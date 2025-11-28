  • An Giang
Thời trang 24/7

Chạm ngưỡng quyến rũ tối đa với trang phục cut out

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/11/2025 12:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang hiện đại, ranh giới giữa sự kín đáo và gợi cảm ngày càng được xóa nhòa, nhường chỗ cho những thiết kế đột phá và trang phục cut out trở thành một tuyên ngôn mạnh mẽ về cá tính của phái đẹp.

Xu hướng cut out không chỉ là phong cách nhất thời mà đã trở thành biểu tượng của sự tự do thể hiện bản thân. Những khoảng hở được tính toán kỹ càng cho phép phái đẹp khoe nét quyến rũ một cách có nghệ thuật và đầy phong thái.

Táo bạo trong áo cut out ôm dáng

- Ảnh 1.

Để khai thác vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của xu hướng cut out, áo ôm body luôn là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @CHIPUPU

Kiểu thiết kế này giúp tạo hiệu ứng đường cong mượt mà, đồng thời khiến những đường cắt trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. Chi Pu lựa chọn một chiếc áo liền thân bó sát màu đen với chi tiết cut out táo bạo ở ngực và vai, tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Thiết kế cổ cao ôm sát tạo cảm giác thanh thoát, đối lập đầy thú vị với khoảng hở hình giọt nước ở phần xương quai xanh và ngực trên.

- Ảnh 2.

Chiếc áo đen cut out với khoảng hở ở ngực mang đến vẻ quyến rũ vừa phải, nhấn mạnh đường cong một cách tiết chế nhưng không kém phần hút mắt

ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu thun ôm sát phối với tay áo dài và vai bằng vải lưới xuyên thấu giúp tăng sự mềm mại, bí ẩn. Khi phối cùng chân váy denim dáng bút chì cạp cao, tạo cảm giác gọn gàng và kéo dài tỷ lệ cơ thể cho người mặc.

- Ảnh 3.

Chiếc áo thun dài tay màu đen gây ấn tượng mạnh mẽ với đường cắt xẻ phức tạp và đầy táo bạo ở ngực

ẢNH: BBSTORE’S

Có thể thắt buộc các phần vải để tạo thành hình cánh bướm độc đáo, phần thắt nút ở giữa, khiến chi tiết cắt xẻ trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Khéo léo kết hợp áo cùng quần jeans ống loe cạp cao màu xanh nhạt, một lựa chọn giúp cân bằng phần trên táo bạo bằng nét retro mềm mại. Thắt lưng mảnh giúp định hình eo, hoàn thiện tổng thể sang trọng và tôn dáng.

Quyến rũ, thơ mộng với đầm cut out 

- Ảnh 4.

Lãng mạn và gợi cảm không còn là hai phong cách đối lập

ẢNH: VIVI KA

Với những kiểu đầm cut out kết hợp bèo nhún, nàng có thể vừa ngọt ngào vừa đầy khí chất, lựa chọn một chiếc đầm kem ngắn gây ấn tượng bởi đường cut out tinh tế ở eo, khéo léo khoe vòng 2 thon gọn. Các tầng bèo nhún viền ren trắng chạy dọc thân váy và tay áo tạo nên chuyển động mềm mại mỗi khi nàng bước đi.

- Ảnh 5.

Chiếc váy ngắn họa tiết hoa nhí rực rỡ với tông hồng - xanh - trắng trở nên đặc biệt nhờ chi tiết cut out hai bên eo và lưng, gợi cảm nhưng vẫn rất tinh tế

ẢNH: ENVY

Phần thân trên cổ chữ V sâu đi cùng tay áo dài bồng tạo nét nổi bật hoàn hảo. Bạn có thể chọn xăng đan cao gót buộc dây để tạo tổng thể mềm mại. Túi xách nhỏ dạng kẹp nách hoặc túi cói mini sẽ mang đến vibe mộng mơ, phù hợp những chuyến dạo phố hay buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Đầm ôm dáng cut out táo bạo cho cô nàng cá tính 

- Ảnh 6.

Nếu muốn thể hiện khí chất mạnh mẽ, sang trọng và quyền lực, đầm đen cut out chính là sự lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: XIPI

Màu đen giúp làm nổi bật các đường cut out và tạo cảm giác cơ thể thon gọn. Chiếc đầm đen ôm sát với hàng loạt đường cut out tinh xảo ở eo và giữa ngực, thiết kế cúp ngực kết hợp khăn quấn cổ thả vai tạo điểm nhấn sang trọng.

- Ảnh 7.

Chiếc đầm đen ôm dáng gây ấn tượng với đường cut out một bên vai, khoe xương quai xanh quyến rũ

ẢNH: LYB STORE

Phần thân váy được xử lý bất đối xứng với bèo nhún lượn sóng, tạo hiệu ứng chuyển động bắt mắt. Phối cùng tất lưới đen và giày cao gót đính đá để tăng độ cá tính. Tổng thể phù hợp những buổi tiệc đêm hoặc các buổi tụ tập sang trọng. Một chiếc túi mini ánh kim sẽ làm tổng thể thêm sắc sảo.

- Ảnh 8.

Sắc hồng tượng trưng cho sự ngọt ngào, nhưng khi kết hợp với chi tiết cut out, tổng thể trở nên hấp dẫn theo cách rất riêng

ẢNH: MAYBI

Chiếc đầm hồng phấn chất liệu satin bóng nổi bật với đường cut out táo bạo dưới chân ngực và ở eo, tạo điểm nhấn gợi cảm. Hai chiếc nơ lớn một ở phần ngực, một ở eo giúp cân bằng sự quyến rũ bằng nét ngọt ngào, duyên dáng. Thêm một đôi giày cao gót màu hồng pastel hoặc trắng, kết hợp túi mini dạng hộp để giữ sự tinh tế nhưng vẫn đủ thu hút.


