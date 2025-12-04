'Cơn sốt' thời trang học đường quý tộc lên ngôi mùa thu đông

Trong bối cảnh thời trang luôn xoay vần, xu hướng preppy - chic, phong cách học đường lấy cảm hứng từ đồng phục sinh viên các trường đại học ưu tú của Mỹ, châu Âu chưa bao giờ lỗi thời.

Hình ảnh được ghi lại trên đường phố New York đã nhanh chóng lan truyền, làm nổi bật công thức phối đồ chuẩn mực cho mùa thu đông 2025: sắc xanh navy đơn sắc kết hợp cùng phom dáng preppy cổ điển ẢNH: @NYSTYLE

Phong cách học đường năm nay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, được tái định nghĩa qua bảng màu trung tâm là xanh dương (đặc biệt là xanh navy đậm). Hình ảnh mới nhất của các tín đồ thời trang quốc tế chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại đầy quyền lực và tinh tế này.

Từ phong cách học đường đến đẳng cấp thời trang

Nina Dobrev với trang phục màu xanh navy theo phong cách học đường đến dự show diễn của nhà mốt Miu Miu. Điểm nhấn của bộ trang phục này nằm ở cách người mặc kết hợp những món đồ cơ bản một cách hài hòa ẢNH: @NINADOBREV

Màu xanh navy, biểu tượng của sự sang trọng và ổn định không chỉ dễ mặc mà còn dễ phối đồ ẢNH: KELLY BÙI

Bạn có thể kết hợp với phụ kiện như túi xách da đen trắng cổ điển, hoặc đôi giày loafer da bóng cùng tông tạo nên tổng thể hài hòa.

Sunday Rose, con gái của nữ diễn viên Nicole Kidman lần đầu xuất hiện với công chúng trong trang phục theo phong cách học đường quý tộc ẢNH: @ENTERTAINMENTTONIGHT

Cô bé diện áo len dệt kim màu xanh navy đậm, đặc trưng của phong cách preppy, mang lại sự ấm áp và nét cổ điển. Đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông.

Trên sàn diễn mùa thu đông 2025, thương hiệu Tommy Hilfiger đã trình làng những bộ trang phục theo phong cách học đường với tông màu xanh navy làm chủ đạo

ẢNH: @TOMMYHILFIGER

Chân váy ngắn xếp ly cùng tông xanh navy không chỉ giữ nguyên tinh thần preppy mà còn khéo léo khoe đôi chân thon thả, cân bằng sự nghiêm túc của chiếc áo len.



Không chỉ dừng lại ở trang phục, các phụ kiện đi kèm đã nâng tầm bộ đồ từ "đồng phục" thành "thời trang cao cấp" ẢNH: ARITZIA-PWA-PRODUCTION

Phụ kiện "đắt giá" hoàn thiện phong cách, đôi giày lười da (loafer hoặc moccasin) tông nâu đất chính là sự lựa chọn hoàn hảo, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn vô cùng chỉn chu. Chiếc túi xách camel tone sur tone với giày là điểm nhấn không chỉ hợp với tông xanh navy mà còn làm nổi bật sự sang trọng, cổ điển của phụ kiện.



