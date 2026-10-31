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Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/10/2026 08:00 GMT+7

Nàng hãy tận hưởng những ngày thu nhẹ nhàng, thư thái qua những chiếc đầm suông vải lụa, ren, voan và organza... đẹp tinh tế. Phom dáng thả lỏng nhưng vẫn tôn dáng thanh thoát tự nhiên chính là ưu điểm nổi bật của đầm dài dáng suông mùa này.

Những chiếc đầm suông mùa thu mang lại góc nhìn tinh giản về tủ đồ ngày giao mùa - vẻ đẹp dịu dàng được thể hiện qua dáng váy suông mềm, tôn dáng đi thướt tha, kiều diễm.

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 1.

Một thiết kế đầm suông dáng dài đẹp kiêu kỳ làm từ chất vải taffeta bóng kết hợp các dải tua rua và vải ren xuyên thấu. Mỗi khi nàng chuyển động, đường xẻ tà khẽ hé lộ lớp ren mềm mại, tạo nên một nhịp điệu đầy đối lập giữa sự mạnh mẽ, cá tính và nữ tính, quyến rũ

ẢNH: DEMIQ

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 2.

Phối đầm suông chấm bi đen nền trắng cùng blazer đen dáng rộng và giày cao gót tạo nên bản phối thong dong cho nàng công sở đi làm, đi họp mùa vày. Outfit đem đến hình ảnh vừa đủ sự lịch sự và duyên dáng, vừa đủ sự chỉn chu cho mọi không gian trang trọng nơi văn phòng

ẢNH: XA XA

Đầm suông tối giản - điểm nhấn phong cách mùa thu

Khi đã bước qua một độ tuổi nhất định, phái nữ thường chọn trang phục theo cảm xúc và ưu tiên đến cảm nhận cơ thể thay vì chỉ chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài. 

Đầm suông dáng dài, đầm maxi tà bay... trở thành kiểu váy "đa-zi -năng", mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi họp... đều phù hợp và được biến đổi qua những công thức phối đồ linh hoạt.

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 3.

Đầm chữ A tối giản mở ra góc nhìn thanh thoát về trang phục mùa thu đông cho quý cô yêu thích phong cách trẻ trung, ngọt ngào. Thiết kế có chi tiết dây rút tinh tế tạo điểm nhấn tôn eo mà vẫn đảm bảo hình ảnh tổng thể thật sự nhẹ nhàng và thoải mái. Hãy mix đầm hồng cùng giày màu pastel, túi xách nhỏ cầm tay để ghi dấu ấn thanh lịch, giản dị

ẢNH: ELISE

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 4.

Khi không chỉ kiếm tìm một bộ trang phục để mặc hàng ngày, nàng sẽ tìm thấy những thiết kế đặc biệt mang đến hình ảnh khác lạ đầy duyên dáng. Đầm liền với hiệu ứng vải nhăn đồng điệu, khéo léo kéo ánh nhìn ra khỏi vòng 2 và "rơi xuống" bề mặt chất liệu độc đáo

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 5.

Gam màu be nhã nhặn, thanh lịch và nhẹ nhàng tựa như một áng mây xốp mềm mang đến cho nàng diện mạo sang trọng. Bề mặt vải được ép nhăn thủ công giàu tính gợi hình kết hợp cùng phom balloon mềm mại tạo nên vẻ nữ tính và sự cuốn hút

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 6.

Đầm suông đen vải sheer xuyên thấu mang đến hình ảnh layer quyến rũ đầy ấn tượng. Diện các thiết kế maxi đơn sắc, nàng hãy thử nghiệm những bảng màu táo bạo - đầm đen và giày, túi màu nổi như đỏ, cam, vàng, xanh lá... để tạo hình ảnh nổi bật, tỏa sáng

ẢNH: JENNYKTRAN

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu- Ảnh 7.

Tạo nên hình ảnh trẻ trung và phá cách của cô nàng diện váy suông họa tiết cổ điển tông màu xanh ô liu. Thay vì tạo hình bằng những đường cắt thẳng, thiết kế được nhún xếp lệch bên đem lại hiệu ứng thị giác mới lạ, giúp người mặc cảm nhận rõ nét sự phóng khoáng và tràn đầy tự do

ẢNH: KHÂU BY CQ


đầm suông váy suông đầm suông dài

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