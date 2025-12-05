Đầm bèo nhún đa tầng 'lên ngôi', tạo vẻ đẹp bay bổng cho phái đẹp

Đầm bèo nhún đa tầng không chỉ là một xu hướng, mà là một minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của sự lãng mạn và bay bổng trong thời trang.

Thơ mộng cùng đầm bèo nhún họa tiết hoa cỏ

Những họa tiết hoa luôn mang đến cảm giác dịu ngọt, và khi kết hợp cùng thiết kế bèo nhún đa tầng, hiệu ứng càng trở nên mơ màng hơn ẢNH: NEVA

Chiếc đầm voan mỏng nhẹ, được phủ bởi họa tiết hoa hồng phớt xen cùng sắc xanh rêu tinh tế trên nền kem nhạt. Cổ chữ V sâu giúp cân bằng sự ngọt ngào bằng một chút gợi cảm tinh tế, trong khi tay áo bèo nhún điệu đà mang lại dáng vẻ thướt tha. Chân váy bất đối xứng với nhiều tầng bèo xếp mềm mại tạo nên chuyển động nhẹ nhàng khi bước đi.

Một lựa chọn khác mang cảm hứng tương tự là chiếc đầm ngắn in hoa nhí hồng - xanh trên nền kem ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thiết kế cổ vuông khoe vai nhẹ nhàng, tay phồng ngắn tạo điểm nhấn thanh lịch. Những lớp bèo nhún tầng tầng lớp lớp mang đến vẻ bồng bềnh tự nhiên, khiến nàng trở nên trẻ trung rực rỡ. Thêm một đôi giày xăng đan cao gót màu trắng hoặc hồng pastel sẽ giúp tổng thể thêm phần tinh khôi.

Ở một phiên bản rực rỡ hơn, bạn có thể chọn đầm bèo đa tầng tông hồng đậm với họa tiết hoa hồng in chìm sang trọng ẢNH: EMSPO

Cổ tròn cùng tay lửng bèo nhún giúp tổng thể cân bằng giữa sự duyên dáng và tinh tế. Ba tầng chân váy bồng bềnh tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng và nổi bật dưới ánh nắng. Trang sức tối giản như bông tai đá nhỏ hay vòng tay mảnh, giữ tổng thể hài hòa và không gây nặng nề cho bộ đầm vốn đã có nhiều chi tiết.

Đầm bèo xòe dáng ngắn bồng bềnh

Những chiếc đầm bèo dáng ngắn luôn mang năng lượng trẻ trung, đầy sức sống và cực kỳ phù hợp với nàng yêu sự bay bổng nhưng vẫn muốn giữ nét đáng yêu ẢNH: VIVI KA

Bạn có thể chọn một chiếc đầm voan tông kem nhẹ nhàng với phần cổ tròn, vai và ngực được phủ bèo nhún to bản mang hơi thở cổ điển. Những lớp bèo lớn tạo hiệu ứng thị giác mềm mại như những cánh hoa đang nở, trong khi chân váy xếp tầng giúp chiếc đầm chuyển động bồng bềnh theo từng bước chân.

Nàng cũng có thể chọn cho mình chiếc đầm bèo đa tầng ngắn trên gối, với tông màu vàng mù tạt nổi bật và chất lụa mỏng nhẹ ẢNH: HERADG

Chiếc đầm có thiết kế cổ chữ V, tay áo xếp bèo nhún to bản lãng mạn cùng chân váy xếp bèo nhún bất đối xứng tinh tế, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ. Kết hợp với chiếc túi xách tay màu trắng và hoa tai lấp lánh, toát lên phong cách nữ tính, cuốn hút.

Hoa hậu Thanh Thủy chọn chiếc đầm bèo đa tầng ngắn trên gối, với tông màu xanh pastel nhẹ nhàng và chất liệu voan mỏng manh ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Chiếc đầm có thiết kế cổ yếm với chi tiết bèo nhún chạy dọc từ vai xuống thân, tạo nên vẻ ngoài bồng bềnh, lãng mạn. Nàng hậu kết hợp đầm với giày cao gót quai hậu màu trắng đen mũi nhọn, toát lên sự ngọt ngào không thể rời mắt.

Đầm bèo đơn sắc nhẹ nhàng chốn công sở

Nếu nghĩ đầm bèo chỉ dành cho những buổi dạo phố, hãy thử nhìn vào những thiết kế đơn sắc dáng midi để thấy sự thanh lịch hoàn toàn phù hợp với môi trường công sở ẢNH: EMSPO

Những tầng bèo nhẹ nhàng giúp bộ trang phục không quá nghiêm túc, mà vẫn giữ được độ tinh tế cần có. Các quý cô văn phòng có thể chọn chiếc đầm màu hồng đậm với chất liệu voan mềm mại mang đến vẻ đẹp vừa nữ tính vừa trưởng thành. Tay áo bèo to bản tạo điểm nhấn thị giác, trong khi chi tiết hoa 3D ở ngực giúp thiết kế thêm độc đáo.

Trở nên quyền lực với đầm bèo gam màu tối

Những gam màu tối luôn mang sức mạnh đặc biệt: quyến rũ, bí ẩn và đầy quyền lực ẢNH: SIXDO

Khi kết hợp với thiết kế bèo nhún đa tầng, hiệu ứng càng trở nên ấn tượng hơn. Diện chiếc đầm midi đỏ - đen kết hợp thân trên ôm sát tạo sự tương phản hài hòa giữa vẻ quyến rũ và sự mềm mại. Chất liệu xuyên thấu in họa tiết hoa lớn mang lại chiều sâu cho bộ trang phục, trong khi phần chân váy bèo nhún nhiều tầng voan mỏng tạo độ bay bổng đầy mê hoặc.