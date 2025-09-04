Chào thu với trang phục gam màu trung tính

Thời tiết bắt đầu có những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, đây là cơ hội để các nàng thoải mái diện những trang phục yêu thích. Không còn lo nóng bức hay quá lạnh, chỉ cần những bộ trang phục đơn giản cũng tự tin để xuống phố. Đặc biệt khi bạn biết cách lựa chọn trang phục với gam màu phù hợp còn giúp bản thân thoải mái, xinh đẹp trong những ngày thu lãng mạn.
Trang phục màu be thanh lịch
Vào những ngày đầu thu mát mẻ, trang phục gam màu trung tính chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Không cần quá nổi bật, chỉ cần set đồ cùng màu be đã thể hiện nét thanh lịch, sang trọng của nàng.
Thu sành điệu với gam màu ghi
Nếu muốn diện đồ mùa thu với gam trung tính mà vẫn sành điệu, thì màu ghi chính là lựa chọn hàng đầu.
Thiết kế phần áo xếp ly hoặc có nút cài là điểm nhấn cho cả tổng thể, thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn là hoàn thiện phong cách ngày thu thanh lịch.
Trang phục xanh rêu trung tính
Gió mùa thu không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn giúp nàng thoải mái lựa chọn đồ để diện.
Sắc tím trầm ấm
Nhắc đến gam màu trung tính, chắc chắn gợi cho chúng ta cảm giác ấm áp, vậy nên rất thích hợp để diện trong mùa thu.
Trang phục màu đen huyền bí và sang trọng
Màu đen tưởng chừng như khá trầm nhưng lại toát lên sự sang trọng, rất phù hợp cho những ngày thu gió mát.
Nếu nàng biết cách lựa chọn gam màu trang phục phù hợp chắc chắn sẽ có những set đồ cực xinh vào mùa thu. Màu sắc là yếu tố quan trọng trong thời trang, vậy nên hãy tham khảo để bản thân luôn tự tin với những bộ trang phục mình diện lên nhé!