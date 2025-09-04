Chào thu với trang phục gam màu trung tính

Thời tiết bắt đầu có những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, đây là cơ hội để các nàng thoải mái diện những trang phục yêu thích. Không còn lo nóng bức hay quá lạnh, chỉ cần những bộ trang phục đơn giản cũng tự tin để xuống phố. Đặc biệt khi bạn biết cách lựa chọn trang phục với gam màu phù hợp còn giúp bản thân thoải mái, xinh đẹp trong những ngày thu lãng mạn.



Trang phục màu be thanh lịch

Vào những ngày đầu thu mát mẻ, trang phục gam màu trung tính chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Không cần quá nổi bật, chỉ cần set đồ cùng màu be đã thể hiện nét thanh lịch, sang trọng của nàng.

Chọn một chiếc áo blazer thanh lịch, kết hợp cùng quần shorts cạp cao và áo hai dây bên trong là vừa đủ toát lên nét kiêu sa, lãng mạn ẢNH: LAMIA

Hoa hậu Thanh Thủy diện set đồ màu be thanh lịch, gam màu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ trầm ấm cho mùa thu. Chân váy bút chì qua gối giúp tăng thêm sự sang trọng, đặc biệt là áo khoác blazer dáng dài bên ngoài vừa tăng thần thái vừa phù hợp cho những ngày gió lạnh ẢNH: @THANHTHUY_HHVN

Thu sành điệu với gam màu ghi

Nếu muốn diện đồ mùa thu với gam trung tính mà vẫn sành điệu, thì màu ghi chính là lựa chọn hàng đầu.

Set váy tone sur tone màu ghi mang thiết kế ôm tôn dáng, phối cùng với áo sơ mi tay dài cách điệu mang vẻ thanh lịch cho những ngày công sở ẢNH: TWENTYFIVE

Với những ngày se lạnh, không muốn phối đồ quá cầu kỳ mà vẫn giữ được sự ấm áp thì một chiếc váy dài tay sắc ghi sẽ là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: CHARMILLES

Thiết kế phần áo xếp ly hoặc có nút cài là điểm nhấn cho cả tổng thể, thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn là hoàn thiện phong cách ngày thu thanh lịch.

Trang phục xanh rêu trung tính

Gió mùa thu không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn giúp nàng thoải mái lựa chọn đồ để diện.

Siêu mẫu Minh Tú diện set đồ màu xanh rêu ngả nâu cực ngầu, phong cách càng trở nên phóng khoáng khi kết hợp cách sơ vin một vạt áo cùng kính đen thần thái ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Sắc tím trầm ấm

Nhắc đến gam màu trung tính, chắc chắn gợi cho chúng ta cảm giác ấm áp, vậy nên rất thích hợp để diện trong mùa thu.

Catriona Gray diện set đồ màu tím đậm cực kỳ sang chảnh, với chiếc áo dài tay ôm body kết hợp hoàn hảo cùng chân váy đuôi cá sành điệu. Đặc biệt đôi bốt và túi xách cùng màu đã giúp nàng hậu thêm phần cuốn hút ẢNH: @CATRIONA_GRAY

Trang phục màu đen huyền bí và sang trọng

Màu đen tưởng chừng như khá trầm nhưng lại toát lên sự sang trọng, rất phù hợp cho những ngày thu gió mát.

Một chiếc áo len cổ sơ mi thanh lịch, phối cùng quần tây ống suông basic nhưng lại đủ lịch sự và ấn tượng ẢNH: LEIKA.VN

Trang phục màu đen khiến mọi cô nàng không thể cưỡng lại được bởi diện lên vô cùng sang trọng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo blouse đen chất liệu voan xuyên thấu cùng chân váy bút chì tạo nét hiện đại ẢNH: ELISE.VN

Nếu nàng biết cách lựa chọn gam màu trang phục phù hợp chắc chắn sẽ có những set đồ cực xinh vào mùa thu. Màu sắc là yếu tố quan trọng trong thời trang, vậy nên hãy tham khảo để bản thân luôn tự tin với những bộ trang phục mình diện lên nhé!

