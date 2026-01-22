Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt

Dù xu hướng thời trang thay đổi theo mùa, chất liệu denim tưởng chừng quen thuộc vẫn không ngừng được làm mới, chứng minh sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi trong dòng chảy thời trang đương đại.
Chia sẻ bài viết
Không còn gói gọn trong hình ảnh quần jeans cổ điển, denim ngày nay xuất hiện đa dạng hơn với nhiều phom dáng, sắc độ và cách phối linh hoạt. Từ phong cách thanh lịch, tối giản đến cá tính, phóng khoáng.
Đồ denim đang dần trở thành lựa chọn chủ đạo cho những ai muốn theo đuổi thời trang ứng dụng nhưng vẫn ghi điểm với dấu ấn cá tính riêng. Dù được phối theo phong cách nào, chất liệu này vẫn luôn mang lại cảm giác gần gũi, hiện đại và phù hợp với nhịp sống đương đại.