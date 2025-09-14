Chân váy denim, quần jeans ống rộng và những xu hướng denim 'đỉnh' nhất mùa

Mùa denim đến và những bản phối bạn không thể bỏ lỡ bao gồm các thiết kế denim duyên dáng giàu tính ứng dụng như quần jeans ống rộng, denim skirt, váy denim dáng dài, đầm suông denim, các bộ suit hay set đồng bộ denim...
Hòa cùng xu hướng denim theo cách riêng
Trong dòng chảy xu hướng denim thu đông 2025, trang phục từ chất liệu vải jean có sự đa dạng đến kinh ngạc. Từ kết cấu dai chắc nhưng mềm mại, từ gam xanh denim đặc trưng đến những sắc màu mới mẻ, từ những phom dáng quen thuộc đến ý tưởng phá cách bất ngờ... denim mở ra một lăng kính thời trang mới khác lạ, ấn tượng và cuốn hút.
Sự giản dị tinh khôi được tiếp nối qua những bản phối của váy denim suông, áo kiểu điệu đà mặc cùng quần jeans ống rộng. Nét chấm phá tươi mới đến từ gam màu xám khói, dáng váy denim xếp tầng cổ sơ mi thanh lịch hay nét sắc sảo nữ quyền với bản phối suit kết hợp denim và khuy mạ màu vàng gold. Bên cạnh đó, đừng ngại ngần thử nghiệm quần yếm denim, áo khoác jacket, quần shorts Bermuda... đều từ denim.
Chân váy denim đẹp "bất bại" trong mọi bản phối, phủ sóng từ công sở đến đường phố nhờ vào những cách lên đồ thông minh của quý cô yêu thời trang
ẢNH: LEIKA, SIXDO
Quần yếm denim hay set áo gile và quần shorts đều có thể trở thành lựa chọn mặc đẹp xuống phố hôm nay
ẢNH: @TABISTYLE_ GERME