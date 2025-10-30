'Chìa khóa' mở ra nét duyên dáng, thanh lịch với áo cổ tàu

Áo cổ tàu giúp nàng khoe trọn vẻ thanh lịch và duyên dáng vốn có. Chỉ cần một vài cách phối tinh tế, nàng có thể tự tin nổi bật và để lại ấn tượng mỗi khi xuất hiện.
Phối áo cổ tàu cùng quần ống suông thanh lịch
Tay áo phồng nhẹ kiểu bồng cổ điển, bo ở khuỷu tay và cổ tay, khi phối cùng quần ống suông màu nâu đất trầm ấm giúp tôn vòng eo thon gọn. Set đồ mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn phảng phất nét sang trọng.
Tay áo dài phồng nhẹ ở vai, sơ vin cùng quần tây ống suông đen cạp cao, cúc lớn nổi bật, tạo hiệu ứng kéo dài chân. Tổng thể trang phục mang nét thanh lịch, khẳng định gu thời trang hiện đại.
Áo cổ tàu kết hợp chân váy bút chì tôn dáng
Tăng nét chuyên nghiệp cho người mặc khi phối áo lụa bóng này với chân váy bút chì đen cạp cao, tạo vẻ ngoài chỉn chu.
Cổ tàu cao kín đáo với thiết kế bèo nhún tinh tế ở ngực và vai, phối cùng chân váy bút chì dài qua gối màu xám, điểm nhấn thắt lưng đen mảnh mai, cả bộ trang phục mang phong thái thanh lịch phù hợp cho các quý cô văn phòng.
Tạo phong cách nhẹ nhàng với áo cổ tàu và chân váy xòe dài
Cổ áo thanh mảnh ôm sát với phần eo định hình đường cong duyên dáng. Tay áo ngắn phồng với ren tinh tế, đi cùng là chân váy xòe dài trắng, bản phối làm nổi bật sự thanh thoát của người mặc.
Eo được nhấn bằng thắt lưng nhỏ, phối với chân váy xòe dài đen mang đến tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng và sang trọng.
Áo cổ tàu phối chân váy midi cuốn hút mọi ánh nhìn
Họa tiết hoa nhỏ xinh trải đều khắp áo tạo cảm giác dịu dàng nhưng vẫn nổi bật, mặc cùng chân váy midi nâu xòe vừa vặn, tổng thể trang phục thể hiện vẻ cuốn hút thanh lịch, cân bằng hoàn hảo giữa sự trang nhã và nét nổi bật hút mọi ánh nhìn.
Tay áo bồng nhẹ, ôm cổ tay bằng chun mềm mại, phối cùng chân váy midi chấm bi giúp bản phối thêm phần tinh tế.