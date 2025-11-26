Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

Như một sự vuốt ve, chân váy nhung giải quyết mọi vấn đề về phong cách cho mùa đông 2025.
Chân váy nhung và cách phối đồ cho mùa đông 2025
Chân váy nhung trông tuyệt vời nhất khi kết hợp với áo blazer cùng tông. Điều này tạo nên một bộ suit nữ tính và tinh tế, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn kỳ nghỉ. Trong trường hợp này, các sắc thái như xanh đen, đỏ tía, đỏ ruby và xanh lá cây đậm chiếm ưu thế, chưa kể đến vẻ ngoài đen tuyền vượt thời gian. Tùy theo dịp, bạn có thể lựa chọn từ clutch đính đá quý, giày cao gót ánh kim, bốt da và giày mules kín đáo.
Diện mạo này vừa hiện đại vừa quyến rũ, vừa thoải mái vừa tinh tế. Một bộ trang phục lý tưởng cho những buổi tiệc cocktail và tiệc tùng và khi vào công sở làm việc.
Kiểu dáng ôm sát làm nổi bật họa tiết hoa, được nhấn nhá thêm bằng cách kết hợp với áo len cổ chữ V ôm sát. Cuối cùng, bốt cao đến mắt cá chân buộc dây cùng gót cao sẽ tạo thêm điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục.
Trong những tuần tới, váy nhung sẽ sẵn sàng đồng hành cùng các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi trong vô vàn cuộc phiêu lưu thường nhật. Từ công sở đến buổi tối, cho đến những kỳ nghỉ sắp tới, váy nhung đang chuẩn bị trở lại thịnh hành bất kể thời điểm nào trong ngày từ bình minh đến hoàng hôn.