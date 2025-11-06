  • An Giang
Thời trang 24/7

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/11/2025 08:00 GMT+7

Phong cách của quý cô công sở hiện đại chuyển động nhịp nhàng cùng với nhịp của thời tiết. Các thiết kế áo blazer, jacket và áo khoác thông dụng khác phối cùng váy dài, quần ống rộng chính là lựa chọn mặc đẹp hàng đầu cho những ngày mùa thu se lạnh này.

Một chiếc váy hoa nhí mang sắc cam đất phối blazer xanh đen, váy dài màu hồng pastel phối áo khoác dạ dáng ngắn hay những thiết kế jacket kẻ ngang kết hợp cùng quần ống rộng mở ra cho nàng khả năng vô tận của tủ đồ công sở mùa thu.

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 1.

Áo khoác dáng ngắn phối váy xếp ly, hai gam màu trắng đen hòa hợp tương phản làm nổi bật thần thái sang trọng và quý phái của cô nàng công sở

ẢNH: OYSTER

Làn gió mới từ bản phối áo khoác cùng váy dài, quần ống rộng

Váy dáng dài, quần ống rộng là những món đồ đại diện cho phong cách công sở hiện đại - những lựa chọn mặc đẹp, chuyên nghiệp giúp quý cô luôn tự tin. Trong những ngày thu se lạnh, áo khoác được xem là phần trang phục cần phải có giúp tăng thêm sự ấm áp và dày dặn cho từng bản phối.

Khi kết hợp áo khoác cùng váy dài và quần ống rộng, nàng có thể ưu ái các thiết kế dáng crop. Chúng nhẹ nhàng và có thể mặc suốt cả ngày dài trong văn phòng làm việc. Trong khi đó các thiết kế áo khoác dáng dài phù hợp hơn để diện trong các không gian ngoài trời mùa này.

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 2.

Các thiết kế váy dài in họa tiết hoa lá đặc trưng của mùa thu nay được làm mới khi kết hợp cùng blazer, jacket

ẢNH: OYSTER

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 3.
Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 4.
Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 5.

Phong cách sành điệu, chỉn chu và sang trọng từ sự kết hợp tinh tế của bộ ba váy dài, quần ống rộng và áo khoác phù hợp

ẢNH: OYSTER

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 6.

Áo khoác trong các bản phối thu đông có thể mặc xếp lớp - khoác hờ trên vai, không cài cúc hoặc cài toàn bộ hàng cúc. Với mỗi cách kết hợp, nàng lại có thêm một diện mạo khác biệt, thú vị đầy cuốn hút

ẢNH: OYSTER

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 7.

Áo tweed sớm trở thành ngôi sao mới của tủ đồ công sở. Bản phối kết hợp áo jacket vải tweed, áo dệt kim mỏng và quần ống rộng mang lại cho nàng phong thái kiêu kỳ mà quý phái và ấm áp

ẢNH: IVY MODA

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 8.

Lợi ích nổi bật từ các thiết kế dáng ngắn là chúng tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng khi mặc cùng váy dài, quần ống rộng

ẢNH: IVY MODA

Sự kết hợp nhịp nhàng của màu sắc và họa tiết

Khi lên đồ xuống phố mùa này, nàng đừng quên chọn cho mình những cặp đôi màu sắc phù hợp. Áo khoác màu trung tính với đại diện của tông nâu trầm, trắng và đen, be, xanh đen và xám phù hợp với hầu hết các bộ trang phục công sở in họa tiết. Tuy vậy, sự tinh tế sẽ khéo được bộc lộ khi ý đồ phối màu được chú tâm - áo khoác trắng và váy dài đen, áo kẻ sọc cổ điển và quần âu đen/trắng...

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng- Ảnh 9.

Sắc hồng rực rỡ tươi tắn và nâu gừng ấm áp, hài hòa. Các lớp trang phục có độ dày vừa phải tạo nên cảm giác êm ái, dễ chịu nhưng vẫn ấm áp trong tiết trời cuối năm

ẢNH: IVY MODA


áo khoác Váy dài quần ống rộng Bản phối Quần âu Công sở

