Thời trang 24/7

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/10/2025 12:00 GMT+7

Áo cổ tàu tôn lên vẻ duyên dáng đặc trưng, khi kết hợp với những bản phối tinh tế, nàng dễ dàng nổi bật với phong cách thanh lịch.

Áo cổ tàu giúp nàng khoe trọn vẻ thanh lịch và duyên dáng vốn có. Chỉ cần một vài cách phối tinh tế, nàng có thể tự tin nổi bật và để lại ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

Phối áo cổ tàu cùng quần ống suông thanh lịch 

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 1.

Chiếc áo cổ tàu lụa màu kem thanh nhã với cổ trụ cao duyên dáng, hàng cúc ngọc trai tinh xảo tạo điểm nhấn kiêu sa

ẢNH: CHARMILLES

Tay áo phồng nhẹ kiểu bồng cổ điển, bo ở khuỷu tay và cổ tay, khi phối cùng quần ống suông màu nâu đất trầm ấm giúp tôn vòng eo thon gọn. Set đồ mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn phảng phất nét sang trọng.

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 2.

Chiếc áo cổ tàu lụa màu be vàng nhạt mang vẻ cổ điển với nơ ruy băng to bản kẻ sọc

ẢNH: CHARMILLES

Tay áo dài phồng nhẹ ở vai, sơ vin cùng quần tây ống suông đen cạp cao, cúc lớn nổi bật, tạo hiệu ứng kéo dài chân. Tổng thể trang phục mang nét thanh lịch, khẳng định gu thời trang hiện đại.

Áo cổ tàu kết hợp chân váy bút chì tôn dáng 

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 3.

Chiếc áo lụa bóng vàng ánh kim sang trọng với cổ tàu nhẹ nhàng, thiết kế dây nơ điệu đà và hàng cúc dọc thân nổi bật

ẢNH: LEIKA

Tăng nét chuyên nghiệp cho người mặc khi phối áo lụa bóng này với chân váy bút chì đen cạp cao, tạo vẻ ngoài chỉn chu.

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 4.

Nâng khí chất công sở đỉnh cao khi chọn áo lụa bóng màu bạc ánh kim toát lên vẻ sang trọng

ẢNH: LEMIA

Cổ tàu cao kín đáo với thiết kế bèo nhún tinh tế ở ngực và vai, phối cùng chân váy bút chì dài qua gối màu xám, điểm nhấn thắt lưng đen mảnh mai, cả bộ trang phục mang phong thái thanh lịch phù hợp cho các quý cô văn phòng.

Tạo phong cách nhẹ nhàng với áo cổ tàu và chân váy xòe dài 

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 5.

Bước vào thế giới nữ tính với áo cổ tàu trắng tinh khôi, họa tiết ren nổi sang trọng trải khắp thân áo

ẢNH: LAMIA

Cổ áo thanh mảnh ôm sát với phần eo định hình đường cong duyên dáng. Tay áo ngắn phồng với ren tinh tế, đi cùng là chân váy xòe dài trắng, bản phối làm nổi bật sự thanh thoát của người mặc.

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 6.

Khám phá vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ hiện đại qua áo cổ tàu sắc nâu tinh tế, phần thân áo thiết kế kiểu áo peplum họa tiết kẻ sọc, phía trước là hàng cúc to bản tạo nét cổ điển

ẢNH: CHARMILLES

Eo được nhấn bằng thắt lưng nhỏ, phối với chân váy xòe dài đen mang đến tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng và sang trọng.

Áo cổ tàu phối chân váy midi cuốn hút mọi ánh nhìn 

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 7.

Áo cổ tàu mềm mại được thiết kế ôm nhẹ phần cổ tôn lên đường nét thanh thoát

ẢNH: CHARMILLES

Họa tiết hoa nhỏ xinh trải đều khắp áo tạo cảm giác dịu dàng nhưng vẫn nổi bật, mặc cùng chân váy midi nâu xòe vừa vặn, tổng thể trang phục thể hiện vẻ cuốn hút thanh lịch, cân bằng hoàn hảo giữa sự trang nhã và nét nổi bật hút mọi ánh nhìn.

'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu- Ảnh 8.

Áo cổ tàu tinh tế như một nét chấm phá thanh lịch, điểm xuyết bằng đường viền ren mảnh mai chạy dọc cổ áo, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng

ẢNH: CHARMILLES

Tay áo bồng nhẹ, ôm cổ tay bằng chun mềm mại, phối cùng chân váy midi chấm bi giúp bản phối thêm phần tinh tế.

 

