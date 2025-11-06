Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng

Một chiếc váy hoa nhí mang sắc cam đất phối blazer xanh đen, váy dài màu hồng pastel phối áo khoác dạ dáng ngắn hay những thiết kế jacket kẻ ngang kết hợp cùng quần ống rộng mở ra cho nàng khả năng vô tận của tủ đồ công sở mùa thu.
Làn gió mới từ bản phối áo khoác cùng váy dài, quần ống rộng
Váy dáng dài, quần ống rộng là những món đồ đại diện cho phong cách công sở hiện đại - những lựa chọn mặc đẹp, chuyên nghiệp giúp quý cô luôn tự tin. Trong những ngày thu se lạnh, áo khoác được xem là phần trang phục cần phải có giúp tăng thêm sự ấm áp và dày dặn cho từng bản phối.
Khi kết hợp áo khoác cùng váy dài và quần ống rộng, nàng có thể ưu ái các thiết kế dáng crop. Chúng nhẹ nhàng và có thể mặc suốt cả ngày dài trong văn phòng làm việc. Trong khi đó các thiết kế áo khoác dáng dài phù hợp hơn để diện trong các không gian ngoài trời mùa này.
Phong cách sành điệu, chỉn chu và sang trọng từ sự kết hợp tinh tế của bộ ba váy dài, quần ống rộng và áo khoác phù hợp
ẢNH: OYSTER
Sự kết hợp nhịp nhàng của màu sắc và họa tiết
Khi lên đồ xuống phố mùa này, nàng đừng quên chọn cho mình những cặp đôi màu sắc phù hợp. Áo khoác màu trung tính với đại diện của tông nâu trầm, trắng và đen, be, xanh đen và xám phù hợp với hầu hết các bộ trang phục công sở in họa tiết. Tuy vậy, sự tinh tế sẽ khéo được bộc lộ khi ý đồ phối màu được chú tâm - áo khoác trắng và váy dài đen, áo kẻ sọc cổ điển và quần âu đen/trắng...