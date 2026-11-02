Chọn giày bốt phối chân váy thế nào để chân dài “miên man”?

Không phải ngẫu nhiên mà những giày bốt luôn có chỗ đứng vững chắc trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Với khả năng tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục, kiểu giày này có thể biến một bản phối đơn giản trở nên ấn tượng hơn chỉ trong tích tắc.

Những chiếc áo xuyên thấu, áo lưới hoặc thiết kế ôm sát cơ thể là lựa chọn đáng thử khi nàng muốn theo đuổi phong cách quyến rũ có phần nổi loạn. Khi phối cùng quần short hoặc chân váy mini đen, thắt lưng bản nhỏ và bốt da đế dày tăng sức hút.

Chất liệu xuyên thấu tạo hiệu ứng thị giác thú vị, trong khi lớp trang phục bên trong giúp tổng thể thêm kín đáo và có chiều sâu ẢNH: @CAZIBRAND

Từ chân váy dáng dài ôm sát đến những thiết kế váy ngắn có họa tiết đều có thể kết hợp ăn ý với bốt cổ thấp đồng điệu về màu sắc ẢNH: @CAZIBRAND

Nếu bốt da đen mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ thì bốt da lộn màu nâu, be hay caramel lại mở ra một sắc thái thời trang mềm mại và gần gũi hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng yêu thích phong cách vintage.

Bạn có thể diện set trang phục áo croptop caro cùng chân váy đồng điệu và hoàn thiện cá tính với đôi bốt cổ cao mang sắc nâu cổ điển ẢNH: @KOOKYHOUSE

Những thiết kế chân váy xếp tầng, chân váy ren hay váy có phần vạt bất đối xứng là lựa chọn đáng chú ý khi đi cùng bốt cổ vừa, tạo vẻ ngoài khác biệt ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không chỉ dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài quyến rũ hay vintage, chân váy ngắn và boots cao cổ còn là công thức phối đồ lý tưởng để thử nghiệm phong cách preppy trẻ trung.

Áo sơ mi trắng tay phồng kết hợp corset kẻ sọc vàng kem ôm eo sẽ hoàn thiện nét hoài cổ, những cặp màu như trắng - nâu, kem - caramel hay đen - trắng đều rất dễ ứng dụng lên set đồ ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, bốt cao cổ ôm vừa bắp chân, phần mũi giày hơi nhọn hoặc đế có độ cao vừa phải để ăn gian chiều cao ẢNH: @_THUYTHNG_