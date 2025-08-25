Chạm khẽ vào thu với áo măng tô nhẹ nhàng

Áo măng tô không chỉ giữ ấm trong những ngày thu se lạnh mà còn giúp bạn tỏa sáng với phong cách thanh lịch. Đầu tư cho một chiếc áo chất lượng chính là cách đơn giản để mỗi set đồ đều trở nên hoàn hảo và nổi bật hơn.

Áo măng tô kết hợp quần jeans tạo vẻ ngoài khỏe khoắn

Chiếc áo măng tô dáng dài kết hợp quần jeans ống rộng tạo vẻ ngoài khỏe khoắn, tự tin ẢNH: @DOHA.HHVN

Sự phối hợp này vừa giữ ấm, vừa mang đến phong cách hiện đại, thanh lịch cho những ngày thu se lạnh. Đi kèm đôi bốt đen và túi xách tối giản, set đồ càng trở nên hoàn thiện và thời thượng hơn.

Kết hợp áo măng tô với quần jeans là công thức lý tưởng cho vẻ ngoài vừa năng động, vừa thanh lịch ẢNH: @NGOCHUYEN.NGN

Vẻ khỏe khoắn, trẻ trung được tôn lên khi bạn chọn một chiếc áo măng tô xám nhẹ nhàng phối cùng quần jeans ống rộng và áo phông trắng thoải mái.

Áo măng tô phối quần shorts: thoải mái, cá tính

Vẻ thanh lịch của chiếc áo măng tô được cân bằng bởi sự năng động của quần shorts giúp hình thành một phong cách độc đáo, ấn tượng ẢNH: @_ALEY.NGUYENN

Bạn có thể lựa chọn một chiếc áo măng tô màu be phối cùng bộ trang phục đen để mang đến vẻ ngoài hiện đại.

Phối áo măng tô với quần shorts là công thức lý tưởng cho vẻ ngoài vừa cá tính, vừa thanh lịch ẢNH: @YOONA

Sự kết hợp này tôn lên nét hiện đại và đầy cuốn hút. Quần shorts da nâu kết hợp cùng áo măng tô tông màu kem tạo nên một bản phối hài hòa và sang trọng, là lựa chọn hoàn hảo cho những dịp cần sự nổi bật nhưng vẫn thoải mái.

Áo măng tô đi cùng chân váy giúp bạn thêm thanh lịch

Chiếc áo măng tô đen dáng dài đã trở nên trẻ trung hơn khi phối cùng chân váy xếp ly ngắn và áo len cổ lọ ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Đây là một công thức phối đồ vừa giúp giữ ấm, vừa tôn dáng giúp bạn tự tin và nổi bật khi dạo phố vào những ngày đầu thu.

Bạn muốn có một vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính? Hãy thử kết hợp áo măng tô với chân váy ẢNH: @DOHA.HHVN

Đây là công thức phối đồ mang đến sự dịu dàng và duyên dáng. Chiếc áo măng tô màu đen được phối cùng chân váy màu ghi xám đã giúp định hình một set đồ hài hòa và tinh tế, rất thích hợp cho những ngày trời se lạnh.

Áo măng tô dáng ngắn mang nét hiện đại và sành điệu

Áo măng tô ngắn khoác ngoài quần baggy trắng và áo họa tiết hoa nhí tôn lên một diện mạo thanh lịch, phóng khoáng ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Sự hòa quyện giữa màu sắc nhã nhặn cùng kiểu dáng hiện đại tạo nên sức hút riêng biệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sành điệu nơi phố thị.

Áo măng tô dáng ngắn là chìa khóa định hình phong cách hiện đại và sành điệu. Sự phối hợp tinh tế giữa áo thun trắng và quần shorts đen giúp người mặc trông gọn gàng, thanh lịch hơn ẢNH: @CCHAT CLOTHES



