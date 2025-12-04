'Cơn sốt' thời trang học đường quý tộc lên ngôi mùa thu đông

Trong bối cảnh thời trang luôn xoay vần, xu hướng preppy - chic, phong cách học đường lấy cảm hứng từ đồng phục sinh viên các trường đại học ưu tú của Mỹ, châu Âu chưa bao giờ lỗi thời.
Phong cách học đường năm nay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, được tái định nghĩa qua bảng màu trung tâm là xanh dương (đặc biệt là xanh navy đậm). Hình ảnh mới nhất của các tín đồ thời trang quốc tế chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại đầy quyền lực và tinh tế này.
Từ phong cách học đường đến đẳng cấp thời trang
Bạn có thể kết hợp với phụ kiện như túi xách da đen trắng cổ điển, hoặc đôi giày loafer da bóng cùng tông tạo nên tổng thể hài hòa.
Cô bé diện áo len dệt kim màu xanh navy đậm, đặc trưng của phong cách preppy, mang lại sự ấm áp và nét cổ điển. Đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông.
Chân váy ngắn xếp ly cùng tông xanh navy không chỉ giữ nguyên tinh thần preppy mà còn khéo léo khoe đôi chân thon thả, cân bằng sự nghiêm túc của chiếc áo len.
Phụ kiện "đắt giá" hoàn thiện phong cách, đôi giày lười da (loafer hoặc moccasin) tông nâu đất chính là sự lựa chọn hoàn hảo, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn vô cùng chỉn chu. Chiếc túi xách camel tone sur tone với giày là điểm nhấn không chỉ hợp với tông xanh navy mà còn làm nổi bật sự sang trọng, cổ điển của phụ kiện.