Thời trang 24/7

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/10/2025 18:00 GMT+7

Không còn là thiết kế tẻ nhạt, chân váy vạt chéo đang trở thành ‘ngôi sao’ khuấy đảo giới mộ điệu bởi sự độc đáo và cá tính không thể trộn lẫn.

Năng động với chân váy vạt chéo và áo phông

Khi muốn tìm một bản phối thoải mái nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch đáng yêu, chân váy vạt chéo kết hợp áo phông chính là công thức “bất bại”.

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 1.

Chân váy vạt chéo màu trắng với chất liệu ren dày và các đường xếp ly mang đến nét lãng mạn. Đi cùng là chiếc áo phông oversized màu đen được đính gấu bông 3D độc đáo, tạo cảm giác vui tươi

ẢNH: @SET_SHOPPP

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 2.

Ở một lựa chọn khác, chiếc áo phông crop top ôm sát với họa tiết tối giản lại mang đến sự đối lập thú vị khi kết hợp cùng chân váy vạt chéo trắng bồng bềnh. Các tầng vải xếp lớp, phối ren và tà váy bất đối xứng giúp tổng thể thêm phần lãng mạn

ẢNH: @SET_SHOPPP

Đổi gió cùng chân váy vạt chéo và áo sơ mi

Với những ai yêu thích sự thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại, công thức chân váy vạt chéo phối áo sơ mi chính là lựa chọn hoàn hảo để làm mới tủ đồ.

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 3.

Áo sơ mi trắng cổ điển được cài kín mang đến vẻ chỉn chu, trong khi chân váy vạt chéo xếp tầng với họa tiết ca rô xanh rêu - đen tạo điểm nhấn độc đáo. Lớp vải lưới xuyên thấu tinh tế kéo dài gần mắt cá chân vừa gợi cảm, vừa giữ được nét thanh lịch

ẢNH: @GOOGELEMENTS

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 4.

Một gợi ý khác dành cho những ngày hè rực rỡ là kết hợp sơ mi oversized màu vàng chanh cùng chân váy vạt chéo trắng nữ tính. Sự đối lập giữa sắc vàng tươi sáng và gam trắng tinh khôi tạo nên một tổng thể tràn đầy năng lượng, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại đầy duyên dáng

ẢNH: @DEJOU_OFFICIAL77

Sành điệu đầu thu với chân váy vạt chéo và áo tay dài

Không khí se lạnh của đầu thu luôn cần những bản phối vừa giữ ấm vừa thể hiện gu thẩm mỹ. Lúc này, chân váy vạt chéo kết hợp áo tay dài chính là gợi ý sành điệu mà nàng không nên bỏ lỡ.

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 5.

Chiếc áo tay dài dệt kim màu kem cổ chữ V xẻ sâu tạo sự gợi cảm tinh tế, đồng thời giữ ấm cơ thể. Kết hợp cùng chân váy vạt chéo trắng xòe, nhiều tầng xếp ly và phối ren, bộ trang phục toát lên vẻ cổ điển, thanh lịch, cực kỳ phù hợp để dạo phố trong tiết trời se lạnh

ẢNH: @SEEYOUL.STUDIO

Quyến rũ tinh tế với chân váy vạt chéo và áo trễ vai

Với những ai muốn tìm kiếm vẻ đẹp gợi cảm, chân váy vạt chéo cùng áo trễ vai chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu trong danh sách phối đồ. 

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 6.

Áo trễ vai màu trắng với thiết kế khóa kéo phía trước giúp tôn lên bờ vai và vòng eo thon gọn

ẢNH: @56HAHA

Kết hợp cùng chân váy vạt chéo dáng chữ A màu trắng ngà với chất liệu satin óng ánh tạo nên sự sang trọng cho chiếc váy. Điểm nhấn là đường cắt vạt chéo duyên dáng, lượn sóng ở tà váy.

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 7.

Ngoài ra, áo trễ vai tay dài ôm sát giúp tôn xương quai xanh tinh tế, khi đi cùng chân váy vạt chéo họa tiết kẻ ca rô càng trở nên trẻ trung. Những nếp gấp tạo độ phồng ở tà váy mang đến tổng thể vừa cá tính vừa duyên dáng

ẢNH: @AREUM.ROOM_

Phá cách cùng chân váy vạt chéo và áo ống

Nếu muốn thể hiện sự táo bạo và phóng khoáng, chân váy vạt chéo kết hợp áo ống chính là bộ đôi giúp nàng tự tin sải bước với thần thái cuốn hút. 

Chân váy vạt chéo giúp mọi vóc dáng trở nên thanh lịch - Ảnh 8.

Áo ống crop top ôm sát khoe bờ vai thon cùng vòng eo săn chắc, phối hợp ăn ý với chân váy vạt chéo tạo sự chuyển động uyển chuyển

ẢNH: @HIZUDRESSUP

Chân váy vạt chéo không đơn thuần là một món đồ thời trang, mà là một trợ thủ đắc lực giúp bạn dễ dàng sáng tạo và định hình phong cách, giúp bạn tỏa sáng.

