  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/01/2026 14:00 GMT+7

Dù xu hướng thời trang thay đổi theo mùa, chất liệu denim tưởng chừng quen thuộc vẫn không ngừng được làm mới, chứng minh sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi trong dòng chảy thời trang đương đại.

Không còn gói gọn trong hình ảnh quần jeans cổ điển, denim ngày nay xuất hiện đa dạng hơn với nhiều phom dáng, sắc độ và cách phối linh hoạt. Từ phong cách thanh lịch, tối giản đến cá tính, phóng khoáng.

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa đầm denim dáng xòe chữ A và sơ mi trắng cổ nhọn mang đến vẻ tinh giản nhưng đầy khí chất. Phom dáng tôn người, chất liệu đứng phom giúp nàng thanh thoát ở mọi góc nhìn

ẢNH: ELLA DORA

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 2.

Set đồ đem lại vẻ thanh lịch, lý tưởng cho những buổi gặp gỡ quan trọng hay đi làm tại văn phòng. Thiết kế áo lửng tạo cảm giác trẻ trung, kết hợp cùng quần denim dáng suông nhằm mang đến tổng thể chỉn chu

ẢNH: LAVIEM

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 3.

Đây là outfit chứa đựng sự ấm áp và tinh tế cho những ngày se lạnh, đồng hành cùng quý cô từ nhịp sống thường nhật đến những cuộc hẹn cuối tuần. Chất liệu len của áo cardigan và denim mềm của quần ống loe giúp khơi gợi vẻ đẹp duyên dáng

ẢNH: LAVIEM

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 4.

Thanh lịch pha chút cổ điển chính là nét đặc trưng của item này. Váy denim cổ vest dài tay gam xanh trầm ấm đầy chiều sâu, gợi cảm giác phóng khoáng. Chất jean mềm, đứng phom chuẩn chỉnh giúp tôn dáng mà vẫn thoải mái suốt cả ngày

ẢNH: DENIM ELEGANCE

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 5.

Ai nói denim lúc nào cũng cứng nhắc và khó mặc? Set đồ này được thiết kế dành cho những cô nàng yêu phong cách menswear cool ngầu nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại. Dáng rộng vừa phải giúp tôn vai, khéo léo che khuyết điểm

ẢNH: LASHES DENIM

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 6.

Váy liền phối túi hộp và thắt lưng, tạo vẻ ngoài năng động nhưng vẫn rất thời trang. Chất liệu jean mềm giữ dáng tốt, phom áo sơ mi tay dài mang đến sự cá tính pha chút điệu đà, lý tưởng cho nàng yêu phong cách hiện đại

ẢNH: LASHES DENIM

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 7.

Set denim đồng bộ với áo trễ vai tay dài và quần ống rộng cạp cao, tạo dáng cân đối và tôn vai đầy tinh tế. Đường may nổi bật làm điểm nhấn hiện đại, chất liệu denim mềm giữ phom chuẩn mà vẫn thoải mái

ẢNH: LASHES DENIM

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt- Ảnh 8.

Đây là combo bạn nhất định phải thử trong mùa đông này khi áo khoác ngắn kết hợp cùng áo thun trắng và quần denim ống rộng. Bộ ba tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Gam màu trung tính dễ mặc, dễ phối

ẢNH: LEIKA

Đồ denim đang dần trở thành lựa chọn chủ đạo cho những ai muốn theo đuổi thời trang ứng dụng nhưng vẫn ghi điểm với dấu ấn cá tính riêng. Dù được phối theo phong cách nào, chất liệu này vẫn luôn mang lại cảm giác gần gũi, hiện đại và phù hợp với nhịp sống đương đại.

denim Phóng khoáng sơ mi trắng văn phòng quý cô

Bài viết khác

Diện nguyên set đồ màu trắng khẳng định gu thẩm mỹ tối giản tinh tế

Diện nguyên set đồ màu trắng khẳng định gu thẩm mỹ tối giản tinh tế

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top