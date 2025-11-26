  • An Giang
Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

26/11/2025 10:00 GMT+7

Từ công sở, tiệc tối cho đến mùa lễ hội, chân váy nhung sẵn sàng chinh phục trái tim và tủ đồ của các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi nhờ vẻ quyến rũ tự nhiên và tính linh hoạt vô song của nó.

Như một sự vuốt ve, chân váy nhung giải quyết mọi vấn đề về phong cách cho mùa đông 2025.

Chân váy nhung và cách phối đồ cho mùa đông 2025

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 1.

Trong mùa lạnh này, chân váy nhung chắc chắn sẽ trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ

ẢNH: @AKRIS

Chân váy nhung trông tuyệt vời nhất khi kết hợp với áo blazer cùng tông. Điều này tạo nên một bộ suit nữ tính và tinh tế, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn kỳ nghỉ. Trong trường hợp này, các sắc thái như xanh đen, đỏ tía, đỏ ruby và xanh lá cây đậm chiếm ưu thế, chưa kể đến vẻ ngoài đen tuyền vượt thời gian. Tùy theo dịp, bạn có thể lựa chọn từ clutch đính đá quý, giày cao gót ánh kim, bốt da và giày mules kín đáo.

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 2.

Mini, midi hay maxi, ôm sát hay rộng rãi với các sắc thái đen, xanh lá cây và đỏ tía... trong mọi phiên bản, chiếc váy nhung vượt thời gian vẫn không hề mất đi vẻ quyến rũ và hiện đại

ẢNH: @CAMILLE CHARRIÈRE

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 3.

Trong cuộc sống thường ngày, dù là đi làm hay dự tiệc ban ngày, một chiếc chân váy midi lấy cảm hứng từ thập niên 1990 sẽ là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @OLIVIAROUYRE

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 4.

Vừa cổ điển vừa thanh lịch, chân váy nhung lại ẩn chứa vẻ nữ tính và gợi cảm khó cưỡng, càng nổi bật hơn khi kết hợp với những bộ trang phục phù hợp

ẢNH: CIAOLUCIA

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 5.

Bộ trang phục bao gồm áo sơ mi lụa trắng, thắt lưng khóa vàng và chân váy nhung dài maxi

ẢNH: @YUSUFCANART

Diện mạo này vừa hiện đại vừa quyến rũ, vừa thoải mái vừa tinh tế. Một bộ trang phục lý tưởng cho những buổi tiệc cocktail và tiệc tùng và khi vào công sở làm việc.

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối- Ảnh 6.

Cổ điển hay hiện đại, chân váy nhung chinh phục mùa đông 2025

ẢNH: @NASTJAOLIVIA

Kiểu dáng ôm sát làm nổi bật họa tiết hoa, được nhấn nhá thêm bằng cách kết hợp với áo len cổ chữ V ôm sát. Cuối cùng, bốt cao đến mắt cá chân buộc dây cùng gót cao sẽ tạo thêm điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục.

Trong những tuần tới, váy nhung sẽ sẵn sàng đồng hành cùng các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi trong vô vàn cuộc phiêu lưu thường nhật. Từ công sở đến buổi tối, cho đến những kỳ nghỉ sắp tới, váy nhung đang chuẩn bị trở lại thịnh hành bất kể thời điểm nào trong ngày từ bình minh đến hoàng hôn.


Chân váy váy nhung áo blazer chân váy nhung mùa đông

