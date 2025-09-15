Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Đơn giản, dễ áp dụng nhưng lại làm nổi bật hình ảnh sang trọng và thanh lịch chính là hiệu ứng từ các bản phối với chân váy dáng dài. Ngoài sự chú ý dành cho phom dáng, quý cô đừng quên thử nghiệm những gam màu mới hoặc chọn một vài chi tiết phá cách sáng tạo để làm mới tủ đồ công sở mùa thu.
Đi tìm kiểu chân váy dáng dài phù hợp nhất
Chân váy dáng chữ A, chân váy bút chì, chân váy đuôi cá là những phom dáng phổ thông, dễ mặc và dễ phối nhất tủ đồ cơ bản. Tuy nhiên những thiết kế chân váy hiện nay đã được làm mới theo nhiều cách nhằm tạo ra vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung và đậm chất thời trang cho từng bản phối công sở.
Quý cô có thể kết hợp chân váy bút chì và áo blouse in họa tiết, phối chân váy đuôi cá cùng áo sơ mi đơn sắc; phối chân váy chữ A và áo phông in họa tiết để tạo nên các bản phối thanh lịch cho phong cách công sở.
Bên cạnh đó, hãy xen kẽ những trang phục đồng bộ với sự kết hợp đồng điệu của chất vải, họa tiết và màu sắc trong cùng một bản phối hoặc thêm vào chi tiết sáng tạo riêng từ các phụ kiện thời trang như kính mát, túi xách, trang sức...
Điểm nhấn cho bản phối cùng chân váy dài có thể đến từ chi tiết dây lưng bản nhỏ, khăn lụa họa tiết, trang sức, giày hoặc túi được phối cùng
ẢNH: EVA DE EVA
Sự đồng bộ của giày và túi làm nên hình ảnh đáng nhớ cho bản phối trắng - xám. Trong khi đó dây lưng đen thắt ngoài áo vest cổ tròn tạo nên tỷ lệ đẹp cho toàn bộ cơ thể
ẢNH: LEIKA, MELYA