Chạm khẽ vào thu với áo măng tô nhẹ nhàng

Áo măng tô không chỉ giữ ấm trong những ngày thu se lạnh mà còn giúp bạn tỏa sáng với phong cách thanh lịch. Đầu tư cho một chiếc áo chất lượng chính là cách đơn giản để mỗi set đồ đều trở nên hoàn hảo và nổi bật hơn.
Áo măng tô kết hợp quần jeans tạo vẻ ngoài khỏe khoắn
Sự phối hợp này vừa giữ ấm, vừa mang đến phong cách hiện đại, thanh lịch cho những ngày thu se lạnh. Đi kèm đôi bốt đen và túi xách tối giản, set đồ càng trở nên hoàn thiện và thời thượng hơn.
Vẻ khỏe khoắn, trẻ trung được tôn lên khi bạn chọn một chiếc áo măng tô xám nhẹ nhàng phối cùng quần jeans ống rộng và áo phông trắng thoải mái.
Áo măng tô phối quần shorts: thoải mái, cá tính
Bạn có thể lựa chọn một chiếc áo măng tô màu be phối cùng bộ trang phục đen để mang đến vẻ ngoài hiện đại.
Sự kết hợp này tôn lên nét hiện đại và đầy cuốn hút. Quần shorts da nâu kết hợp cùng áo măng tô tông màu kem tạo nên một bản phối hài hòa và sang trọng, là lựa chọn hoàn hảo cho những dịp cần sự nổi bật nhưng vẫn thoải mái.
Áo măng tô đi cùng chân váy giúp bạn thêm thanh lịch
Đây là một công thức phối đồ vừa giúp giữ ấm, vừa tôn dáng giúp bạn tự tin và nổi bật khi dạo phố vào những ngày đầu thu.
Đây là công thức phối đồ mang đến sự dịu dàng và duyên dáng. Chiếc áo măng tô màu đen được phối cùng chân váy màu ghi xám đã giúp định hình một set đồ hài hòa và tinh tế, rất thích hợp cho những ngày trời se lạnh.
Áo măng tô dáng ngắn mang nét hiện đại và sành điệu
Sự hòa quyện giữa màu sắc nhã nhặn cùng kiểu dáng hiện đại tạo nên sức hút riêng biệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sành điệu nơi phố thị.