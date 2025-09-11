Chinh phục mọi ánh nhìn với chân váy midi thanh lịch

Chân váy midi dáng chữ A thanh lịch

Chân váy midi dáng chữ A với độ dài quá gối tông nâu trầm tạo nên sự chỉn chu và thanh lịch ẢNH: @CARDINA

Thiết kế cạp cao kèm đai thắt bản to siết nhẹ vòng eo làm điểm nhấn sang trọng. Hai bên hông điểm thêm nắp túi không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo nét trẻ trung cho trang phục.

Chân váy midi dáng chữ A chấm bi nâu trắng với dáng xòe nhẹ giúp tạo sự thướt tha khi di chuyển. Kết hợp áo quây trắng peplum ôm gọn phần trên, set đồ làm nổi bật vòng eo thon gọn của người mặc ẢNH: @THAONHILE

Chân váy midi xếp ly trẻ trung, duyên dáng

Chiếc chân váy midi xếp ly dài ngang bắp chân vừa đảm bảo kín đáo, vừa đậm “chất” hiện đại ẢNH: @CHIFFON

Khi phối cùng áo sơ mi tay phồng nhẹ nhàng gam màu sáng, tổng thể càng trở nên ngọt ngào và tinh tế, phù hợp cho những ngày tới sở làm.

Chân váy midi màu be xòe nhẹ xếp ly bản to với thiết kế cạp cao giúp tôn vòng eo và “ăn gian” chiều cao ẢNH: @DELEAH

Độ dài váy chạm bắp chân giúp nàng sở hữu một diện mạo vừa hiện đại vừa sang trọng. Hãy phối cùng áo sơ mi trắng dài tay, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh lịch của trang phục.

Chân váy midi đuôi cá quyến rũ

Chân váy midi đen dáng đuôi cá với chi tiết xếp nếp phía trước và tà váy buông mềm mại giúp bước đi thêm uyển chuyển ẢNH: @VUTHUYQUYNH2708

Với thiết kế chiều dài váy chạm mắt cá chân vừa kín đáo vừa tôn dáng. Phần cạp chữ V ngược khi phối cùng áo trắng ôm sát càng làm nổi bật vòng eo thon gọn và kéo dài đôi chân.

Chân váy midi đuôi cá màu đen ôm sát từ eo xuống hông giúp tôn lên vòng eo thon gọn ẢNH: MAYBI

Phần đuôi váy xòe chuẩn kiểu “đuôi cá” tạo nét mềm mại, khi mặc cùng một chiếc áo trắng thắt nơ cổ, nàng có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Chân váy midi dáng ôm tôn dáng và hiện đại

Chân váy midi đen dáng ôm với thiết kế bút chì ôm sát từ eo xuống hông, tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế ẢNH: EVA DE EVA

Chiều dài váy qua gối tạo sự kín đáo nhưng vẫn rất hiện đại, phù hợp cho môi trường công sở hoặc các sự kiện quan trọng.

Chân váy midi dáng ôm màu trắng là tuyên ngôn thời trang mới mẻ, biến bạn thành "nàng thơ" của sự thanh lịch ẢNH: EVA DE EVA

Thiết kế ôm lấy đường cong cơ thể, vẽ nên một vóc dáng chuẩn mực mà không hề gò bó. Điểm nhấn "đắt giá" là đường xẻ tà tinh tế, khiến mỗi bước đi của bạn như một điệu nhảy duyên dáng.