Đầm đen, sự lựa chọn 'chân ái' cho những ngày lười

Đầm đen mang lại cảm giác thanh thoát và cực kỳ linh hoạt khi phối đồ, rất hợp với phong cách tối giản hiện đại mà nhiều tín đồ thời trang yêu thích.
Dáng đầm trơn, phom suông mềm, kết hợp hiệu ứng bắt sáng tinh tế của satin giúp tôn lên nét yêu kiều và mềm mại. Khi kết hợp với túi cầm tay nhỏ gọn và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể mang vibe nữ tính, phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ nhẹ nhàng.
Khoảng hở nhẹ nhàng này tạo nên sự gợi cảm vừa đủ, không phô trương, cực kỳ hợp phong cách sang trọng. Có thể phối cùng giày cao gót mũi nhọn tone sur tone, thêm túi cầm tay trắng để tạo điểm nhấn tương phản giúp tổng thể trở nên kiều diễm và cuốn hút.
Chiếc đầm đen với điểm nhấn là bông hoa trước ngực mang theo nét mềm mại quyến rũ. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay và đôi giày cao gót ánh kim là các nàng đã hoàn thiện tổng thể thời thượng.
Với phần cổ polo đặc trưng giúp bản phối trông chỉn chu hơn, kết hợp cùng phom dáng trẻ trung, mẫu đầm này rất phù hợp cho những ngày đi chơi, du lịch hoặc dạo phố cùng bạn bè.
Điểm xuyết cùng giày thể thao tông đỏ cùng túi xách cầm tay tone sur tone để tăng chiều sâu cho trang phục. Không thể thiếu một chiếc kính mắt thời trang và chiếc vòng tay để phối hợp ăn ý cùng thiết kế của chiếc đầm thanh lịch này.