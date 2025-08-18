Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Vẻ đẹp trẻ trung và hiện đại của chân váy denim không chỉ làm mới các bản phối công sở mà còn là lựa chọn thông minh cho phong cách đường phố và trang phục thường ngày xuống phố.
Chân váy denim chữ A, chân váy bút chì được xem là những kiểu dáng chân váy jean phổ thông và dễ mặc bậc nhất. Những bản phối mới dưới đây sẽ giúp nàng có thêm ý tưởng sáng tạo với thiết kế sành điệu này trong tiết trời đầu mùa thu.
Chân váy denim từ công sở đến đường phố
Nàng công sở ưa chuộng kiểu chân váy denim tối giản, lược bỏ các chi tiết rườm rà và tập trung vào chất vải denim mềm mại, đứng phom nhưng vẫn mang lại sự thoải mái nhất định. Chân váy chữ A, dáng bút chì được phối cùng áo vest cách điệu, áo sơ mi hoặc các thiết kế áo phông cổ điển có cổ... để tạo hình ảnh lịch sự, chỉn chu.
Dành cho những bản phối đường phố chính là những bộ trang phục táo bạo trong cách lên đồ, kết hợp cùng phụ kiện thời trang độc đáo hoặc xé rách những đường may để tạo nên hình ảnh độc nhất vô nhị.
Phối áo sơ mi crop và chân váy bút chì dáng dài cho những buổi dạo phố, rong chơi nơi miền xa và kết hợp áo kiểu điệu đà cùng mini skirt để làm nền cho bản phối girl-boss thời thượng