Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Nếu phong cách preppy gắn liền với sự tươi mới, trẻ trung của tuổi đôi mươi thì phong cách collegiate - cũng vẫn mang phong cách học đường lại có thêm vẻ diện mạo thanh lịch và dáng vóc trưởng thành, dễ dàng ứng dụng trong môi trường công sở. Đồng thời, chính sự nhã nhặn đặc trưng của phong cách này cũng giúp làm mềm hóa không khí nơi công sở, tạo nên sự linh hoạt và phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn.
Collegiate 2025 - từ khuôn mẫu đồng phục đến phong cách đô thị
Collegiate 2025 chỉ gợi nhắc về những bộ đồng phục nghiêm chỉnh với áo len, sơ mi, blazer hay chân váy xếp ly, đồng thời còn bước sang một giai đoạn mới: tinh gọn hơn trong phom dáng, đa dạng hơn trong phối hợp, và giàu tính ứng dụng trong đời sống đô thị.
Điểm nổi bật của phong cách hiện đại này chính là sự cân bằng giữa tinh thần trẻ trung và tính chuẩn mực cổ điển. Áo len cổ tim với đường viền nổi bật, cardigan oversized, blazer kẻ sọc mảnh hay sơ mi trắng kết hợp cà vạt mảnh… đều trở thành "món đồ chủ lực". Các thương hiệu và nhà mốt Việt đã khai thác triệt để chất liệu len cashmere, cotton hữu cơ, tweed nhẹ nhằm giữ được cảm giác ấm áp mà vẫn thoáng nhẹ - phù hợp cho khí hậu mùa thu.
Khi phong cách học đường bước ra đời sống
Không dừng ở khuôn khổ "đồng phục", collegiate mang nhiều hơn "hơi thở trưởng thành" và còn được "đời thường hóa" để xuất hiện trên đường phố. Giới trẻ lựa chọn quần shorts dáng tailored đi cùng tất cao cổ và giày loafer bóng bẩy, hay phối chân váy chữ A cùng áo gile knit cổ điển.
Trong khi đó thì giới văn phòng lại khai thác áo sơ mi chỉnh chu với chân váy trẻ trung và giày đế thấp khỏe khoắn. Những bản phối này là cách các tín đồ biến tinh thần học đường thành tuyên ngôn thời trang cá nhân - vừa năng động, vừa giàu tính biểu tượng, và nó rất đáng để đưa vào trong tủ đồ mùa đông.
Trong những thiết kế được giới thiệu gần đây, collegiate được làm mới bằng bảng màu hiện đại: thay vì chỉ xoay quanh gam navy, be và trắng, các nhà mốt đã đưa vào sắc xanh ô liu, nâu sô cô la, xám khói, thậm chí cả những tông pastel gợi nhớ tinh thần trẻ trung. Sự kết hợp khéo léo này giúp phong cách học đường... trưởng thành hơn và thoát khỏi sự cứng nhắc, trở nên gần gũi với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
Người đẹp "không tuổi" Midu khoe trang phục trong tủ đồ cá nhân đa sắc thái. Trong đó collegiate trở thành lựa chọn linh hoạt - vừa thanh lịch, vừa trẻ trung của người đẹp
ẢNH: FB MIDU