  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/08/2025 08:00 GMT+7

Những chiếc đầm dự tiệc mùa thu đẹp nhất chính là những thiết kế mang đến cho nàng cảm hứng vui tươi và tự tin ngay ở ánh nhìn đầu tiên chạm đến. Dù là sắc đen tuyền sắc sảo, màu kem tôn da, sắc xanh dương dịu mát và sảng khoái hay sắc đỏ nồng nàn thì cũng chỉ có nàng mới có thể đưa ra lựa chọn hoàn hảo nhất cho bản thân.

Không cần cả thế giới phải ngắm nhìn, lý do để nàng mặc đẹp hôm nay có thể là vì chính mình hoặc như một món quà dành riêng cho người đặc biệt. Nàng hãy tỏa sáng rạng rỡ, tự tin trong vẻ yêu kiều, sang trọng và quý phái của những chiếc đầm dự tiệc đẹp nhất mùa thu.

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 1.

Chi tiết hoa 3D nổi bật trên tay áo "hút" mọi ánh nhìn, đổ dồn sự chú ý vào cử động của đôi tay nàng. Đầm tiệc tông xanh nhạt mang đến cảm giác mát mẻ, tươi mới; phom suông, cổ tròn giản đơn dễ mặc và dễ đẹp

ẢNH: RẬP

Đầm dự tiệc mùa thu - khi sự thoải mái đi cùng vẻ đẹp mãn nhãn

Bảng màu thời trang dự tiệc mùa thu 2025 tiếp tục được bổ sung thêm nhiều gam màu mới bên cạnh tông màu đơn sắc quen thuộc. Gam màu xanh pastel trong trẻo, màu tím hồng hòa quyện trên chất vải tweed hay những bản phối đen và kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn ngời khí chất sang trọng.

Với đặc trưng của thời tiết mùa này, trang phục dự tiệc thiên về các thiết kế mini, midi để người mặc có được sự thoải mái và tự do trong mọi chuyển động. Các thiết kế tối giản nhưng đều có điểm nhấn riêng, vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ và phong cách, vừa mang lại cảm giác thư thái dễ chịu khi mặc đẹp. Các thiết kế đầm tiệc này nên được kết hợp cùng ví/bóp nhỏ cầm tay, thêm trang sức và một đôi giày cao gót ôm chân, chắc chắn.

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 2.

Khi sự tương phản làm nên vẻ cuốn hút cho diện mạo dự tiệc của nàng. Thiết kế khéo léo phân bổ hình ảnh xuyên thấu nơi đôi chân - vừa tạo sự thướt tha khi di chuyển vừa tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối

ẢNH: RẬP

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 3.

Đầm vải tweed sang trọng, quý phái được thêm vào chi tiết viền chân váy điệu đà giúp tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho nàng. Không chỉ dự tiệc, trang phục còn phù hợp với các thảm đỏ sự kiện, lễ hội, buổi hẹn hò...

ẢNH: RẬP

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 4.
Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 5.

Các thiết kế midi phản ánh góc nhìn quý phái, trang nhã của quý cô theo nhiều cách riêng khác nhau. Đó là sự kết hợp của nhiều màu sắc trên váy xếp tầng dáng rộng hay những đường xếp ly tinh tế tạo điểm nhấn cho vùng eo, hông...

ẢNH: RẬP

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 6.

Vẻ đẹp Á đông giữa lòng phố thị được thể hiện tinh tế qua từng đường cắt, chi tiết vặn xoắn nhẹ buông qua vai mềm... Những thiết kế đầm dự tiệc này chính là sự tôn vinh dành cho khí chất và bản lĩnh dịu dàng của phái đẹp

ẢNH: FENG ATELIER

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 7.

Hãy bổ sung vào tủ đồ mùa cuối năm gam màu đỏ rực rỡ, cuốn hút đầy mê hoặc. Đầm lụa Tô Châu tươi tắn và rực rỡ, cấu trúc hai dây dáng dài có độ ôm tự nhiên nhờ kỹ thuật cắt vải xéo tinh tế

ẢNH: FENG ATELIER

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 8.
Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 9.

Đầm lệch vai màu đỏ tươi làm từ vải Jacquard dệt nổi họa tiết hoa nhỏ li ti. Thiết kế dáng bí có độ phồng nhẹ, chi tiết vặn xoắn tạo nên dấu ấn đặc sắc cho vóc dáng và thần thái người mặc

ẢNH: FENG ATELIER

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 10.

Tận hưởng những khoảnh khắc chân thật, thanh lịch đầy tinh tế khi nàng khoác lên mình những gam màu đẹp nhất, những phom dáng như được "đo ni đóng giày" cho riêng mình. Một chiếc váy dự tiệc hoàn hảo là khi vừa vặn với chính mình

ẢNH: FENG ATELIER


đầm dự tiệc đầm tiệc dự tiệc tweed đầm suông váy dự tiệc trang phục dự tiệc

Bài viết khác

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Bí quyết mặc váy lụa để tôn lên vẻ đẹp quý phái

Bí quyết mặc váy lụa để tôn lên vẻ đẹp quý phái

‘Soi’ newsfeed của hội mặc đẹp để khám phá những item vượt thời gian

‘Soi’ newsfeed của hội mặc đẹp để khám phá những item vượt thời gian

Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông

Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật trong những ngày dạo biển

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật trong những ngày dạo biển

Váy suông, lựa chọn hàng đầu cho ngày nắng nóng

Váy suông, lựa chọn hàng đầu cho ngày nắng nóng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top