Đầm đen, sự lựa chọn 'chân ái' cho những ngày lười

Đầm đen mang lại cảm giác thanh thoát và cực kỳ linh hoạt khi phối đồ, rất hợp với phong cách tối giản hiện đại mà nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Đầm đen dáng suông nhẹ với chất liệu mềm mại, thoải mái, thiết kế cổ tròn, chiều dài chạm bắp chân, kết hợp họa tiết hoa thêu nổi tinh xảo giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa nữ tính hơn. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ánh kim, tổng thể lập tức trở nên cuốn hút mà không cần thêm bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào ẢNH: SWANLAKE VIETNAM

Tối giản sang trọng, bạn có thể thử đầm suông đen chất liệu lụa satin ẢNH: K&K FASHION

Dáng đầm trơn, phom suông mềm, kết hợp hiệu ứng bắt sáng tinh tế của satin giúp tôn lên nét yêu kiều và mềm mại. Khi kết hợp với túi cầm tay nhỏ gọn và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể mang vibe nữ tính, phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ nhẹ nhàng.

Đầm sắc đen ôm body dáng dài với phần cắt xẻ tinh tế ngay xương quai xanh ẢNH: @ELISE_FASHION

Khoảng hở nhẹ nhàng này tạo nên sự gợi cảm vừa đủ, không phô trương, cực kỳ hợp phong cách sang trọng. Có thể phối cùng giày cao gót mũi nhọn tone sur tone, thêm túi cầm tay trắng để tạo điểm nhấn tương phản giúp tổng thể trở nên kiều diễm và cuốn hút.

Không kém phần gợi cảm khi các bạn diện lên mình chiếc đầm ôm body phô diễn trọn phần xương quai xanh ẢNH: @ELISE_FASHION

Chiếc đầm đen với điểm nhấn là bông hoa trước ngực mang theo nét mềm mại quyến rũ. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay và đôi giày cao gót ánh kim là các nàng đã hoàn thiện tổng thể thời thượng.

Đầm thun polo dáng ngắn là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng thích sự tươi trẻ và năng động ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Với phần cổ polo đặc trưng giúp bản phối trông chỉn chu hơn, kết hợp cùng phom dáng trẻ trung, mẫu đầm này rất phù hợp cho những ngày đi chơi, du lịch hoặc dạo phố cùng bạn bè.

Chiếc đầm thun polo dáng ngắn với điểm nhấn là phần viền cổ áo được may màu sắc đối lập tạo sự tương phản tinh tế ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Điểm xuyết cùng giày thể thao tông đỏ cùng túi xách cầm tay tone sur tone để tăng chiều sâu cho trang phục. Không thể thiếu một chiếc kính mắt thời trang và chiếc vòng tay để phối hợp ăn ý cùng thiết kế của chiếc đầm thanh lịch này.

Đầm dáng dài tông đen huyền bí với tà váy xếp ly khéo léo, kết hợp phom dáng polo cá tính, mang lại sự chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung. Khi phối cùng giày loafer và túi cầm tay, bạn sẽ có ngay diện mạo hài hòa và rất phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc đi làm ẢNH: LAMIA



