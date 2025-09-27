Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố

Làn sóng thời trang cổ điển đang trở lại mạnh mẽ với đại diện nổi bật là những mẫu chân váy cổ điển đẹp mê hồn. Chân váy da lộn mềm mượt, chân váy hoa midi, chân váy maxi họa tiết kẻ ô... trở thành tâm điểm của các bản phối công sở và thời trang đường phố.
Chân váy cổ điển "đánh úp" trái tim tín đồ thời trang bằng những họa tiết lãng mạn trứ danh. Có thể kể đến như các bản in hoa nhí, các loại họa tiết kẻ sọc như gingham, tartan, glen, madras, tattersall... Ngoài ra, đừng quên bổ sung cho tủ đồ mùa này các chất liệu mới như vải denim mềm hay vải da bóng, vải da lộn...
Điệu, đẹp mà sang khi diện chân váy cổ điển
Hầu hết các mẫu chân váy cổ điển được ưa thích nhất mùa này đều là chân váy dáng dài. Váy midi dáng bút chì, váy maxi dáng xòe, chân váy chữ A xếp ly in họa tiết kẻ ô... Các thiết kế này được mặc cùng cardigan, áo khoác dáng ngắn, sơ mi kẻ, gile len, áo len dáng rộng... ứng dụng cho nhiều phong cách khác nhau từ công sở đến đường phố.
Phụ kiện thường đi cùng chân váy in họa tiết là bốt da cao gót. Nếu không thích sự đồng điệu từ chất liệu da thuộc hoặc giả da, quý cô có thể phá cách bằng cách sử dụng xăng đan quai mảnh, giày loafer hay mules, Mary Jane... vì chúng khá thoáng mát và tạo cảm giác nhẹ nhàng cho bản phối.
Mỗi lựa chọn diện chân váy dài đều mang đến một diện mạo mới. Phong cách và cá tính của quý cô luôn có thể làm mới chỉ bằng những thay đổi nho nhỏ theo mùa. Hãy bắt đầu mùa thu đông 2025 từ chân váy cổ điển