  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/11/2025 16:00 GMT+7

Mùa đông 2025 là mùa của những chiếc chân váy cổ điển. Quý cô có thể trải nghiệm các bản phối vintage với sự kết hợp của chân váy da phối áo len mềm ấm, chân váy kẻ ca rô phối áo oversized và giày bốt. Bên cạnh đó, đừng bỏ qua cách mặc trẻ trung và hiện đại cùng chân váy màu nâu mocha hay thiết kế mang họa tiết kẻ ô cổ điển màu xanh dương...

Trong dòng chảy của thời trang đương đại, thời trang cổ điển luôn hiện hữu và được thổi làn gió mới theo nhiều cách sáng tạo. Yêu thích vẻ đẹp hoài cổ của thế giới thời trang, nàng không thể bỏ qua những cách mặc chân váy cổ điển "siêu yêu, siêu chất" dưới đây.

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Nàng tỏa sáng vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn trong sự ấm áp, dịu dàng pha lẫn nét cá tính từ bản phối áo len họa tiết và chân váy da midi

ẢNH: MOHITO FASHION

Chân váy cổ điển - làn gió mát lành từ quá khứ tới đương đại

Không phải ngẫu nhiên khi mùa lạnh đến cũng là mùa quay trở lại của những bản phối cổ điển. Việc không cần phải để ý đến thời tiết và nhiệt độ ngoài trời là một đặc quyền cho tín đồ thời trang mùa này khi có thể thỏa thích diện chân váy da, chân váy vải dạ, chân váy tweed hay các thiết kế vải bố tông trầm điểm họa tiết... để xuống phố dạo chơi, đi học hay đi làm.

Điều tuyệt vời hơn là những chân váy này hoàn hảo để diện cùng mọi chiếc áo mang đặc trưng của mùa lạnh. Từ cardigan đến áo len đan vặn thừng, từ áo dệt kim đến áo polo... Bên cạnh đó hãy khám phá sự mới mẻ, trẻ trung và hiện đại từ các bản phối chấm bi, kẻ sọc trên chân váy kết hợp cùng áo trễ vai, áo dáng bí hay áo baby doll.

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Hãy áp dụng ngay "công thức vàng" mặc đẹp chân váy cổ điển trong mùa đông này từ gợi ý của một nữ fashionista sành điệu. Sự khéo léo tinh tế được thể hiện qua chi tiết khăn quàng tiệp màu nổi bật với sọc kẻ trên chân váy, giày bốt và áo len rộng ấm áp tông màu trầm giấu dáng một cách tài tình

ẢNH: HAYLEY DAINES

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Phom dáng đặc biệt của chân váy chính là điểm nhấn thu hút tạo nên nét riêng cho từng mẫu trang phục

ẢNH: HAYLEY DAINES

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Cảm nhận sự chuyển động của mùa từ thu sang đông qua bảng màu trầm dịu nhẹ và nồng ấm. Chân váy da xếp nếp, áo sơ mi trơn và một chiếc áo khoác dáng dài có mũ lông tôn trọn nét quyến rũ và sành điệu của nàng

ẢNH: MOHITO FASHION

Diện chân váy cổ điển theo phong cách trẻ trung, hiện đại

Không chỉ mang đến hình ảnh chỉn chu, cá tính và sự lịch thiệp, chân váy cổ điển còn có thể mang đến vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung và giàu tính ứng dụng cho mọi cô nàng. 

Các thiết kế sử dụng họa tiết plaid của thương hiệu Việt được biến hóa đa dạng về màu sắc, về phom dáng và về cách phối đồ. Nhờ đó, nàng có thể diện các bản phối này suốt cả tuần - từ những buổi học thêm đến hẹn hò, từ dạo phố đến mua sắm, cà phê hay tâm tình sau giờ tan tầm...

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.
Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Diện chân váy vintage đầy trẻ trung, hiện đại với hai gợi ý mà nàng dễ dàng áp dụng ngay. Kết hợp chân váy dáng dài và áo hai dây, giày búp bê và một chiếc vòng cổ lạ mắt; hoặc bản phối đồng điệu của áo cổ yếm và chân váy maxi dáng xòe kết hợp cùng giày ballet

ẢNH: DOTTIE

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Bản phối gợi nhắc tinh thần tươi trẻ, yêu đời và yêu bản thân của mỗi cô gái. Áo blouse gam màu vàng rực rỡ phối chân váy trắng chấm bi đen nhẹ nhàng mà phóng khoáng, dễ thương

ẢNH: DOTTIE

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 8.
Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 9.

Áo hai dây và áo cargidan màu xanh dương phối chân váy chấm bi mang đến hình ảnh tươi trẻ tràn đầy sức sống. Tông màu nâu mocha ấm áp phủ lên chân váy dập ly phối áo trễ vai, hai chất liệu cotton co giãn, kaki nhẹ nhàng giúp nàng luôn cảm thấy thoải mái, yêu chiều bản thân bằng cả vẻ đẹp thẩm mỹ lẫn cảm nhận cơ thể

ẢNH: DOTTIE

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 10.
Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 11.

Chân váy ngắn tôn đôi chân dài và phong cách năng động, trẻ trung đầy cá tính của quý cô hiện đại

ẢNH: DOTTIE

chân váy cổ điển chân váy kẻ ca rô Chân váy mùa đông váy maxi

Bài viết khác

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top