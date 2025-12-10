  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/12/2025 14:00 GMT+7

Chân váy dài và áo khoác dáng ngắn được xem là cặp đôi mặc đẹp dễ dàng nhất mùa lạnh vì các đặc tính về phom dáng, thẩm mỹ có sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Nắm vững công thức phối đồ đơn giản mà hữu dụng này, nàng tự tin dù đi làm hay đi chơi cũng đều tỏa sáng.

Điều tuyệt vời nhất ở mùa đông chính là việc quý cô thỏa sức phối đồ nhiều lớp, thỏa thích thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau mà không phải e ngại bất cứ giới hạn nào. Loạt bản phối kết hợp hai món đồ thời thượng của mùa - áo khoác dáng ngắnchân váy dài mang đến cho nàng diện mạo nổi bật, ấm áp và thu hút.

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 1.

Áo blazer đứng phom kết hợp chân váy xếp ly và sơ mi trắng cổ nhọn tạo nên diện mạo chỉn chu và cuốn hút phù hợp cả khi đi làm và đi chơi. Chi tiết hoa cài trên áo, họa tiết đính kết rải rác trên chân váy hay phần cổ trắng tạo nên các điểm nhấn tinh tế cho bản phối

ẢNH: BOHEE

Đẹp và sang khi diện cặp đôi chân váy dài phối áo khoác ngắn

Áo khoác dáng ngắn có thể là cardigan, blazer hoặc jacket dáng crop/dáng lửng kết hợp cùng chân váy bút chì, chân váy midi xếp ly... Tùy theo hình ảnh, phong cách hoặc dựa trên tủ đồ có sẵn mà nàng có thể tạo nên các bản phối mới thú vị, nhiều màu sắc, ấm áp và đẹp.

Phong cách công sở thanh lịch ưu ái các thiết kế đứng dáng và giữ được vẻ chỉn chu trong suốt cả ngày dài. Chính vì vậy áo khoác tweed, áo dạ dáng lửng, blazer dáng ngắn thường được ưu ái phối cùng chân váy midi. Bản phối mềm mại và nữ tính hơn gọi tên chân váy satin phối cardigan có thể ứng dụng cho các buổi tiệc nhẹ, dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần.

Đừng quên cân nhắc phối chân váy dài dáng bút chì cùng các món đồ cá tính khác như áo khoác da hay áo khoác thể thao. Điểm thêm họa tiết cổ điển như họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô... vào bản phối cũng là một cách để làm mới hình ảnh hiệu quả.

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 2.

Áo khoác jacket cổ phối ren chất vải thô màu nâu nhạt phối chân váy trắng mang lại nét thanh lịch cổ điển đặc trưng. Quý cô có thể kết hợp thêm sơ mi dáng ôm, áo cổ lọ, áo dệt kim mềm mại bên trong jacket để tạo nên hình ảnh ấm áp và sành điệu hơn

ẢNH: OYSTER

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 3.

Hình ảnh cổ điển lãng mạn từ cặp đôi mang tông màu xanh đen phối chi tiết đỏ đô khiến nàng mê đắm. Dáng áo khoác ngắn và chân váy dài tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, qua đó giúp nàng dễ dàng ghi điểm mặc đẹp và sang

ẢNH: OYSTER

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 4.

Áo khoác dạ cổ tròn màu nâu caramel có thể phối cùng mọi màu sắc khác. Bản phối trắng và đen chính là phương án an toàn, tỏa rạng hơi thở timeless và không bao giờ sợ lỗi mốt

ẢNH: KHAU BY CQ

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 5.
Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 6.

Thêm nhiều ý tưởng kết hợp chân váy midi và áo khoác xếp lớp áo cổ sen, áo sơ mi trắng. Các bản phối dựa trên tông màu trung tính gợi nhắc phong cách vintage lãng mạn đặc trưng 

ẢNH: KHAU BY CQ

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 7.

Áo khoác da màu đen, sơ mi đỏ và chân váy bút chì mang đến sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc nhưng vẫn hoàn hảo về phong cách và có tính ứng dụng cao

ẢNH:LANA OFFICIAL

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 8.
Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 9.

Từ các buổi dạo phố đến hẹn hò, từ các buổi tiệc trà chiều, tiệc tối lãng mạn đến kỳ nghỉ dịp lễ tết nàng đều có thể diện cặp đôi áo khoác và chân váy

ẢNH:LANA OFFICIAL

Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 10.
Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày- Ảnh 11.

Áo cardigan ngắn tay có thể phối cùng chân váy hoặc váy liền dáng dài. Các gam màu đỏ, đen, xanh đen và trắng có thể được đổi chỗ cho nhau khi phối đồ mùa lạnh. Chúng mang đến không khí lễ hội cho các bản phối casual mặc hằng ngày theo cách nhẹ nhàng và tinh tế 

ẢNH:LANA OFFICIAL


chân váy dài áo khoác áo khoác dáng ngắn áo khoác ngắn váy midi chân váy dáng dài

