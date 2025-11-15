Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Trong dòng chảy của thời trang đương đại, thời trang cổ điển luôn hiện hữu và được thổi làn gió mới theo nhiều cách sáng tạo. Yêu thích vẻ đẹp hoài cổ của thế giới thời trang, nàng không thể bỏ qua những cách mặc chân váy cổ điển "siêu yêu, siêu chất" dưới đây.

Nàng tỏa sáng vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn trong sự ấm áp, dịu dàng pha lẫn nét cá tính từ bản phối áo len họa tiết và chân váy da midi ẢNH: MOHITO FASHION

Chân váy cổ điển - làn gió mát lành từ quá khứ tới đương đại

Không phải ngẫu nhiên khi mùa lạnh đến cũng là mùa quay trở lại của những bản phối cổ điển. Việc không cần phải để ý đến thời tiết và nhiệt độ ngoài trời là một đặc quyền cho tín đồ thời trang mùa này khi có thể thỏa thích diện chân váy da, chân váy vải dạ, chân váy tweed hay các thiết kế vải bố tông trầm điểm họa tiết... để xuống phố dạo chơi, đi học hay đi làm.

Điều tuyệt vời hơn là những chân váy này hoàn hảo để diện cùng mọi chiếc áo mang đặc trưng của mùa lạnh. Từ cardigan đến áo len đan vặn thừng, từ áo dệt kim đến áo polo... Bên cạnh đó hãy khám phá sự mới mẻ, trẻ trung và hiện đại từ các bản phối chấm bi, kẻ sọc trên chân váy kết hợp cùng áo trễ vai, áo dáng bí hay áo baby doll.

Hãy áp dụng ngay "công thức vàng" mặc đẹp chân váy cổ điển trong mùa đông này từ gợi ý của một nữ fashionista sành điệu. Sự khéo léo tinh tế được thể hiện qua chi tiết khăn quàng tiệp màu nổi bật với sọc kẻ trên chân váy, giày bốt và áo len rộng ấm áp tông màu trầm giấu dáng một cách tài tình ẢNH: HAYLEY DAINES

Phom dáng đặc biệt của chân váy chính là điểm nhấn thu hút tạo nên nét riêng cho từng mẫu trang phục ẢNH: HAYLEY DAINES

Cảm nhận sự chuyển động của mùa từ thu sang đông qua bảng màu trầm dịu nhẹ và nồng ấm. Chân váy da xếp nếp, áo sơ mi trơn và một chiếc áo khoác dáng dài có mũ lông tôn trọn nét quyến rũ và sành điệu của nàng ẢNH: MOHITO FASHION

Diện chân váy cổ điển theo phong cách trẻ trung, hiện đại

Không chỉ mang đến hình ảnh chỉn chu, cá tính và sự lịch thiệp, chân váy cổ điển còn có thể mang đến vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung và giàu tính ứng dụng cho mọi cô nàng.

Các thiết kế sử dụng họa tiết plaid của thương hiệu Việt được biến hóa đa dạng về màu sắc, về phom dáng và về cách phối đồ. Nhờ đó, nàng có thể diện các bản phối này suốt cả tuần - từ những buổi học thêm đến hẹn hò, từ dạo phố đến mua sắm, cà phê hay tâm tình sau giờ tan tầm...

Diện chân váy vintage đầy trẻ trung, hiện đại với hai gợi ý mà nàng dễ dàng áp dụng ngay. Kết hợp chân váy dáng dài và áo hai dây, giày búp bê và một chiếc vòng cổ lạ mắt; hoặc bản phối đồng điệu của áo cổ yếm và chân váy maxi dáng xòe kết hợp cùng giày ballet ẢNH: DOTTIE

Bản phối gợi nhắc tinh thần tươi trẻ, yêu đời và yêu bản thân của mỗi cô gái. Áo blouse gam màu vàng rực rỡ phối chân váy trắng chấm bi đen nhẹ nhàng mà phóng khoáng, dễ thương ẢNH: DOTTIE

Áo hai dây và áo cargidan màu xanh dương phối chân váy chấm bi mang đến hình ảnh tươi trẻ tràn đầy sức sống. Tông màu nâu mocha ấm áp phủ lên chân váy dập ly phối áo trễ vai, hai chất liệu cotton co giãn, kaki nhẹ nhàng giúp nàng luôn cảm thấy thoải mái, yêu chiều bản thân bằng cả vẻ đẹp thẩm mỹ lẫn cảm nhận cơ thể ẢNH: DOTTIE