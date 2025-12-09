Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Ánh nhìn đầu tiên sẽ quyết định một bộ trang phục là xuất sắc hay chỉ là lựa chọn thay thế xếp thứ hai. Các thiết kế đầm dự tiệc đơn sắc dưới đây mang đến góc nhìn thanh lịch và tinh giản, khéo tô đậm những điểm mạnh hình thể, ôm gọn đường cong và giúp nàng tỏa sáng rạng ngời trong các bữa tiệc cuối năm.

Hai gam màu, hai chất liệu được sắp xếp đặt để cạnh nhau theo cách thật duyên dáng và quyến rũ. Dáng váy dài tối giản chi tiết trang trí, tiết giảm các đường cắt tôn trọn đường cong và thu hút sự chú ý vào chất liệu thượng hạng ẢNH: MIUREY TOKYO

Diện đầm dự tiệc đơn sắc, tận hưởng vẻ đẹp vượt thời gian

Trang phục dự tiệc đơn sắc tối giản được ưu ái mặc nhiều hơn hẳn các thiết kế họa tiết hoặc thiết kế cầu kỳ phức tạp. Không giống như những bộ ảnh lung linh trên thảm đỏ của người nổi tiếng, hầu hết quý cô đều yêu thích vẻ đẹp sang trọng nhưng tinh tế, thích sự nổi bật nhưng không quá phô trương. Tất cả những điều này được tìm thấy ở các thiết kế đầm tiệc đơn sắc.

Bản phối không chỉ có độ tương phản rõ nét từ hai gam màu trắng và đen mà còn là sự giao hòa của hình khối và phom dáng. Đầm dự tiệc mang sắc đen tuyền tinh giản, chất vải có độ đàn hồi nhẹ mang lại sự thoải mái mà vẫn thanh lịch phối cape trắng tinh khiết tựa như một vạt mây bồng bềnh vắt ngang vai ẢNH: LAM.D STUDIO

Đỏ, trắng, đen, xanh dương là những gam màu chủ đạo, phổ biến dành cho tủ đồ dự tiệc mùa này. Tuy nhiên mỗi loại màu sắc trên các chất liệu khác nhau lại có thể mang đến hiệu ứng thị giác cực kỳ khác biệt. Vải nhung đỏ đô khác với cảm nhận về vải gấm màu cream dệt họa tiết, vải dệt lông vũ khác hẳn cảm nhận từ organza hay crepe.

Chọn mặc đầm tiệc màu trơn, quý cô vẫn có thể chọn cách phối màu đầy tinh tế qua lựa chọn khăn choàng (cape) có màu sắc tương phản hoặc xuyên thấu (vải sheer như voan hay tơ, organza) để tăng thêm nét quý phái, kiêu kỳ cho bản phối.

Trang phục dự tiệc đơn sắc dễ dàng gây ấn tượng giữa đám đông nhờ vào mảng màu đậm nét và hình khối được căn chỉnh hoàn mỹ. Sắc trắng thanh lịch và tươi sáng hay sắc đỏ rượu vang nồng nàn đều ẩn chứa sức hút riêng, giúp tỏa sáng khí chất của quý cô ẢNH: LAM.D STUDIO

Đầm lụa tơ tằm phối hai gam màu pastel trong trẻo, tươi sáng mang vẻ rạng rỡ ấn tượng. Đường cắt xéo phối màu hay phần cổ tròn tối giản và chi tiết tay chườm tự nhiên khéo léo tôn những đường nét mềm mại và dịu dàng ẢNH: LƠ SILK

Vải gấm dệt họa tiết luôn là một ẩn số thú vị cho trang phục dự tiệc vì đặc tính đứng phom, chỉn chu và hiếm khi bị nhăn nhàu. Thiết kế dáng midi cổ chữ V có thể phối thêm khăn choàng mỏng hoặc khoác ngoài blazer cho các sự kiện trang trọng ẢNH: MIUREY TOKYO

Chất liệu nhung, vải dệt lông và điểm nhấn sequind kết hợp hài hòa trên bản phối đầm dài linh hoạt tông màu đen cổ điển ẢNH: MIUREY TOKYO

Hãy lắng nghe nhịp điệu của xu hướng màu sắc qua những gợi ý đầm tiệc màu xanh. Xanh cô ban, xanh dương đậm sẽ là những bản phối dự tiệc khác biệt, nổi bật và dẫn dắt xu hướng thời trang dịp đầu năm 2026 ẢNH: MIUREY TOKYO

Tạo điểm nhấn ấn tượng bằng sự tương phản của trang phục và phụ kiện. Hai bản dự tiệc xuất sắc nhất là sự kết hợp của đầm trắng phối găng tay opera đen cùng trang sức ánh vàng; găng tay da màu đỏ chính là tâm điểm của bản phối màu đen ẢNH: JENUE, LAM.D STUDIO



