mang nét đẹp cá tính, Châu Bùi lựa chọn chiếc túi xách da dáng hộp màu đen sang trọng ẢNH: @CHAUBUI_

Nữ fashionista khéo léo lựa chọn chiếc đầm sơ mi trắng với điểm nhấn là hàng cúc đen trải dài, kết hợp cùng giày thể thao và tất đen cao cổ, bản phối trở nên vừa cá tính vừa đậm chất thời trang riêng.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp với tông màu đen, phần quai cầm được nạm bằng lớp ánh vàng cực sang trọng. Nữ ca sĩ phối cùng chiếc đầm trắng trễ vai, khéo léo khoe trọn xương quai xanh quyến rũ ẢNH: @HONGOCHA

Phối cùng trang phục màu đen

Mang theo hơi thở hiện đại, Châu Bùi lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp LV sang trọng. Nữ nghệ sĩ chọn chiếc túi xách tinh xảo với sự kết hợp giữa chất liệu da cùng khuôn định hình tinh tế. Đi kèm túi xách là bộ đôi áo sơ mi đen và chân váy cách điệu đầy ấn tượng ẢNH: @CHAUBUI_

Túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ

Vẻ đẹp thanh lịch của các nàng sẽ được toát lên khi lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ. Hồ Ngọc Hà lần này lựa chọn chiếc túi xách pha màu tinh tế giữa nâu và đỏ của nhà mốt danh tiếng.

Nữ ca sĩ khéo léo phối cùng áo sơ mi và quần jeans thanh lịch để tôn lên chiếc túi xách hàng hiệu ẢNH: @HONGOCHA

Kỳ Duyên cũng lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp pha màu nâu đỏ đến từ nhà mốt danh tiếng. Chiếc túi với phần da và chiếc charm cài đầy chủ đích khiến tổng thể thêm phần sang trọng. Nàng hậu phối cùng chiếc đầm sơ mi đen và đôi giày ba lê tông đỏ cách điệu để hoàn thiện diện mạo đầy cuốn hút ẢNH: @KYDUYEN1311

Túi xách dáng hộp cầm tay

Những cô nàng tiểu thư luôn yêu thích chiếc túi xách dáng hộp cầm tay vì nó mang đến nét kiều diễm rất riêng. Thiên Ân lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp cầm tay phối cùng chiếc váy cúp ngực tông hồng pastel cực ngọt ngào.

Nàng hoa hậu khéo léo trong cách phối đồ càng làm tôn lên nét mộng mơ, kiều diễm ẢNH: @ANTHIENDOAN

Jisoo xuất hiện với chiếc túi xách dáng hộp tông xanh lá nổi bật phối cùng áo thun baby tee và quần jeans rách cá tính. Nữ idol không quên phối thêm chiếc mũ lưỡi trai để hoàn thiện diện mạo năng động, trẻ trung ẢNH: @SOOYAAA_

Túi xách dáng hộp mang đến điểm nhấn thời thượng cho tổng thể trang phục. Sự lựa chọn giúp nàng khẳng định phong cách riêng với nét cuốn hút khó cưỡng.

