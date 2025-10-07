Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết thu mát dịu

Chân váy denim là một trong những món đồ quan trọng của tủ đồ vượt thời gian. Bất cứ mùa nào, bất kể xu hướng thời trang nào đang thịnh hành thì quý cô cũng đều cảm thấy tự tin khi diện váy denim cùng áo polo dệt kim hay các set denim đồng bộ.

Chân váy denim dáng chữ A mang lại hình ảnh đầy khác biệt cho phong cách công sở. Bản phối kết hợp hai tông màu trầm là đen và xanh đen, điểm thêm chi tiết sọc màu nổi bật, đường chỉ trắng hay khóa màu vàng của dây lưng da giúp tạo hình ảnh thú vị ẢNH: KCLOSET

Sành điệu, dẫn đầu xu hướng cùng chân váy denim

Đã từ lâu, chân váy denim luôn hiện diện trong các bản phối thời trang đường phố. Tính đa năng, linh hoạt và dễ mặc của trang phục này ngày càng được củng cố khi chúng nhẹ nhàng bước vào tủ đồ của mọi cô gái trong mùa thu 2025. Chân váy dáng A, chân váy xếp ly từ denim trở thành một phần của phong cách công sở; các set áo gile và chân váy jean hiện diện đồng nhất, cá tính đến ngạc nhiên nơi sự kiện, các buổi tiệc trà chiều...

Bản phối dễ mặc và dễ đẹp nhất của chân váy denim là kết hợp cùng áo dệt kim. Áo cổ tròn, mềm nhẹ giúp ghi dấu thanh lịch và trang nhã. Áo polo có cổ tôn vẻ đẹp lịch thiệp, sang trọng và phong thái tự tin.

Áo polo dệt kim và chân váy denim là bản phối sành điệu, thoải mái mà vẫn lịch sự phù hợp với mọi không gian. Vẻ đẹp bền bỉ của denim và dệt kim cùng cộng hưởng, nhờ đó nàng có thể tối ưu công năng tủ đồ thu ẢNH: KCLOSET

Các mẫu chân váy dáng A, chân váy xếp ly, chân váy midi xòe rộng đa số đều được làm trên chất vải denim mềm, độ mỏng vừa phải để tạo cảm giác vừa dễ chịu vừa uyển chuyển khi người mặc di chuyển ẢNH: ELISE

Chân váy xếp ly và áo gile jean phối sơ mi trắng tôn nét sành điệu, cá tính và bản lĩnh của quý cô. So với các bản phối đậm chất office core, chất liệu denim mang đến góc nhìn mới thú vị hơn về phong cách cá nhân ẢNH: ELISE

Chân váy bút chì và áo crop top mang lại hiệu ứng trẻ trung, hiện đại và phóng khoáng. Bản phối này cực kỳ phù hợp cho những dịp gặp gỡ cuối tuần, dạo phố hay lang thang mua sắm... ẢNH: KCLOSET

Mỗi phiên bản màu sắc của denim lại có thể mang đến những hiệu ứng và cảm xúc khác biệt cho người mặc. Vì thế quý cô đừng ngại ngần thử nghiệm để tìm ra đâu là màu denim yêu thích nhất và đâu là mẫu chân váy dài hoàn hảo với chính mình ẢNH: ELISE

Chân váy jean ngắn phối áo dệt kim là hình ảnh trẻ trung và sành điệu. Thiết kế được tạo điểm nhấn bằng chi tiết đắp hoa, đính kết, mài rách, wash hay vẩy mực... tạo nên họa tiết độc đáo ẢNH: KCLOSET

Sức hút từ chất liệu denim cho thấy đặc tính timeless mà kiểu trang phục này mang lại. Chọn denim và chân váy denim, nàng sở hữu ngay cảm giác hài lòng khi là cô nàng sành điệu và luôn dẫn đầu xu hướng thịnh hành ẢNH: KCLOSET



