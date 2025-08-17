Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Không cần cả thế giới phải ngắm nhìn, lý do để nàng mặc đẹp hôm nay có thể là vì chính mình hoặc như một món quà dành riêng cho người đặc biệt. Nàng hãy tỏa sáng rạng rỡ, tự tin trong vẻ yêu kiều, sang trọng và quý phái của những chiếc đầm dự tiệc đẹp nhất mùa thu.

Chi tiết hoa 3D nổi bật trên tay áo "hút" mọi ánh nhìn, đổ dồn sự chú ý vào cử động của đôi tay nàng. Đầm tiệc tông xanh nhạt mang đến cảm giác mát mẻ, tươi mới; phom suông, cổ tròn giản đơn dễ mặc và dễ đẹp ẢNH: RẬP

Đầm dự tiệc mùa thu - khi sự thoải mái đi cùng vẻ đẹp mãn nhãn

Bảng màu thời trang dự tiệc mùa thu 2025 tiếp tục được bổ sung thêm nhiều gam màu mới bên cạnh tông màu đơn sắc quen thuộc. Gam màu xanh pastel trong trẻo, màu tím hồng hòa quyện trên chất vải tweed hay những bản phối đen và kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn ngời khí chất sang trọng.

Với đặc trưng của thời tiết mùa này, trang phục dự tiệc thiên về các thiết kế mini, midi để người mặc có được sự thoải mái và tự do trong mọi chuyển động. Các thiết kế tối giản nhưng đều có điểm nhấn riêng, vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ và phong cách, vừa mang lại cảm giác thư thái dễ chịu khi mặc đẹp. Các thiết kế đầm tiệc này nên được kết hợp cùng ví/bóp nhỏ cầm tay, thêm trang sức và một đôi giày cao gót ôm chân, chắc chắn.

Khi sự tương phản làm nên vẻ cuốn hút cho diện mạo dự tiệc của nàng. Thiết kế khéo léo phân bổ hình ảnh xuyên thấu nơi đôi chân - vừa tạo sự thướt tha khi di chuyển vừa tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối ẢNH: RẬP

Đầm vải tweed sang trọng, quý phái được thêm vào chi tiết viền chân váy điệu đà giúp tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho nàng. Không chỉ dự tiệc, trang phục còn phù hợp với các thảm đỏ sự kiện, lễ hội, buổi hẹn hò... ẢNH: RẬP

Các thiết kế midi phản ánh góc nhìn quý phái, trang nhã của quý cô theo nhiều cách riêng khác nhau. Đó là sự kết hợp của nhiều màu sắc trên váy xếp tầng dáng rộng hay những đường xếp ly tinh tế tạo điểm nhấn cho vùng eo, hông... ẢNH: RẬP

Vẻ đẹp Á đông giữa lòng phố thị được thể hiện tinh tế qua từng đường cắt, chi tiết vặn xoắn nhẹ buông qua vai mềm... Những thiết kế đầm dự tiệc này chính là sự tôn vinh dành cho khí chất và bản lĩnh dịu dàng của phái đẹp ẢNH: FENG ATELIER

Hãy bổ sung vào tủ đồ mùa cuối năm gam màu đỏ rực rỡ, cuốn hút đầy mê hoặc. Đầm lụa Tô Châu tươi tắn và rực rỡ, cấu trúc hai dây dáng dài có độ ôm tự nhiên nhờ kỹ thuật cắt vải xéo tinh tế ẢNH: FENG ATELIER

Đầm lệch vai màu đỏ tươi làm từ vải Jacquard dệt nổi họa tiết hoa nhỏ li ti. Thiết kế dáng bí có độ phồng nhẹ, chi tiết vặn xoắn tạo nên dấu ấn đặc sắc cho vóc dáng và thần thái người mặc ẢNH: FENG ATELIER

Tận hưởng những khoảnh khắc chân thật, thanh lịch đầy tinh tế khi nàng khoác lên mình những gam màu đẹp nhất, những phom dáng như được "đo ni đóng giày" cho riêng mình. Một chiếc váy dự tiệc hoàn hảo là khi vừa vặn với chính mình ẢNH: FENG ATELIER



