Đầm dự tiệc sang trọng, tôn vẻ trẻ trung, quý phái cho nàng dịp cuối năm

Các thiết kế đầm dự tiệc cuối năm mang đến hình ảnh vừa sang trọng, quý phái vừa cực kỳ trẻ trung và hiện đại dành cho quý cô mọi độ tuổi. Nàng có thể chọn đầm cúp ngực đính kết họa tiết xoắn ốc cho buổi dạ tiệc hoặc đầm dáng chữ A ren hoa nhẹ nhàng cho buổi tiệc sinh nhật hay buổi họp lớp, gặp lại bạn bè...

Thu hút mọi ánh nhìn khi nàng khoác lên mình thiết kế đầm tiệc ấn tượng. Trên phom dáng cổ điển là họa tiết đính kết xoắn ốc tạo nên ấn tượng thị giác cuốn hút, chất vải nhung đen cùng phom dáng đuôi cá khéo tôn đường cong quyến rũ của nàng ẢNH: CHANCOS

Muôn vẻ quý phái, sang trọng từ đầm dự tiệc

Các mẫu đầm tiệc từ bộ sưu tập Chancos Lueur Dorée hiện lên như một ẩn dụ đầy mê hoặc về sự giao hòa giữa cổ điển và hiện đại. Các chi tiết thủ công tinh xảo haute couture hòa quyện cùng phom dáng phóng khoáng của thời đại mới, mang đến hình ảnh tuyệt mỹ cho quý cô. Từ gam màu đen huyền bí, đỏ cuốn hút nồng nàn đến sắc vàng bơ tỏa rạng, mỗi thiết kế là một mảnh ghép không thể thiếu cho tủ đồ trang phục dự tiệc cuối năm.

Hướng đến tinh thần trẻ trung và hiện đại là những trang phục nằm trong bộ sưu tập La Belle de Jour. Vẻ đẹp mong manh, điệu đà và quý phái được chuyển tải qua gam màu kem dịu mát, chất vải ren hoa lãng mạn kết hợp cùng tule, organza và lụa satin. Thiết kế tinh giản mang đến vẻ đẹp tinh tế vừa đủ, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút tạo nên sự dễ chịu trong mọi ánh nhìn.

Đường cắt khéo léo tạo hình ảnh lạ mắt gây ấn tượng mạnh cho mẫu đầm dự tiệc màu đỏ nổi bật. Chi tiết đính kết càng tăng thêm vẻ mảnh mai cuốn hút của phần vai, cổ và bờ vai ẢNH: CHANCOS

Xóa nhòa mọi ranh giới về cân nặng, chiều cao hay đặc trưng vóc dáng, cấu trúc thông minh của trang phục mặc theo set chính là để tất cả mọi quý cô đều được tự tin tỏa sáng. Gam màu vàng bơ tươi sáng, rạng rỡ và giàu sức sống mang đến hình ảnh quý phái cho nàng đi cùng điểm nhấn là họa tiết thêu hai bên vạt áo ẢNH: CHANCOS

Nghệ thuật phối màu color block và kỹ thuật cut out tinh tế được kết hợp mang lại chiều sâu thị giác cho thiết kế dự tiệc dáng peplum vẻ đẹp riêng biệt khó lẫn ẢNH: CHANCOS

Chi tiết tùng váy xếp tầng bồng bềnh hay phần tay phồng xuyên thấu tạo nên sự tương phản nổi bật cho từng mẫu đầm tiệc. Mỗi thiết kế tựa như một bức tranh nghệ thuật mời gọi nàng mặc vào để tỏa sáng ẢNH: CHANCOS

Nhẹ nhàng, yêu kiều thướt tha trong mẫu đầm dáng chữ A tông màu dịu nhẹ, họa tiết dệt nổi kết hợp mượt mà làm nên điểm nhấn cho trang phục ẢNH: MINT BOUTIQUE

Hoa thêu nổi, hoa dệt họa tiết trên nền vải hay hình ảnh chiếc nơ lớn mang lại diện mạo trẻ trung và thu hút cho người mặc. Đầm dáng ngắn hay đầm cocktail phù hợp cho các buổi tiệc ban ngày, tiệc trà chiều, tiệc nhẹ... ẢNH: MINT BOUTIQUE