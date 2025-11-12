Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy midi, giày lười và tất - trang phục yêu thích của cô nàng sành điệu
Nhẹ nhàng, cân đối, kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng may đo và sự uyển chuyển, chân váy midi là món đồ cơ bản mới của mùa này, là cầu nối giữa sự thoải mái và tính thẩm mỹ, lại được ưa chuộng trở lại khi kết hợp với giày lười và tất. Giày lười và tất không phải là một xu hướng nhất thời, giờ đây đã trở thành bộ đôi kinh điển. Vốn gắn liền với phong cách preppy, nó đã vượt qua những đặc điểm cố hữu để đón nhận những phong cách mới mẻ, đa dạng, như những phong cách đường phố mùa thu đông 2025.
Bộ vest và giày lười kèm tất
Bộ vest xám kết hợp áo khoác hai hàng khuy và chân váy bút chì midi được tái hiện với họa tiết chuyển màu, kết hợp cùng giày lười và tất, một sự kết hợp linh hoạt, có thể phù hợp với mọi phong cách, ngay cả những trang phục trang trọng nhất. Giày lười Gucci, đôi giày lười biểu tượng nhất mọi thời đại, có đế cao su và đế Horsebit mạ crôm.
Mùa thu đông này, nếu bạn muốn làm mới phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái, hãy thử “bộ ba quyền lực” chân váy midi, giày lười và tất - công thức vừa thanh lịch, vừa chất lừ, mang đậm tinh thần thời trang đương đại.