Đắm chìm trong mùa hè qua từng thớ vải linen nhẹ tênh

Trang phục từ vải linen thường mang phom dáng tối giản, thanh lịch, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế. Với bề mặt hơi thô mộc, nếp nhăn tự nhiên đặc trưng, linen mang lại cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Chiếc áo với chất liệu linen mát lành, thêu một nụ hồng tinh tế, nhẹ tênh mà vẫn đủ điểm nhấn. Quần suông mang tông xanh dịu mát, phom đứng vừa phải, gọn gàng nhưng không gò bó. Từng chi tiết đều tinh giản, nhưng vẫn rất hài hòa ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Váy maxi dáng suông làm từ chất liệu linen, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng và đầy tính ứng dụng. Linen vốn được ưa chuộng nhờ đặc tính thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và thân thiện với làn da, đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Chiếc áo kẻ xanh trắng đơn giản với họa tiết thêu chuồn chuồn như một dấu chấm phá nhỏ. Phối cùng quần suông đỏ gạch, phom đứng vừa đủ để giữ vẻ chỉn chu cho môi trường công sở, mà vẫn đủ mềm mại để không thấy gò bó ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Áo hai dây linen giúp hoàn thiện vẻ đẹp đầy gợi cảm và vô cùng tinh tế của phái đẹp. Khi kết hợp với quần shorts hay quần ngố chạm gối, nàng không chỉ có được sự gợi cảm mà còn tạo ra một vẻ ngoài sang trọng và lôi cuốn ẢNH: NHÀ LINEN

Set đồ mang lại cảm giác như được nạp đầy năng lượng của khu vườn mùa hạ đang nở rộ rực rỡ. Áo gile phom gọn nhưng không cứng nhắc, cùng quần bèo 2 tầng nhẹ bay, chuyển động duyên dáng theo từng bước chân, đủ chỉn chu mà vẫn vô cùng rực rỡ ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Với phom dáng suông vừa, chiết eo bằng thắt lưng da và độ dài qua gối, chiếc váy giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái trong di chuyển. Họa tiết hoa trắng nổi bật trên nền vàng đất tạo hiệu ứng thị giác hài hòa, dễ phối với các phụ kiện ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Đầm sát nách với họa tiết hoa lá miền nhiệt đới là lời gợi mở nhẹ nhàng cho những người phụ nữ yêu thích sự trẻ trung, tươi mới. Dáng suông cùng chất liệu linen thoáng mát, để mỗi bước chân là một nhịp thở thư thái giữa thiên nhiên ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Phom dáng rộng rãi, đường may tối giản và bảng màu rực rỡ, mẫu đầm này không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn mang đến vẻ ngoài nổi bật. Thiết kế dễ mặc, dễ phối với phụ kiện, rất lý tưởng cho các dịp đi biển, dạo phố hay du lịch ẢNH: NHÀ LINEN

Từ váy maxi, áo sơ mi, quần ống rộng đến các phụ kiện như túi vải, mũ cói, thời trang linen ngày nay không chỉ giới hạn trong các dịp nghỉ dưỡng mà đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả cuộc sống thường nhật.