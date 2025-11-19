  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy đuôi cá và giày cao gót, tôn vẻ đẹp kiêu sa cho quý cô

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/11/2025 08:00 GMT+7

Chân váy đuôi cá phối cùng giày cao gót tôn trọn đường cong mềm mại và phong thái tự tin của quý cô. Sự kết hợp này giúp nàng trở nên cuốn hút dù ở nơi công sở hay buổi hẹn hò.

Chân váy đuôi cá cùng giày cao gót giúp quý cô khẳng định nét kiêu sa riêng. Chỉ với một chút tinh tế trong cách phối đồ, nàng đã đủ tự tin thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu.

Chân váy đuôi cá phối giày cao gót tone sur tone

- Ảnh 1.

Khi muốn thể hiện vẻ đẹp thanh lịch mà không quá phô trương, bản phối chân váy đuôi cá cùng giày cao gót cùng tông sẽ mang lại hiệu ứng thời trang hài hòa

ẢNH: K&K FASHION

Chân váy đuôi cá đen phối cùng giày cao gót đen tạo sự đồng nhất cho trang phục. Nàng có thể phối cùng áo peplum sắc hồng pastel ngọt ngào để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

- Ảnh 2.

Lựa chọn chân váy đuôi cá tông be phối cùng giày cao gót tone sur tone để tăng lên tính thẩm mỹ cho tổng thể

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Sánh đôi cùng áo vest dáng ngắn với điểm nhấn là bông hoa trước cổ. Cuối cùng điểm xuyết cho trang phục bằng dây chuyền đính đá là đã sở hữu bản phối thanh lịch.

Chân váy đuôi cá, áo sơ mi phối giày cao gót

- Ảnh 3.

Sự chuyên nghiệp hòa quyện khi nàng lựa chọn diện lên mình chân váy đuôi cá và áo sơ mi phối cùng giày cao gót

ẢNH: ODESSA

Các nàng có thể lựa chọn áo sơ mi trắng sơ vin khéo léo cùng chân váy đuôi cá xẻ tà và hoàn thiện bằng đôi giày cao gót mũi nhọn hiện đại.

- Ảnh 4.

Chị em cũng có thể lựa chọn phối áo sơ mi trắng cùng chân váy đuôi cá xếp tầng phối voan và đôi giày cao gót mũi nhọn đính ngọc trai khéo léo

ẢNH: @NKFASHION

Kết hợp với túi xách dáng hộp cầm tay là đã tự tin tỏa sáng giữa các cuộc họp quan trọng hay dạo phố ngày cuối thu.

Chân váy đuôi cá thắt đai phối giày cao gót

- Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở nét mềm mại đặc trưng, biến tấu chân váy đuôi cá thắt đai mang đến cho nàng vẻ đẹp kiêu sa và cuốn hút

ẢNH: @CELIA.STORE

Nàng có thể lựa chọn phối chân váy đuôi cá thắt đai với áo sơ mi thắt nơ chất liệu voan bồng nhẹ, kết hợp cùng giày cao gót tông đen để tự tin làm chủ không gian.

- Ảnh 6.

Hoàn thiện phong cách quý cô công sở khi phối chân váy đuôi cá thắt đai với áo sơ mi cổ đức đứng phom

ẢNH: @CELIA.STORE

Sơ vin khéo léo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, lộ ra đôi giày cao gót mũi nhọn sang trọng. Điểm xuyết bằng chiếc túi xách da màu đen là đã hoàn thiện bản phối đầy tính thẩm mỹ.

Chân váy đuôi cá dáng dài phối giày cao gót

- Ảnh 7.

Không gì thể hiện sự dịu dàng và thời thượng như chân váy đuôi cá dáng dài

ẢNH: MAYBI

Khi kết hợp cùng giày cao gót, bản phối này tạo nên hiệu ứng kéo dài vóc dáng, nàng có thể phối áo trễ vai màu xanh pastel sơ vin cùng chân váy đuôi cá màu be dáng dài giúp tôn lên sắc vóc thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm. Không thể quên vũ khí bí mật chính là đôi giày cao gót mũi nhọn để hoàn thiện tổng thể thanh lịch.

- Ảnh 8.

Và có thể lựa chọn phối chân váy đuôi cá dáng dài với áo polo tông màu trắng ngà tinh khôi

ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Sơ vin khéo léo cùng thắt lưng da bản nhỏ màu trắng để tạo chiều sâu cho tổng thể. Nhấn nhá cùng đôi giày cao gót và túi xách da cầm tay là nàng đã hoàn thiện diện mạo đầy tươi mát.

 

Chân váy Chân váy đuôi cá giày cao gót Công sở Nữ tính

Bài viết khác

Chân váy đuôi cá denim bắt trọn từng khoảnh khắc thanh lịch

Chân váy đuôi cá denim bắt trọn từng khoảnh khắc thanh lịch

Những ngày lạnh bừng sáng khi áo kẻ ca rô 'trỗi dậy' với diện mạo tối giản

Những ngày lạnh bừng sáng khi áo kẻ ca rô 'trỗi dậy' với diện mạo tối giản

Áo blazer sắc pastel hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Áo blazer sắc pastel hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Sự gợi cảm trưởng thành với trang phục ren

Sự gợi cảm trưởng thành với trang phục ren

Tôn vẻ nữ tính mềm mại với cặp đôi áo dệt kim, quần ống rộng, quần jeans

Tôn vẻ nữ tính mềm mại với cặp đôi áo dệt kim, quần ống rộng, quần jeans

Từ cổ điển đến hiện đại, váy bí khiến giới trẻ mê mẩn

Từ cổ điển đến hiện đại, váy bí khiến giới trẻ mê mẩn

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top