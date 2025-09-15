Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena kiến tạo hoa hậu doanh nhân tiệm cận công nghiệp văn hóa

Dấu ấn truyền nghề từ danh ca Ngọc Sơn và công tác đào tạo kế thừa

Danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn được xem là "người anh cả" đã truyền nghề, truyền cảm hứng cho Đặng Gia Bena. Suốt gần hai thập kỷ gắn bó, anh không chỉ làm Trưởng Ban giám khảo nhiều mùa giải mà còn lặng lẽ chia sẻ kinh nghiệm quản trị nghệ thuật, gieo vào chị triết lý sống tâm – tài – trí – đức. Từ những buổi trò chuyện chân thành, anh khơi mở ý niệm thiện nguyện "trao cần câu chứ không trao con cá", đặt nền móng cho dự án nhân văn bền vững. "Chúng tôi là những tri kỷ, đồng hành để mỗi sân khấu hoa hậu trở thành biểu tượng văn hóa mới", Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena khẳng định.

Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena cùng Top 10 chung cuộc Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025.

Từ người anh cả, Đặng Gia Bena lĩnh hội một bài học quan trọng: đào tạo thế hệ kế thừa. Những mùa giải gần đây, chị mạnh dạn trao quyền cho cho doanh nhân Nguyễn Hạnh Nguyên (Phó Chủ tịch, Trưởng BTC) và doanh nhân Lê Thị Mai Anh (Phó Chủ tịch, Phó Trưởng BTC). Nhờ sự phân quyền, nữ doanh nhân tập trung hoạch định chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế, trong khi đội ngũ kế thừa vận hành mùa giải trong nước. Đó là cách để vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp, vừa kiến tạo nền tảng bền vững cho hệ sinh thái hoa hậu doanh nhân.

Từ trái sang: Trưởng BTC Hạnh Nguyên, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena và Phó BTC Mai Anh tại hành trình thiện nguyện “Tạo sinh kế, trao yêu thương” thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Hợp tác với lãnh đạo văn hoá – hướng tới công nghiệp văn hoá

Tầm nhìn dài hạn của Đặng Gia Bena được khẳng định khi mời đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đồng hành. Với uy tín nghệ thuật và kinh nghiệm quản trị quốc gia, ông góp phần nâng chuẩn chuyên môn, đồng thời mở ra cánh cửa để các cuộc thi hoa hậu doanh nhân tiệm cận mô hình công nghiệp văn hoá.

Trên hàng ghế đầu của BTC và BGK. Từ trái sang: Đại diện Bộ VHTT & DL, danh ca Ngọc Sơn và Đặng Gia Bena.

Theo Nghị quyết 33-NQ/TW (2014) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, cùng Quyết định 1755/QĐ-TTg (2016) phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chính phủ đã chỉ rõ 12 lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, thời trang – nghệ thuật biểu diễn cùng truyền hình – phát thanh là những trụ cột để các cuộc thi hoa hậu doanh nhân phát huy thế mạnh, bởi đây chính là sự giao thoa giữa trình diễn người đẹp, sân khấu nghệ thuật và truyền thông đại chúng.

Công nghiệp văn hoá Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế. Năm 2023, ngành này đóng góp khoảng 3,61% GDP, tạo hàng triệu việc làm. Đặc biệt, thời trang và nghệ thuật biểu diễn đạt mức tăng trưởng gần 15%/năm. Việc tích hợp các cuộc thi hoa hậu doanh nhân vào dòng chảy công nghiệp văn hoá không chỉ khẳng định giá trị nhân văn, mà còn tạo nên sản phẩm văn hoá – giải trí góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Từ trái sang: Tổng GĐSX Tuấn Trương, ca sĩ Ngọc Sơn, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena, NSND Vương Duy Biên và NTK Tommy Nguyễn.

Sự đồng hành của danh ca Ngọc Sơn tiếp thêm sức mạnh nghệ thuật, đưa âm nhạc và sân khấu hoà quyện cùng hình ảnh hoa hậu doanh nhân, tạo nên sản phẩm văn hoá giàu giá trị. Như doanh nhân Đặng Gia Bena khẳng định: "Mỗi hoa hậu, á hậu không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, mà còn là đại sứ văn hoá sống, góp phần quảng bá Việt Nam và khơi mở khát vọng hội nhập quốc tế".

Để xây dựng sự chuyên nghiệp tầm vóc quốc gia, Chủ tịch Miss Business World đặc biệt chú trọng truyền thông đa phương tiện. Chị trực tiếp chỉ đạo ekip sản xuất, phối hợp chặt chẽ với Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình các địa phương đăng cai, bảo đảm mỗi khung hình phát sóng đều đạt chuẩn nghệ thuật cao. Chiến lược ký kết hợp tác toàn diện với báo chí địa phương đã đặt nền móng cho sân khấu hoa hậu doanh nhân tiệm cận công nghiệp giải trí chuyên nghiệp, nơi nghệ thuật và truyền thông kết nối bền chặt.

Đặng Gia Bena trao đổi với ekip Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình trước giờ lên sóng trực tiếp.

Trong bối cảnh trăm hoa đua nở nhiều cuộc thi, chính tầm nhìn kiến tạo tương lai của Đặng Gia Bena đã trở thành khác biệt cạnh tranh, giúp hệ sinh thái Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam nhanh chóng ghi dấu trên "bản đồ" văn hoá – giải trí quốc tế.