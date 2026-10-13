Đầm tay dài kín đáo nhưng vẫn biến nàng thành tâm điểm

Đầm tay dài không chỉ phù hợp với những buổi tiệc mà còn có thể diện khi đi làm, dạo phố hay hẹn hò. Với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau, phái đẹp dễ dàng tìm được thiết kế phù hợp với sở thích và vóc dáng của mình.

Nét lãng mạn từ những chiếc đầm ren tay dài

Đầm tay dài bằng ren hoặc vải xuyên thấu là lựa chọn dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng. Lớp ren hoa phủ trên nền vải sáng màu tăng nét lãng mạn; một chiếc băng đô cùng tông màu cũng là lựa chọn phù hợp, đặc biệt khi diện váy trong những buổi dạo phố hay du lịch.

Đầm ren sắc pastel mang đến vẻ ngoài dịu dàng. Chi tiết cổ bèo, tay phồng hay dây nơ trước ngực giúp chiếc váy thêm nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện ẢNH: K&K FASHION

Bên cạnh váy dài, những mẫu đầm ngắn tay dài cũng được nhiều cô gái yêu thích. Thiết kế phối ren ở tay áo, cổ bèo hoặc hàng cúc nhỏ tránh sự đơn điệu cho trang phục đơn sắc ẢNH: @_TYANGNE

Đầm maxi dài tay thanh lịch và quyến rũ

Nếu những thiết kế ren gợi cảm giác trẻ trung, đầm maxi tay dài lại ghi điểm bằng vẻ trưởng thành, sang trọng. Phom váy ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, kết hợp cùng phần tay loe giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết.

Nếu yêu thích phong cách trưởng thành, thì chiếc đầm maxi tay dài màu trắng kem là gợi ý đáng cân nhắc. Thiết kế dáng dài, ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng phần tay loe giúp tôn dáng mà vẫn giữ được vẻ kín đáo ẢNH: @HIZE_DRESS.UP

Đầm ngắn tay dài cho phong cách tiểu thư hiện đại

Không chỉ giới hạn ở những chiếc váy dài thướt tha, đầm ngắn tay dài cũng là lựa chọn đáng chú ý dành cho các cô gái yêu phong cách tiểu thư.

Những chiếc đầm có phần vai phủ rộng hoặc thiết kế giống áo choàng cũng là lựa chọn đáng chú ý. Chi tiết này giúp chiếc váy trông khác biệt hơn so với những kiểu đầm thông thường.

Khi diện kiểu váy này, nàng nên chọn túi xách nhỏ và giày đơn giản để tránh khiến tổng thể trở nên rườm rà ẢNH: @_TYANGNE

Với những cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, đầm ngắn chữ A hoặc váy có phần eo cao sẽ giúp đôi chân trông dài hơn. Nên hạn chế những mẫu váy quá rộng hoặc có nhiều lớp vải vì dễ khiến tổng thể trông nặng nề ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Nàng cũng có thể phối như một chiếc áo khoác dáng dài bên ngoài, bên trong layer trang phục khác để giữ ấm cơ thể. Các gam màu trắng, kem hay pastel dễ tạo sự thiện cảm với người đối diện ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO