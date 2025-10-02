  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/10/2025 10:00 GMT+7

Đầm cut out chinh phục ánh nhìn với những đường cắt đầy nghệ thuật, khoe trọn vẻ quyến rũ mà không kém phần tinh tế.

Bàn về xu hướng thời trang gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch thì đầm cut out chắc chắn là lựa chọn khó có đối thủ. Những đường cắt đầy nghệ thuật không chỉ khoe khéo đường cong cơ thể mà còn mang lại một diện mạo hiện đại. Đây chính là món đồ khiến phái đẹp mê đắm và không ngừng tìm kiếm để khẳng định phong cách riêng trong mọi khoảnh khắc.

Đầm cut out eo khoe vòng eo thon gọn mê hoặc

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh lựa chọn đầm dạ hội đen nổi bật với cổ xẻ sâu gợi cảm và chi tiết cut out hai bên eo giúp vòng eo thêm phần cuốn hút. Đường xẻ tà cao phía trước khéo léo khoe đôi chân dài nuột nà, tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa sang trọng

ẢNH: @DIEPLAMANH89

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 2.

Một phiên bản khác đầy táo bạo nhưng không kém phần tinh tế chính là đầm ôm sát màu đen dáng ngắn

ẢNH: @GLAMDOLL

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chi tiết cut out hai bên eo đính đá lấp lánh đã trở thành tâm điểm, kết hợp cổ cao và tay dài mang lại sự sang trọng, trong khi giày cao gót đính đá cùng clutch ánh bạc khiến tổng thể thêm phần kiêu sa.

Đầm cut out trước ngực tạo nét phá cách thời thượng

Những chi tiết cut out ở trước ngực chính là “cú twist” bất ngờ giúp một chiếc váy trở nên độc đáo hơn.

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 3.

Chiếc đầm đen với chi tiết cut out ở phía trước ngực khiến tổng thể thêm phần lôi cuốn. Phần tay phồng nhẹ kết hợp thân váy ôm cùng chân váy xòe tinh tế mang lại sự nữ tính thanh lịch

ẢNH: @BBSTORE'S

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 4.

Ở một sắc thái trẻ trung và ngọt ngào hơn, đầm cam đất với chi tiết cut out giúp đôi vai mảnh mai được khoe trọn vẹn. Thiết kế nhún nhẹ ở ngực và tay phồng bồng bềnh tạo nét nữ tính, kết hợp cùng phom váy chữ A tăng thêm nét thanh thoát

ẢNH: K&K FASHION

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 5.

Chiếc đầm đỏ đô là lựa chọn lý tưởng cho ai yêu thích vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại, thiết kế cut out phần ngực khéo léo không làm mất vẻ tinh tế. Dáng váy dài đến bắp chân giúp che khuyết điểm, tôn lên sự duyên dáng của người mặc

ẢNH: K&K FASHION

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 6.

Một gợi ý khác cho nàng yêu cổ điển là đầm họa tiết đen trắng với phần cut out nhỏ tinh tế ngay trên phần ngực, kết hợp dáng váy suông nhẹ với xẻ tà trước mang lại sự thoải mái nhưng không kém phần hiện đại

ẢNH: K&K FASHION

Vẻ đẹp táo bạo tỏa sáng trong đầm cut out ở bụng

Nếu nàng muốn một sự xuất hiện thật ấn tượng thì đầm cut out ở bụng chính là lựa chọn mang tính tuyên ngôn mạnh mẽ.

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 7.

Đầm đen ôm sát với dây mảnh mềm mại giúp tôn bờ vai thon, phần ngực được nhấn nhá bằng chi tiết nhún tinh tế cùng khoảng cut out táo bạo, vừa hiện đại vừa cuốn hút

ẢNH: K&K FASHION

Đầm cut out giúp nàng trở thành tâm điểm mọi bữa tiệc- Ảnh 8.

Mẫu đầm be tinh tế nổi bật với chi tiết cut out phía trước, thiết kế thắt nơ và tay phồng bồng bềnh khiến tổng thể thêm phần kiêu kỳ. Dáng váy dài xòe nhẹ, thả rơi tự nhiên, giúp tôn vóc dáng, kết hợp giày mũi nhọn nàng sẽ trở thành tâm điểm trong mọi không gian xuất hiện

ẢNH: @MYAN

Đầm cut out chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét gợi cảm và tinh tế. Đây chính là điểm nhấn giúp bạn tỏa sáng trong mọi dịp, khẳng định cá tính thời trang đầy khác biệt.

