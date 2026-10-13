Đầm tay dài kín đáo nhưng vẫn biến nàng thành tâm điểm

Đầm tay dài không chỉ phù hợp với những buổi tiệc mà còn có thể diện khi đi làm, dạo phố hay hẹn hò. Với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau, phái đẹp dễ dàng tìm được thiết kế phù hợp với sở thích và vóc dáng của mình.
Nét lãng mạn từ những chiếc đầm ren tay dài
Đầm tay dài bằng ren hoặc vải xuyên thấu là lựa chọn dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng. Lớp ren hoa phủ trên nền vải sáng màu tăng nét lãng mạn; một chiếc băng đô cùng tông màu cũng là lựa chọn phù hợp, đặc biệt khi diện váy trong những buổi dạo phố hay du lịch.
Đầm maxi dài tay thanh lịch và quyến rũ
Nếu những thiết kế ren gợi cảm giác trẻ trung, đầm maxi tay dài lại ghi điểm bằng vẻ trưởng thành, sang trọng. Phom váy ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, kết hợp cùng phần tay loe giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết.
Đầm ngắn tay dài cho phong cách tiểu thư hiện đại
Không chỉ giới hạn ở những chiếc váy dài thướt tha, đầm ngắn tay dài cũng là lựa chọn đáng chú ý dành cho các cô gái yêu phong cách tiểu thư.
Những chiếc đầm có phần vai phủ rộng hoặc thiết kế giống áo choàng cũng là lựa chọn đáng chú ý. Chi tiết này giúp chiếc váy trông khác biệt hơn so với những kiểu đầm thông thường.