Chinh phục mọi ánh nhìn với chân váy midi thanh lịch

Chân váy midi dáng chữ A thanh lịch
Thiết kế cạp cao kèm đai thắt bản to siết nhẹ vòng eo làm điểm nhấn sang trọng. Hai bên hông điểm thêm nắp túi không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo nét trẻ trung cho trang phục.
Chân váy midi xếp ly trẻ trung, duyên dáng
Khi phối cùng áo sơ mi tay phồng nhẹ nhàng gam màu sáng, tổng thể càng trở nên ngọt ngào và tinh tế, phù hợp cho những ngày tới sở làm.
Độ dài váy chạm bắp chân giúp nàng sở hữu một diện mạo vừa hiện đại vừa sang trọng. Hãy phối cùng áo sơ mi trắng dài tay, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh lịch của trang phục.
Chân váy midi đuôi cá quyến rũ
Với thiết kế chiều dài váy chạm mắt cá chân vừa kín đáo vừa tôn dáng. Phần cạp chữ V ngược khi phối cùng áo trắng ôm sát càng làm nổi bật vòng eo thon gọn và kéo dài đôi chân.
Phần đuôi váy xòe chuẩn kiểu “đuôi cá” tạo nét mềm mại, khi mặc cùng một chiếc áo trắng thắt nơ cổ, nàng có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Chân váy midi dáng ôm tôn dáng và hiện đại
Chiều dài váy qua gối tạo sự kín đáo nhưng vẫn rất hiện đại, phù hợp cho môi trường công sở hoặc các sự kiện quan trọng.
Thiết kế ôm lấy đường cong cơ thể, vẽ nên một vóc dáng chuẩn mực mà không hề gò bó. Điểm nhấn "đắt giá" là đường xẻ tà tinh tế, khiến mỗi bước đi của bạn như một điệu nhảy duyên dáng.