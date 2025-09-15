Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Đơn giản, dễ áp dụng nhưng lại làm nổi bật hình ảnh sang trọng và thanh lịch chính là hiệu ứng từ các bản phối với chân váy dáng dài. Ngoài sự chú ý dành cho phom dáng, quý cô đừng quên thử nghiệm những gam màu mới hoặc chọn một vài chi tiết phá cách sáng tạo để làm mới tủ đồ công sở mùa thu.

Dẫn đầu xu hướng màu sắc của mùa thu đông 2025 khi chọn bản phối tươi sáng đậm chất lãng mạn, kết hợp áo sơ mi lụa màu vàng bơ và chân váy đuôi cá màu ô liu ẢNH: MELYA

Đi tìm kiểu chân váy dáng dài phù hợp nhất

Chân váy dáng chữ A, chân váy bút chì, chân váy đuôi cá là những phom dáng phổ thông, dễ mặc và dễ phối nhất tủ đồ cơ bản. Tuy nhiên những thiết kế chân váy hiện nay đã được làm mới theo nhiều cách nhằm tạo ra vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung và đậm chất thời trang cho từng bản phối công sở.

Quý cô có thể kết hợp chân váy bút chì và áo blouse in họa tiết, phối chân váy đuôi cá cùng áo sơ mi đơn sắc; phối chân váy chữ A và áo phông in họa tiết để tạo nên các bản phối thanh lịch cho phong cách công sở.

Bên cạnh đó, hãy xen kẽ những trang phục đồng bộ với sự kết hợp đồng điệu của chất vải, họa tiết và màu sắc trong cùng một bản phối hoặc thêm vào chi tiết sáng tạo riêng từ các phụ kiện thời trang như kính mát, túi xách, trang sức...

Áo voan tơ in họa tiết phối chân váy màu kem làm nổi bật tỷ lệ cơ thể, giúp nàng ghi điểm mặc đẹp, sang trọng và tinh tế ẢNH: EVA DE EVA

Bản phối tone sur tone có điểm nhấn là phần phối cổ trắng, chi tiết dây vải góp phần "mềm hóa" gam màu xám kẻ sọc cùng đường nét sắc sảo của set đồng bộ gồm áo và chân váy dài ẢNH: EVA DE EVA

Khéo chọn các món đồ có chi tiết cách điệu nhẹ nhàng giúp xóa tan cảm giác nhàm chán của thời trang cơ bản. Sơ mi cổ điển có họa tiết xếp xếp dọc thân trước, chân váy bút chì có đường cắt tròn mềm mại và giàu nữ tính ẢNH: MELYA

Không chỉ quần ống rộng mà các thiết kế chân váy có phần cạp cao cũng sẽ trở thành "chân ái" của mọi cô gái. Phần lưng cao giúp ôm trọn vòng 2, khéo léo "thu nhỏ" vòng eo nhờ vào kỹ thuật may mặc cao cấp ẢNH: MELYA

Chân váy chữ A mang lại hình ảnh trẻ trung, sự thoải mái và dễ chịu cho các bản phối diện vào ngày cuối tuần, trang phục dạo phố hay các bản phối hẹn hò sau giờ làm việc ẢNH: MELYA

Điểm nhấn cho bản phối cùng chân váy dài có thể đến từ chi tiết dây lưng bản nhỏ, khăn lụa họa tiết, trang sức, giày hoặc túi được phối cùng ẢNH: EVA DE EVA

Sự đồng bộ của giày và túi làm nên hình ảnh đáng nhớ cho bản phối trắng - xám. Trong khi đó dây lưng đen thắt ngoài áo vest cổ tròn tạo nên tỷ lệ đẹp cho toàn bộ cơ thể ẢNH: LEIKA, MELYA

Chân váy dáng dài xứng đáng có được vị trí quan trọng trong tủ đồ công sở mùa thu nhờ vào tính năng và hiệu quả thẩm mỹ ẢNH: MELYA



