Chống nắng cực chất với mũ rộng vành

Mũ rộng vành không chỉ là phụ kiện chống nắng mà còn là chìa khóa để nâng tầm phong cách mùa hè của bạn.

Mũ rộng vành và váy hai dây: combo đi biển hoàn hảo

Chiếc váy hai dây nhẹ nhàng, bay bổng khi đi biển và mũ rộng vành chính là mảnh ghép lý tưởng để hoàn thiện phong cách này ẢNH: @TINEE_TT

Hãy chọn một chiếc mũ rơm rộng vành hoặc mũ vải có dây ruy băng mềm mại để kết hợp cùng váy hai dây maxi họa tiết hoa hoặc trơn màu sang trọng ẢNH: @THUYTHNG__

Bản phối này mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng, đậm chất mùa hè. Để tăng điểm nhấn, bạn có thể chọn váy có chi tiết cut out hoặc xẻ tà, phối thêm xăng đan đế bệt và túi tote rơm. Màu sắc trung tính như trắng, be hoặc pastel sẽ giúp bạn trông nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giữa bãi biển xanh mát. Đừng quên kính râm và một chiếc khăn lụa buộc nhẹ quanh cổ hoặc tay để thêm phần sang trọng.

Mũ rộng vành với set áo corset và chân váy dài

Áo corset ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong và tạo điểm nhấn ở vòng eo, kết hợp hoàn hảo với chân váy dài xẻ tà hoặc dáng suông nhẹ nhàng ẢNH: @KHLINHH_10

Chiếc mũ rộng vành màu đen hoặc nâu sậm sẽ mang đến sự sang trọng, đặc biệt khi phối cùng trang phục monochrome hoặc tông màu đất. Để bản phối thêm phần nổi bật, hãy chọn phụ kiện như khuyên tai bản lớn hoặc vòng cổ statement. Giày cao gót mũi nhọn hoặc xăng đan đế thô sẽ hoàn thiện set đồ, giúp bạn tự tin dạo phố hay tham gia các sự kiện ngoài trời.

Váy ngắn phối cùng mũ rộng vành là lựa chọn không thể bỏ qua

Váy ngắn dáng chữ A hoặc váy babydoll sẽ mang lại cảm giác thoải mái trong ngày hè oi ả ẢNH: @LINH.OWII, @PO.ORNA

Chọn mũ rộng vành có chi tiết trang trí như hoa vải, ruy băng hoặc họa tiết thổ cẩm để tăng phần nổi bật. Giày sneakers trắng hoặc xăng đan quai mảnh sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển mà vẫn giữ được nét thời thượng. Túi xách mini hoặc túi đeo chéo sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa hiện đại, phù hợp cho các buổi hẹn hò hay dạo chơi cuối tuần.

Phối cùng áo babydoll và quần shorts

Áo babydoll và quần shorts lý tưởng cho những ngày hè và mũ rộng vành sẽ nâng tầm phong cách này lên một tầm cao mới ẢNH: @THUYTHNG__

Mũ rộng vành chất liệu rơm hoặc canvas với tông màu sáng như trắng, vàng nhạt sẽ giúp bản phối thêm phần tươi mới ẢNH: @THUYTHNG__

Đừng quên thêm một đôi bốt cổ ngắn hoặc xăng đan đế bệt để hoàn thiện vẻ ngoài cá tính. Một chiếc túi đan lát hoặc túi bucket sẽ là lựa chọn phụ kiện hoàn hảo, giúp bạn sẵn sàng cho những chuyến đi chơi hay dã ngoại.

Để mũ rộng vành thực sự trở thành điểm nhấn, hãy chú ý đến sự hài hòa về màu sắc và tỷ lệ. Nếu trang phục của bạn đã có nhiều chi tiết nổi bật, hãy chọn mũ có thiết kế tối giản để tránh rối mắt.

Chú ý đến kích thước vành mũ: vành quá rộng có thể phù hợp với váy maxi hoặc set corset, trong khi vành trung bình sẽ hợp hơn với váy ngắn hoặc quần shorts ẢNH: @_THAORVI_

Ngược lại, với trang phục đơn giản, một chiếc mũ có điểm nhấn như ruy băng, hoa trang trí hoặc màu sắc nổi bật sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn. Cuối cùng, đừng quên chăm sóc làn da và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ tối đa khi diện mũ rộng vành dưới ánh nắng mùa hè.