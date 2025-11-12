Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy midi, giày lười và tất - trang phục yêu thích của cô nàng sành điệu

Chân váy xếp ly midi chất liệu kaki với gấu váy chun bồng bềnh toát lên vẻ trẻ trung, sang trọng. Điểm nhấn tinh nghịch cho tổng thể chính là đôi tất kẻ ca rô, kết hợp cùng giày lười đen cổ điển ẢNH: @GLAMOURBRASIL

Đôi tất đen cùng tông màu với giày và chân váy ren tạo nên tổng thể mềm mại khi phối áo khoác denim phía trên ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Một tín đồ thời trang Hàn quốc chọn váy midi xếp ly vàng nhạt để tạo nên phong cách thường ngày sành điệu. Sơ vin áo sơ mi vào váy và hoàn thiện vẻ ngoài với giày lười đen, tất cao cổ màu ghi để đạt được vẻ ngoài giản dị mà vẫn tinh tế

ẢNH: WCONCEPT

Tất nâu đỏ, giày lười trắng cùng áo sơ mi xanh và chân váy midi vàng kem, nữ diễn viên Hàn Quốc, Jo Yoon Hee đã khiến người hâm mộ "ngẩn ngơ" trước nhan sắc và phong cách thời trang trendy của mình ẢNH: THE KOREA TIME

Nhẹ nhàng, cân đối, kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng may đo và sự uyển chuyển, chân váy midi là món đồ cơ bản mới của mùa này, là cầu nối giữa sự thoải mái và tính thẩm mỹ, lại được ưa chuộng trở lại khi kết hợp với giày lười và tất. Giày lười và tất không phải là một xu hướng nhất thời, giờ đây đã trở thành bộ đôi kinh điển. Vốn gắn liền với phong cách preppy, nó đã vượt qua những đặc điểm cố hữu để đón nhận những phong cách mới mẻ, đa dạng, như những phong cách đường phố mùa thu đông 2025.

Bộ vest và giày lười kèm tất

Diễn viên Yesly Dimate, áo khoác hai hàng khuy, váy và giày lười Gucci tại Tuần lễ thời trang Milan ẢNH: @YESLY

Bộ vest xám kết hợp áo khoác hai hàng khuy và chân váy bút chì midi được tái hiện với họa tiết chuyển màu, kết hợp cùng giày lười và tất, một sự kết hợp linh hoạt, có thể phù hợp với mọi phong cách, ngay cả những trang phục trang trọng nhất. Giày lười Gucci, đôi giày lười biểu tượng nhất mọi thời đại, có đế cao su và đế Horsebit mạ crôm.

Váy midi, giày lười và tất - com bo kinh điển của nhà mốt Gucci trong buổi ra mắt BST thời trang nghỉ dưỡng (resort) 2025 ẢNH: @GUCCI

Mùa thu đông này, nếu bạn muốn làm mới phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái, hãy thử “bộ ba quyền lực” chân váy midi, giày lười và tất - công thức vừa thanh lịch, vừa chất lừ, mang đậm tinh thần thời trang đương đại.