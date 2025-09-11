Đầm họa tiết giúp nàng khắc họa vẻ đẹp lãng mạn

Có những khoảnh khắc, một chiếc đầm họa tiết lại trở thành “chất xúc tác” hoàn hảo để nàng khắc họa trọn vẹn nét đẹp lãng mạn của riêng mình. Không cần cầu kỳ, chiếc đầm đã đủ để biến nàng thành điểm nhấn ngọt ngào giữa phố đông.
Đầm họa tiết thêu hoa nổi
Vẻ đẹp mộng mơ được toát lên khi nàng diện lên mình chiếc đầm họa tiết thêu hoa nổi. Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm ngắn xuyên thấu với những bông hoa thêu nổi đầy màu sắc.
Đầm họa tiết dáng dài
Nét đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại sẽ được toát lên khi diện đầm họa tiết dáng dài. Các nàng có thể chọn đầm cổ vuông với họa tiết hoa hồng in chìm và bông hoa nhỏ được đính thủ công trước ngực.
Điểm nhấn của chiếc đầm là họa tiết hoa nhí với những đường gấp xếp ly tinh tế. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude là các nàng đã hoàn thiện vẻ ngoài kiều diễm.
Đầm họa tiết thêu màu tím
Chiếm trọn khung hình bởi sự nổi bật, các nàng không thể bỏ qua đầm họa tiết thêu màu tím. Hương Giang xuất hiện trong bản phối màu tím với họa tiết quý tộc sang trọng.
Cô nàng khéo léo phối cùng túi xách da cầm tay và kính mắt thời trang hiện đại giúp toát lên vẻ quyền quý sang trọng.
Đầm họa tiết đính đá
Những cô nàng yêu sự lấp lánh sẽ bị hấp dẫn bởi chiếc đầm họa tiết đính đá. Hòa Minzy diện lên mình bộ cánh xanh ngọc pastel với họa tiết đính đá phần thân trên.
Diện đầm họa tiết, nàng thêm khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại. Một lựa chọn đủ khác biệt để nàng tự tin ghi dấu ấn riêng trong mọi ánh nhìn.