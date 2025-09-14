Chân váy denim, quần jeans ống rộng và những xu hướng denim 'đỉnh' nhất mùa

Mùa denim đến và những bản phối bạn không thể bỏ lỡ bao gồm các thiết kế denim duyên dáng giàu tính ứng dụng như quần jeans ống rộng, denim skirt, váy denim dáng dài, đầm suông denim, các bộ suit hay set đồng bộ denim...

Áo không tay xếp tầng bồng bềnh phối quần jeans ống rộng thuận tiện cho mọi hoạt động. Nàng có thể phối thêm áo khoác nhẹ cho buổi sớm mai hoặc cho các buổi họp quan trọng ẢNH: MADELEN

Hòa cùng xu hướng denim theo cách riêng

Trong dòng chảy xu hướng denim thu đông 2025, trang phục từ chất liệu vải jean có sự đa dạng đến kinh ngạc. Từ kết cấu dai chắc nhưng mềm mại, từ gam xanh denim đặc trưng đến những sắc màu mới mẻ, từ những phom dáng quen thuộc đến ý tưởng phá cách bất ngờ... denim mở ra một lăng kính thời trang mới khác lạ, ấn tượng và cuốn hút.

Sự giản dị tinh khôi được tiếp nối qua những bản phối của váy denim suông, áo kiểu điệu đà mặc cùng quần jeans ống rộng. Nét chấm phá tươi mới đến từ gam màu xám khói, dáng váy denim xếp tầng cổ sơ mi thanh lịch hay nét sắc sảo nữ quyền với bản phối suit kết hợp denim và khuy mạ màu vàng gold. Bên cạnh đó, đừng ngại ngần thử nghiệm quần yếm denim, áo khoác jacket, quần shorts Bermuda... đều từ denim.

Váy denim xếp tầng gây ấn tượng bởi cảm giác mềm nhẹ và độ bung xòe mang lại cảm giác dễ chịu và thoáng mát. Thiết kế denim mang sắc xanh dịu nhẹ có thêm phần khuy cúc mạ và dây lưng màu trắng nổi bật tạo hiệu ứng thị giác cho vòng eo ẢNH: SIXDO

Một nét đặc trưng là kỹ thuật chần chỉ/chạy chỉ nổi bật trên nền vải xanh denim được áp dụng một cách tinh tế tạo nên điểm nhấn cuốn hút. Midi dress vải denim lược bỏ tay áo mang lại cảm giác phóng khoáng và tự do hơn ẢNH: SIXDO

Khám phá những sắc màu mới của denim có thể là một thú vui mà nàng không nên bỏ qua. Từ gam màu trắng, xám bạc, màu nâu đất, xanh lá úa... đến những sắc xanh denim quen thuộc ẢNH: SIXDO

Chân váy denim đẹp "bất bại" trong mọi bản phối, phủ sóng từ công sở đến đường phố nhờ vào những cách lên đồ thông minh của quý cô yêu thời trang ẢNH: LEIKA, SIXDO

Phong thái quyền lực, cá tính với nét cổ điển hiện hữu qua bản phối đồng bộ kết hợp quần jeans ống rộng, áo vest kèm dây lưng có khóa cài tone sur tone với khuy áo ẢNH: MICHAEL KORS

Quần yếm denim hay set áo gile và quần shorts đều có thể trở thành lựa chọn mặc đẹp xuống phố hôm nay ẢNH: @TABISTYLE_ GERME

Váy suông denim phối cùng bốt cao ngang bắp chân, khăn bandana và túi tote tạo hình ảnh cá tính, trẻ trung và hòa hợp với mùa thời tiết ẢNH: @OLGA.CURMEI