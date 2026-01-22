Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt

Không còn gói gọn trong hình ảnh quần jeans cổ điển, denim ngày nay xuất hiện đa dạng hơn với nhiều phom dáng, sắc độ và cách phối linh hoạt. Từ phong cách thanh lịch, tối giản đến cá tính, phóng khoáng.

Sự kết hợp giữa đầm denim dáng xòe chữ A và sơ mi trắng cổ nhọn mang đến vẻ tinh giản nhưng đầy khí chất. Phom dáng tôn người, chất liệu đứng phom giúp nàng thanh thoát ở mọi góc nhìn ẢNH: ELLA DORA

Set đồ đem lại vẻ thanh lịch, lý tưởng cho những buổi gặp gỡ quan trọng hay đi làm tại văn phòng. Thiết kế áo lửng tạo cảm giác trẻ trung, kết hợp cùng quần denim dáng suông nhằm mang đến tổng thể chỉn chu ẢNH: LAVIEM

Đây là outfit chứa đựng sự ấm áp và tinh tế cho những ngày se lạnh, đồng hành cùng quý cô từ nhịp sống thường nhật đến những cuộc hẹn cuối tuần. Chất liệu len của áo cardigan và denim mềm của quần ống loe giúp khơi gợi vẻ đẹp duyên dáng ẢNH: LAVIEM

Thanh lịch pha chút cổ điển chính là nét đặc trưng của item này. Váy denim cổ vest dài tay gam xanh trầm ấm đầy chiều sâu, gợi cảm giác phóng khoáng. Chất jean mềm, đứng phom chuẩn chỉnh giúp tôn dáng mà vẫn thoải mái suốt cả ngày ẢNH: DENIM ELEGANCE

Ai nói denim lúc nào cũng cứng nhắc và khó mặc? Set đồ này được thiết kế dành cho những cô nàng yêu phong cách menswear cool ngầu nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại. Dáng rộng vừa phải giúp tôn vai, khéo léo che khuyết điểm ẢNH: LASHES DENIM

Váy liền phối túi hộp và thắt lưng, tạo vẻ ngoài năng động nhưng vẫn rất thời trang. Chất liệu jean mềm giữ dáng tốt, phom áo sơ mi tay dài mang đến sự cá tính pha chút điệu đà, lý tưởng cho nàng yêu phong cách hiện đại ẢNH: LASHES DENIM

Set denim đồng bộ với áo trễ vai tay dài và quần ống rộng cạp cao, tạo dáng cân đối và tôn vai đầy tinh tế. Đường may nổi bật làm điểm nhấn hiện đại, chất liệu denim mềm giữ phom chuẩn mà vẫn thoải mái ẢNH: LASHES DENIM

Đây là combo bạn nhất định phải thử trong mùa đông này khi áo khoác ngắn kết hợp cùng áo thun trắng và quần denim ống rộng. Bộ ba tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Gam màu trung tính dễ mặc, dễ phối ẢNH: LEIKA

Đồ denim đang dần trở thành lựa chọn chủ đạo cho những ai muốn theo đuổi thời trang ứng dụng nhưng vẫn ghi điểm với dấu ấn cá tính riêng. Dù được phối theo phong cách nào, chất liệu này vẫn luôn mang lại cảm giác gần gũi, hiện đại và phù hợp với nhịp sống đương đại.