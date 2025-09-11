Đầm họa tiết giúp nàng khắc họa vẻ đẹp lãng mạn

Có những khoảnh khắc, một chiếc đầm họa tiết lại trở thành “chất xúc tác” hoàn hảo để nàng khắc họa trọn vẹn nét đẹp lãng mạn của riêng mình. Không cần cầu kỳ, chiếc đầm đã đủ để biến nàng thành điểm nhấn ngọt ngào giữa phố đông.



Đầm họa tiết thêu hoa nổi

Vẻ đẹp mộng mơ được toát lên khi nàng diện lên mình chiếc đầm họa tiết thêu hoa nổi. Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm ngắn xuyên thấu với những bông hoa thêu nổi đầy màu sắc.

Chi tiết hoa nổi thêu trên cổ tay và trước ngực kết hợp với chất liệu lụa ôm sát của áo giúp khoe khéo vòng eo con kiến, điểm xuyết thêm vài nhành hoa trên tóc giúp tôn lên vẻ đẹp lãng mạn ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Đầm ngắn họa tiết hoa nổi được đính thủ công chiết eo, bồng nhẹ phần chân váy để tạo sự mềm mại cho cơ thể, phối cùng túi xách cầm tay và dây chuyền ánh kim để hoàn thiện vẻ bề ngoài ngọt ngào ẢNH: CALISTA

Đầm họa tiết dáng dài

Nét đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại sẽ được toát lên khi diện đầm họa tiết dáng dài. Các nàng có thể chọn đầm cổ vuông với họa tiết hoa hồng in chìm và bông hoa nhỏ được đính thủ công trước ngực.

Phom dáng dài giúp nàng trở nên thanh lịch, đi cùng đôi giày cao gót hở mũi giúp nàng chinh phục mọi ánh nhìn ẢNH: FIONA

Mang tinh thần mộc mạc nhưng cuốn hút, các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm họa tiết cổ chữ V dáng dài thanh lịch ẢNH: FIONA

Điểm nhấn của chiếc đầm là họa tiết hoa nhí với những đường gấp xếp ly tinh tế. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude là các nàng đã hoàn thiện vẻ ngoài kiều diễm.



Đầm họa tiết thêu màu tím

Chiếm trọn khung hình bởi sự nổi bật, các nàng không thể bỏ qua đầm họa tiết thêu màu tím. Hương Giang xuất hiện trong bản phối màu tím với họa tiết quý tộc sang trọng.

Nữ ca sĩ phối cùng áo sơ mi khoác bên ngoài, túi xách da cầm tay và chiếc kính mắt thời trang để hoàn thiện diện mạo ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Vẫn là sắc tím đầy cuốn hút, Hương Giang xuất hiện trong chiếc đầm lụa chiết eo tinh tế. Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc đầm dài với họa tiết là logo của hãng thời trang ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Cô nàng khéo léo phối cùng túi xách da cầm tay và kính mắt thời trang hiện đại giúp toát lên vẻ quyền quý sang trọng.



Đầm họa tiết đính đá

Những cô nàng yêu sự lấp lánh sẽ bị hấp dẫn bởi chiếc đầm họa tiết đính đá. Hòa Minzy diện lên mình bộ cánh xanh ngọc pastel với họa tiết đính đá phần thân trên.

Nữ ca sĩ lựa chọn phom váy dài bồng bềnh khéo léo khoe trọn xương quai xanh, phối cùng phụ kiện đính đá như dây chuyền và khuyên tai để hoàn thiện tổng thể lấp lánh ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Nữ ca sĩ lựa chọn dáng đầm công chúa cúp ngực đính đá đủ sắc màu, kết hợp cùng khuyên tai đính đá giọt nước và chiếc vương miện cài đầu lấp lánh khiến tổng thể như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Diện đầm họa tiết, nàng thêm khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại. Một lựa chọn đủ khác biệt để nàng tự tin ghi dấu ấn riêng trong mọi ánh nhìn.

