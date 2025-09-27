  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/09/2025 16:00 GMT+7

Làn sóng thời trang cổ điển đang trở lại mạnh mẽ với đại diện nổi bật là những mẫu chân váy cổ điển đẹp mê hồn. Chân váy da lộn mềm mượt, chân váy hoa midi, chân váy maxi họa tiết kẻ ô... trở thành tâm điểm của các bản phối công sở và thời trang đường phố.

Chân váy cổ điển "đánh úp" trái tim tín đồ thời trang bằng những họa tiết lãng mạn trứ danh. Có thể kể đến như các bản in hoa nhí, các loại họa tiết kẻ sọc như gingham, tartan, glen, madras, tattersall... Ngoài ra, đừng quên bổ sung cho tủ đồ mùa này các chất liệu mới như vải denim mềm hay vải da bóng, vải da lộn...

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 1.

Bảng màu vàng nhạt đan xen họa tiết kẻ ô vuông, chất vải voan tơ của chân váy midi và len sợi từ cardigan họa tiết ô quả trám mang lại vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng cho cô nàng mùa thu

ẢNH: @DA_HLIA_

Điệu, đẹp mà sang khi diện chân váy cổ điển

Hầu hết các mẫu chân váy cổ điển được ưa thích nhất mùa này đều là chân váy dáng dài. Váy midi dáng bút chì, váy maxi dáng xòe, chân váy chữ A xếp ly in họa tiết kẻ ô... Các thiết kế này được mặc cùng cardigan, áo khoác dáng ngắn, sơ mi kẻ, gile len, áo len dáng rộng... ứng dụng cho nhiều phong cách khác nhau từ công sở đến đường phố.

Phụ kiện thường đi cùng chân váy in họa tiết là bốt da cao gót. Nếu không thích sự đồng điệu từ chất liệu da thuộc hoặc giả da, quý cô có thể phá cách bằng cách sử dụng xăng đan quai mảnh, giày loafer hay mules, Mary Jane... vì chúng khá thoáng mát và tạo cảm giác nhẹ nhàng cho bản phối.

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 2.

Áo len mỏng nhẹ dáng rộng mặc cùng chân váy cổ điển mang đến hình ảnh "nàng thơ" hiện đại. Các gam màu nổi bật nhất của chân váy mùa này là họa tiết kẻ ô vuông trên các gam màu nâu trầm, nâu sô cô la, nâu đất, màu xám hay đỏ cherry

ẢNH: MISSHOW

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 3.

Vẻ đẹp thời thượng, sang chảnh đan xen giữa kiểu họa tiết cổ điển và bảng màu hiện đại của xanh và xám, kẻ sọc và da báo mang lại dấu ấn khó quên cho hình ảnh của nàng

ẢNH: TAMU MCPHERSON

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 4.

Họa tiết tartan trở lại mạnh mẽ trong mùa mốt thu đông, xuất hiện trên các thiết kế midi và maxi. Chúng được các fashionista kết hợp tinh tế cùng sơ mi cổ điển, áo khoác da, blazer và áo khoác dáng dài

ẢNH: MOLLY CHIANG

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 5.

Chuyến phiêu lưu cùng các chất liệu độc đáo của mùa bắt đầu cùng vải da bóng, vải da lộn với sự khác biệt đáng kể về kết cấu và màu sắc. Chất vải này có thể phối cùng vải len qua các mẫu áo gile, áo len cổ tròn hay cardigan đan tay

ẢNH: CHLOE BUTLER

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 6.

Chân váy maxi từ denim gây ấn tượng qua những xếp nếp đồng điệu, gam màu xanh đặc trưng phù hợp hoàn hảo với nâu đất, nâu cam và họa tiết chấm trắng nền xanh ô liu

ẢNH: WEEKEND MAXMARA

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 7.

Bản phối denim on denim trong mùa thu có sự khác biệt đáng kể về kết cấu chất liệu, phom dáng và tông màu. Hãy chọn mặc denim khi nàng cần một diện mạo phá cách, ấn tượng nhưng vẫn năng động và mang lại sự thoải mái

ẢNH: CHLOE BUTLER

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 8.

Chân váy bút chì đồng bộ với áo crop tay dài in họa tiết kẻ ô đan xen nhiều gam màu cổ điển. Có thể thấy được hình ảnh vừa sexy quyến rũ vừa cá tính chất chơi của tín đồ thời trang khi xuống phố tham dự các buổi diễn tại tuần lễ thời trang

ẢNH: @MARALAFONTAN

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 9.

Chất liệu da bóng vốn dĩ được yêu thích đặc biệt khi trời trở lạnh. Chúng là đại diện cho hình ảnh sang trọng, sành điệu và cá tính. Bản phối kết hợp áo khoác bike và chân váy midi tông xanh ô liu điểm thêm sắc nâu đất và vàng bơ nhẹ nhàng, nữ tính

ẢNH: DASHAGLAMORAMA

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 10.

Không chỉ chân váy hoa mà các thiết kế váy hoa dáng dài cũng đều hoàn hảo khi diện vào mùa thu. Phối chúng cùng bốt chiến binh cổ thấp, gile hay áo len, áo dệt kim để vừa giữ ấm vừa tạo kiểu thời trang

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 11.
Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố- Ảnh 12.

Mỗi lựa chọn diện chân váy dài đều mang đến một diện mạo mới. Phong cách và cá tính của quý cô luôn có thể làm mới chỉ bằng những thay đổi nho nhỏ theo mùa. Hãy bắt đầu mùa thu đông 2025 từ chân váy cổ điển

ẢNH: CHLOE BUTLER

