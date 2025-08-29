  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/08/2025 16:00 GMT+7

Túi xách dáng hộp mang biểu tượng sang chảnh khắc họa khí chất. Sự sắc sảo trong thiết kế cùng vẻ đẹp thời thượng biến nàng thành tâm điểm.

Tiết trời cuối hè đầu thu luôn gợi mở những cảm xúc đặc biệt, khi thời trang không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đẹp mà còn thể hiện khí chất và dấu ấn cá nhân. Trong số những món phụ kiện nâng tầm phong cách, túi xách dáng hộp đang trở thành lựa chọn “chạm đỉnh khí chất” cho các quý cô sành điệu. Không chỉ đơn thuần là vật dụng chứa đựng, thiết kế này còn mang đến tinh thần thời thượng.

Túi xách dáng hộp phối đầm trắng

Những quý cô kiều diễm không thể bỏ qua chiếc túi xách dáng hộp với chiếc đầm trắng thanh thoát. Hương Giang lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp với tông màu tối sang trọng. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng ngắn dáng xòe giúp khoe trọn đôi chân thon gọn. 

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 1.

Nàng hậu điểm xuyết bằng đôi giày cao gót và khuyên tai tròn bản lớn để hoàn thiện tổng thể đầy lôi cuốn

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 2.

Mang nét đẹp cá tính, Châu Bùi lựa chọn chiếc túi xách da dáng hộp màu đen sang trọng

ẢNH: @CHAUBUI_

Nữ fashionista khéo léo lựa chọn chiếc đầm sơ mi trắng với điểm nhấn là hàng cúc đen trải dài, kết hợp cùng giày thể thao và tất đen cao cổ, bản phối trở nên vừa cá tính vừa đậm chất thời trang riêng.

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp với tông màu đen, phần quai cầm được nạm bằng lớp ánh vàng cực sang trọng. Nữ ca sĩ phối cùng chiếc đầm trắng trễ vai, khéo léo khoe trọn xương quai xanh quyến rũ

ẢNH: @HONGOCHA

Phối cùng trang phục màu đen

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 4.

Mang theo hơi thở hiện đại, Châu Bùi lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp LV sang trọng. Nữ nghệ sĩ chọn chiếc túi xách tinh xảo với sự kết hợp giữa chất liệu da cùng khuôn định hình tinh tế. Đi kèm túi xách là bộ đôi áo sơ mi đen và chân váy cách điệu đầy ấn tượng

ẢNH: @CHAUBUI_

Túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ

Vẻ đẹp thanh lịch của các nàng sẽ được toát lên khi lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp phối màu nâu đỏ. Hồ Ngọc Hà lần này lựa chọn chiếc túi xách pha màu tinh tế giữa nâu và đỏ của nhà mốt danh tiếng. 

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ khéo léo phối cùng áo sơ mi và quần jeans thanh lịch để tôn lên chiếc túi xách hàng hiệu

ẢNH: @HONGOCHA

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 6.

Kỳ Duyên cũng lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp pha màu nâu đỏ đến từ nhà mốt danh tiếng. Chiếc túi với phần da và chiếc charm cài đầy chủ đích khiến tổng thể thêm phần sang trọng. Nàng hậu phối cùng chiếc đầm sơ mi đen và đôi giày ba lê tông đỏ cách điệu để hoàn thiện diện mạo đầy cuốn hút

ẢNH: @KYDUYEN1311

Túi xách dáng hộp cầm tay

Những cô nàng tiểu thư luôn yêu thích chiếc túi xách dáng hộp cầm tay vì nó mang đến nét kiều diễm rất riêng. Thiên Ân lựa chọn chiếc túi xách dáng hộp cầm tay phối cùng chiếc váy cúp ngực tông hồng pastel cực ngọt ngào. 

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 7.

Nàng hoa hậu khéo léo trong cách phối đồ càng làm tôn lên nét mộng mơ, kiều diễm

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng - Ảnh 8.

Jisoo xuất hiện với chiếc túi xách dáng hộp tông xanh lá nổi bật phối cùng áo thun baby tee và quần jeans rách cá tính. Nữ idol không quên phối thêm chiếc mũ lưỡi trai để hoàn thiện diện mạo năng động, trẻ trung

ẢNH: @SOOYAAA_

Túi xách dáng hộp mang đến điểm nhấn thời thượng cho tổng thể trang phục. Sự lựa chọn giúp nàng khẳng định phong cách riêng với nét cuốn hút khó cưỡng.

túi xách Phụ kiện túi xách dáng hộp Phong cách khí chất sang trọng

Bài viết khác

Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

5 chiếc đầm midi cho nàng mặc đẹp cả tuần

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top