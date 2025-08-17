Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Không cần cả thế giới phải ngắm nhìn, lý do để nàng mặc đẹp hôm nay có thể là vì chính mình hoặc như một món quà dành riêng cho người đặc biệt. Nàng hãy tỏa sáng rạng rỡ, tự tin trong vẻ yêu kiều, sang trọng và quý phái của những chiếc đầm dự tiệc đẹp nhất mùa thu.
Đầm dự tiệc mùa thu - khi sự thoải mái đi cùng vẻ đẹp mãn nhãn
Bảng màu thời trang dự tiệc mùa thu 2025 tiếp tục được bổ sung thêm nhiều gam màu mới bên cạnh tông màu đơn sắc quen thuộc. Gam màu xanh pastel trong trẻo, màu tím hồng hòa quyện trên chất vải tweed hay những bản phối đen và kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn ngời khí chất sang trọng.
Với đặc trưng của thời tiết mùa này, trang phục dự tiệc thiên về các thiết kế mini, midi để người mặc có được sự thoải mái và tự do trong mọi chuyển động. Các thiết kế tối giản nhưng đều có điểm nhấn riêng, vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ và phong cách, vừa mang lại cảm giác thư thái dễ chịu khi mặc đẹp. Các thiết kế đầm tiệc này nên được kết hợp cùng ví/bóp nhỏ cầm tay, thêm trang sức và một đôi giày cao gót ôm chân, chắc chắn.
Các thiết kế midi phản ánh góc nhìn quý phái, trang nhã của quý cô theo nhiều cách riêng khác nhau. Đó là sự kết hợp của nhiều màu sắc trên váy xếp tầng dáng rộng hay những đường xếp ly tinh tế tạo điểm nhấn cho vùng eo, hông...
ẢNH: RẬP
Đầm lệch vai màu đỏ tươi làm từ vải Jacquard dệt nổi họa tiết hoa nhỏ li ti. Thiết kế dáng bí có độ phồng nhẹ, chi tiết vặn xoắn tạo nên dấu ấn đặc sắc cho vóc dáng và thần thái người mặc
ẢNH: FENG ATELIER