Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel

Sự kiện Chanel Cruise 2026 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu này tại Đông Nam Á sau hơn một thập niên (kể từ show Cruise 2013/14 tại Singapore). Trong lịch sử hơn 100 năm của nhà mốt, sàn diễn của họ từng có sự xuất hiện của các gương mặt gốc Việt như Navia Nguyễn hay Jade Nguyễn, nhưng tất cả đều mang quốc tịch nước ngoài. Việc Huỳnh Tú Anh, một người mẫu Việt Nam, được lựa chọn đã mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp người mẫu trong nước.

Để có được khoảnh khắc sải bước trên sàn runway danh giá này, Huỳnh Tú Anh đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe. Được biết, cô từng thất bại trong lần thử sức đầu tiên. Không bỏ cuộc, sau khi gửi lại hồ sơ và video trình diễn mới, cô đã thuyết phục được đội ngũ tuyển chọn và nhận được thư mời cùng vé bay sang Singapore chỉ vài ngày sau đó.

Tú Anh nhận được thư mời cùng vé bay sang Singapore cho show diễn Chanel sau 2 lần casting ẢNH: NVCC

Trước thềm show diễn, Quán quân The Face Vietnam 2023 phải tuân thủ chế độ tập luyện và ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, thực đơn chỉ có trứng, ức gà, rau xanh, yến mạch; loại bỏ hoàn toàn tinh bột và đường, kết hợp tập gym 4 buổi/tuần để giữ vóc dáng chuẩn quốc tế.

"Được trình diễn trong show Chanel là giấc mơ mà em từng chỉ dám nghĩ đến. Khi được sống trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra giá trị của sự kiên trì và tin vào con đường mình chọn. Em mong câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để các người mẫu Việt mạnh dạn bước ra thế giới", Tú Anh chia sẻ.

Sau đêm diễn, Tú Anh gặp gỡ hai khách mời gồm diễn viên Tilda Swinton (trái) và siêu mẫu Lưu Văn ẢNH: NVCC

Hành trình 'lột xác' ngoạn mục của Tú Anh

Nhìn lại sự nghiệp của Tú Anh, nhiều người không khỏi thán phục. Trước khi trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023, cô gái Bình Dương từng sở hữu ngoại hình mũm mĩm. Chính cô từng chia sẻ về hành trình giảm cân ngoạn mục, từ hơn 80 kg xuống còn 52 kg để theo đuổi đam mê người mẫu.

Tú Anh từng nặng 80 kg, gương mặt tròn trịa. Để thay đổi diện mạo, cô quyết tâm ăn kiêng nghiêm ngặt, giảm còn 52 kg và trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023 ẢNH: FBNV

Chiến thắng tại The Face Vietnam 2023 dưới sự dẫn dắt của HLV Anh Thư là bệ phóng hoàn hảo. Tú Anh nhanh chóng mở rộng hoạt động ra quốc tế. Cô hiện thuộc hai công ty quản lý tại Paris và Milan. Chỉ trong năm 2024 và 2025, Tú Anh liên tục gặt hái thành công. Nàng mẫu xuất hiện trên ấn phẩm thời trang quốc tế danh tiếng như Vogue Singapore (tháng 10.2024) và Grazia International (tháng 6.2025). Gần nhất, tại Milan Fashion Week xuân hè 2026, cô là người mẫu Việt duy nhất chụp lookbook cho Diesel, Blauer và trình diễn cho các thương hiệu gồm Peserico, Sara Wong, Calcaterra...

Tú Anh xuất hiện trên ấn phẩm thời trang quốc tế danh tiếng như Vogue Singapore (10.2024) và Grazia International (6.2025) ẢNH: NVCC

Với chiều cao 1,78 m, gương mặt đậm chất Á Đông và phong thái chuyên nghiệp, Tú Anh nhanh chóng thu hút giới chuyên môn. Ngay sau show Chanel, ông Desmond Lim - Tổng biên tập Vogue Singapore đã nhận ra và nhắc đến cô trên trang Instagram chính thức của tạp chí. Nhiều bình luận cho rằng thành công của Huỳnh Tú Anh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của người mẫu Việt trong ngành thời trang toàn cầu.