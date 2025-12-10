Chân váy dài phối áo khoác dáng ngắn, cặp đôi giúp nàng nổi bật cả ngày

Điều tuyệt vời nhất ở mùa đông chính là việc quý cô thỏa sức phối đồ nhiều lớp, thỏa thích thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau mà không phải e ngại bất cứ giới hạn nào. Loạt bản phối kết hợp hai món đồ thời thượng của mùa - áo khoác dáng ngắn và chân váy dài mang đến cho nàng diện mạo nổi bật, ấm áp và thu hút.
Đẹp và sang khi diện cặp đôi chân váy dài phối áo khoác ngắn
Áo khoác dáng ngắn có thể là cardigan, blazer hoặc jacket dáng crop/dáng lửng kết hợp cùng chân váy bút chì, chân váy midi xếp ly... Tùy theo hình ảnh, phong cách hoặc dựa trên tủ đồ có sẵn mà nàng có thể tạo nên các bản phối mới thú vị, nhiều màu sắc, ấm áp và đẹp.
Phong cách công sở thanh lịch ưu ái các thiết kế đứng dáng và giữ được vẻ chỉn chu trong suốt cả ngày dài. Chính vì vậy áo khoác tweed, áo dạ dáng lửng, blazer dáng ngắn thường được ưu ái phối cùng chân váy midi. Bản phối mềm mại và nữ tính hơn gọi tên chân váy satin phối cardigan có thể ứng dụng cho các buổi tiệc nhẹ, dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần.
Đừng quên cân nhắc phối chân váy dài dáng bút chì cùng các món đồ cá tính khác như áo khoác da hay áo khoác thể thao. Điểm thêm họa tiết cổ điển như họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô... vào bản phối cũng là một cách để làm mới hình ảnh hiệu quả.
Thêm nhiều ý tưởng kết hợp chân váy midi và áo khoác xếp lớp áo cổ sen, áo sơ mi trắng. Các bản phối dựa trên tông màu trung tính gợi nhắc phong cách vintage lãng mạn đặc trưng
ẢNH: KHAU BY CQ
Từ các buổi dạo phố đến hẹn hò, từ các buổi tiệc trà chiều, tiệc tối lãng mạn đến kỳ nghỉ dịp lễ tết nàng đều có thể diện cặp đôi áo khoác và chân váy
ẢNH:LANA OFFICIAL
Áo cardigan ngắn tay có thể phối cùng chân váy hoặc váy liền dáng dài. Các gam màu đỏ, đen, xanh đen và trắng có thể được đổi chỗ cho nhau khi phối đồ mùa lạnh. Chúng mang đến không khí lễ hội cho các bản phối casual mặc hằng ngày theo cách nhẹ nhàng và tinh tế
ẢNH:LANA OFFICIAL