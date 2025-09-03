Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Nếu phong cách preppy gắn liền với sự tươi mới, trẻ trung của tuổi đôi mươi thì phong cách collegiate - cũng vẫn mang phong cách học đường lại có thêm vẻ diện mạo thanh lịch và dáng vóc trưởng thành, dễ dàng ứng dụng trong môi trường công sở. Đồng thời, chính sự nhã nhặn đặc trưng của phong cách này cũng giúp làm mềm hóa không khí nơi công sở, tạo nên sự linh hoạt và phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn.



Collegiate - trong các bản phối và thiết kế hiện đại không còn là “đồng phục học đường” mà là phong cách thời trang cá nhân giàu tính biểu tượng cho các nữ tín đồ sành điệu ẢNH: À TOUS VIETNAM

Sự kết hợp hiện đại theo kiểu "short tailored", tất cao cổ hay loafer bóng bẩy biến phong cách học đường thành tuyên ngôn năng động giúp các nữ tín đồ trẻ trung hơn ẢNH: À TOUS VIETNAM

Collegiate 2025 - từ khuôn mẫu đồng phục đến phong cách đô thị

Collegiate 2025 chỉ gợi nhắc về những bộ đồng phục nghiêm chỉnh với áo len, sơ mi, blazer hay chân váy xếp ly, đồng thời còn bước sang một giai đoạn mới: tinh gọn hơn trong phom dáng, đa dạng hơn trong phối hợp, và giàu tính ứng dụng trong đời sống đô thị.

Điểm nổi bật của phong cách hiện đại này chính là sự cân bằng giữa tinh thần trẻ trung và tính chuẩn mực cổ điển. Áo len cổ tim với đường viền nổi bật, cardigan oversized, blazer kẻ sọc mảnh hay sơ mi trắng kết hợp cà vạt mảnh… đều trở thành "món đồ chủ lực". Các thương hiệu và nhà mốt Việt đã khai thác triệt để chất liệu len cashmere, cotton hữu cơ, tweed nhẹ nhằm giữ được cảm giác ấm áp mà vẫn thoáng nhẹ - phù hợp cho khí hậu mùa thu.

Sự ứng dụng khéo léo của giới văn phòng với sơ mi chỉnh chu, chân váy trẻ trung và giày đế thấp khỏe khoắn mang đến sự cân bằng và vẻ thời thượng nơi công sở ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Bộ trang phục bao gồm một chiếc áo sơ mi có cổ trắng nổi bật trên nền áo tối màu, kết hợp với chân váy xếp ly ngắn. Các món đồ này đều là những đặc trưng cơ bản của phong cách collegiate, lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh, sinh viên các trường đại học danh tiếng - thể hiện sự trẻ trung, thanh lịch và mang nét tri thức ẢNH: FB HOA HẬU HUỲNH THANH THỦY

Khi phong cách học đường bước ra đời sống

Không dừng ở khuôn khổ "đồng phục", collegiate mang nhiều hơn "hơi thở trưởng thành" và còn được "đời thường hóa" để xuất hiện trên đường phố. Giới trẻ lựa chọn quần shorts dáng tailored đi cùng tất cao cổ và giày loafer bóng bẩy, hay phối chân váy chữ A cùng áo gile knit cổ điển.

Trong khi đó thì giới văn phòng lại khai thác áo sơ mi chỉnh chu với chân váy trẻ trung và giày đế thấp khỏe khoắn. Những bản phối này là cách các tín đồ biến tinh thần học đường thành tuyên ngôn thời trang cá nhân - vừa năng động, vừa giàu tính biểu tượng, và nó rất đáng để đưa vào trong tủ đồ mùa đông.

Bộ trang phục bao gồm áo polo kẻ sọc, chân váy mini màu be và giày búp bê Mary Jane - những món đồ mang yếu tố đặc trưng của phong cách collegiate, gợi lên vẻ ngoài trẻ trung, năng động

Trong những thiết kế được giới thiệu gần đây, collegiate được làm mới bằng bảng màu hiện đại: thay vì chỉ xoay quanh gam navy, be và trắng, các nhà mốt đã đưa vào sắc xanh ô liu, nâu sô cô la, xám khói, thậm chí cả những tông pastel gợi nhớ tinh thần trẻ trung. Sự kết hợp khéo léo này giúp phong cách học đường... trưởng thành hơn và thoát khỏi sự cứng nhắc, trở nên gần gũi với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Á hậu Phương Nga trẻ trung trong phong cách collegiate ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ