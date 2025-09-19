Đầm dự tiệc sang trọng, tôn vẻ trẻ trung, quý phái cho nàng dịp cuối năm

Các thiết kế đầm dự tiệc cuối năm mang đến hình ảnh vừa sang trọng, quý phái vừa cực kỳ trẻ trung và hiện đại dành cho quý cô mọi độ tuổi. Nàng có thể chọn đầm cúp ngực đính kết họa tiết xoắn ốc cho buổi dạ tiệc hoặc đầm dáng chữ A ren hoa nhẹ nhàng cho buổi tiệc sinh nhật hay buổi họp lớp, gặp lại bạn bè...
Muôn vẻ quý phái, sang trọng từ đầm dự tiệc
Các mẫu đầm tiệc từ bộ sưu tập Chancos Lueur Dorée hiện lên như một ẩn dụ đầy mê hoặc về sự giao hòa giữa cổ điển và hiện đại. Các chi tiết thủ công tinh xảo haute couture hòa quyện cùng phom dáng phóng khoáng của thời đại mới, mang đến hình ảnh tuyệt mỹ cho quý cô. Từ gam màu đen huyền bí, đỏ cuốn hút nồng nàn đến sắc vàng bơ tỏa rạng, mỗi thiết kế là một mảnh ghép không thể thiếu cho tủ đồ trang phục dự tiệc cuối năm.
Hướng đến tinh thần trẻ trung và hiện đại là những trang phục nằm trong bộ sưu tập La Belle de Jour. Vẻ đẹp mong manh, điệu đà và quý phái được chuyển tải qua gam màu kem dịu mát, chất vải ren hoa lãng mạn kết hợp cùng tule, organza và lụa satin. Thiết kế tinh giản mang đến vẻ đẹp tinh tế vừa đủ, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút tạo nên sự dễ chịu trong mọi ánh nhìn.
Chi tiết tùng váy xếp tầng bồng bềnh hay phần tay phồng xuyên thấu tạo nên sự tương phản nổi bật cho từng mẫu đầm tiệc. Mỗi thiết kế tựa như một bức tranh nghệ thuật mời gọi nàng mặc vào để tỏa sáng
ẢNH: CHANCOS
Gam màu vàng nhạt không chỉ mang lại cảm giác ngọt ngào lãng mạn mà còn ngầm chuyển đi thông điệp về sự gợi cảm cuốn hút tinh tế. Vẻ nữ tính kiều diễm được đặt để qua cấu trúc peplum, chi tiết vải lụa thắt nơ quanh eo, phối chất liệu hay cách layer các lớp trang phục
ẢNH: MINT BOUTIQUE