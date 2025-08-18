  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/08/2025 08:00 GMT+7

Vẻ đẹp trẻ trung và hiện đại của chân váy denim không chỉ làm mới các bản phối công sở mà còn là lựa chọn thông minh cho phong cách đường phố và trang phục thường ngày xuống phố.

Chân váy denim chữ A, chân váy bút chì được xem là những kiểu dáng chân váy jean phổ thông và dễ mặc bậc nhất. Những bản phối mới dưới đây sẽ giúp nàng có thêm ý tưởng sáng tạo với thiết kế sành điệu này trong tiết trời đầu mùa thu.

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 1.

Phối chân váy denim dáng A theo công thức tone sur tone với áo đồng bộ. Phong cách trẻ trung, năng động và thanh lịch này giúp trẻ hóa hình ảnh của quý cô đồng thời vẫn mang tính xu hướng

ẢNH: RẬP

Chân váy denim từ công sở đến đường phố

Nàng công sở ưa chuộng kiểu chân váy denim tối giản, lược bỏ các chi tiết rườm rà và tập trung vào chất vải denim mềm mại, đứng phom nhưng vẫn mang lại sự thoải mái nhất định. Chân váy chữ A, dáng bút chì được phối cùng áo vest cách điệu, áo sơ mi hoặc các thiết kế áo phông cổ điển có cổ... để tạo hình ảnh lịch sự, chỉn chu.

Dành cho những bản phối đường phố chính là những bộ trang phục táo bạo trong cách lên đồ, kết hợp cùng phụ kiện thời trang độc đáo hoặc xé rách những đường may để tạo nên hình ảnh độc nhất vô nhị.

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 2.

Chân váy dài dáng A tạo cho người mặc sự thuận tiện trong di chuyển và có thể giấu được nhiều nhược điểm đôi chân. Thiết kế màu xanh chàm đậm được gợi ý phối cùng áo sơ mi kẻ màu vàng nhạt, điểm thêm dây lưng và giày cao gót tạo thành bản phối công sở đẹp mắt

ẢNH: GILLEE BASIC

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 3.

Nếu muốn được tôn dáng tốt hơn, quý cô có thể chọn kiểu chân váy bút chì từ chất vải denim mềm. Thiết kế này giúp tôn vòng 3, "kéo dài" đôi chân và tạo nên sự uyển chuyển tự nhiên sau mỗi bước chân chuyển động

ẢNH: GILLEE BASIC

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 4.
Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 5.

Phối áo sơ mi crop và chân váy bút chì dáng dài cho những buổi dạo phố, rong chơi nơi miền xa và kết hợp áo kiểu điệu đà cùng mini skirt để làm nền cho bản phối girl-boss thời thượng

ẢNH: DEMIQ, REINA

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 6.

Bộ trang phục của tín đồ thời trang trên đường phố Đan Mạch trong mùa tuần lễ thời trang mang đến góc nhìn phá cách về chân váy jean. Một fashionista khoe gu thời trang ấn tượng khi diện chân váy tua rua bất đối xứng, áo vest cách điệu viền ren phối cùng tất ren trắng và giày mũi nhọn đính hoa

ẢNH: MARIAROGERSDOTTER

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 7.

Phá cách với chân váy maxi bị xé rách khoe đôi chân dài, nội y và đôi giày sneakers thoải mái khi diện áo yếm cho phong cách đường phố mùa cuối hạ đầu thu

ẢNH: MARIAROGERSDOTTER

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu- Ảnh 8.

Gợi ý diện chân váy jean nữ tính và dịu dàng hơn chính là bản phối cùng tông màu xanh chàm với áo cổ thủy thủ và chân váy chữ A dáng midi. Bản phối được hoàn thiện với giày cao gót, dây lưng da nâu và một chiếc túi đeo vai phù hợp

ẢNH: ESTRANO CHIC


chân váy denim chân váy jean váy denim denim đường phố chân váy midi

