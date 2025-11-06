  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel

Hữu Tín
Hữu Tín
06/11/2025 12:00 GMT+7

Tối 4.11, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh chính thức sải bước trong show diễn Chanel Cruise 2026 tại Singapore. Tú Anh trở thành người mẫu đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam trình diễn cho một show chính thức của thương hiệu đình đám hơn 100 năm của Pháp.

Sự kiện Chanel Cruise 2026 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu này tại Đông Nam Á sau hơn một thập niên (kể từ show Cruise 2013/14 tại Singapore). Trong lịch sử hơn 100 năm của nhà mốt, sàn diễn của họ từng có sự xuất hiện của các gương mặt gốc Việt như Navia Nguyễn hay Jade Nguyễn, nhưng tất cả đều mang quốc tịch nước ngoài. Việc Huỳnh Tú Anh, một người mẫu Việt Nam, được lựa chọn đã mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp người mẫu trong nước.

Để có được khoảnh khắc sải bước trên sàn runway danh giá này, Huỳnh Tú Anh đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe. Được biết, cô từng thất bại trong lần thử sức đầu tiên. Không bỏ cuộc, sau khi gửi lại hồ sơ và video trình diễn mới, cô đã thuyết phục được đội ngũ tuyển chọn và nhận được thư mời cùng vé bay sang Singapore chỉ vài ngày sau đó.

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel- Ảnh 1.

Tú Anh nhận được thư mời cùng vé bay sang Singapore cho show diễn Chanel sau 2 lần casting

ẢNH: NVCC

Trước thềm show diễn, Quán quân The Face Vietnam 2023 phải tuân thủ chế độ tập luyện và ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, thực đơn chỉ có trứng, ức gà, rau xanh, yến mạch; loại bỏ hoàn toàn tinh bột và đường, kết hợp tập gym 4 buổi/tuần để giữ vóc dáng chuẩn quốc tế.

"Được trình diễn trong show Chanel là giấc mơ mà em từng chỉ dám nghĩ đến. Khi được sống trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra giá trị của sự kiên trì và tin vào con đường mình chọn. Em mong câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để các người mẫu Việt mạnh dạn bước ra thế giới", Tú Anh chia sẻ.

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel- Ảnh 2.

Sau đêm diễn, Tú Anh gặp gỡ hai khách mời gồm diễn viên Tilda Swinton (trái) và siêu mẫu Lưu Văn

ẢNH: NVCC

Hành trình 'lột xác' ngoạn mục của Tú Anh

Nhìn lại sự nghiệp của Tú Anh, nhiều người không khỏi thán phục. Trước khi trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023, cô gái Bình Dương từng sở hữu ngoại hình mũm mĩm. Chính cô từng chia sẻ về hành trình giảm cân ngoạn mục, từ hơn 80 kg xuống còn 52 kg để theo đuổi đam mê người mẫu.

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel- Ảnh 3.

Tú Anh từng nặng 80 kg, gương mặt tròn trịa. Để thay đổi diện mạo, cô quyết tâm ăn kiêng nghiêm ngặt, giảm còn 52 kg và trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023

ẢNH: FBNV

Chiến thắng tại The Face Vietnam 2023 dưới sự dẫn dắt của HLV Anh Thư là bệ phóng hoàn hảo. Tú Anh nhanh chóng mở rộng hoạt động ra quốc tế. Cô hiện thuộc hai công ty quản lý tại Paris và Milan. Chỉ trong năm 2024 và 2025, Tú Anh liên tục gặt hái thành công. Nàng mẫu xuất hiện trên ấn phẩm thời trang quốc tế danh tiếng như Vogue Singapore (tháng 10.2024) và Grazia International (tháng 6.2025). Gần nhất, tại Milan Fashion Week xuân hè 2026, cô là người mẫu Việt duy nhất chụp lookbook cho Diesel, Blauer và trình diễn cho các thương hiệu gồm Peserico, Sara Wong, Calcaterra...

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel- Ảnh 4.

Tú Anh xuất hiện trên ấn phẩm thời trang quốc tế danh tiếng như Vogue Singapore (10.2024) và Grazia International (6.2025)

ẢNH: NVCC

Với chiều cao 1,78 m, gương mặt đậm chất Á Đông và phong thái chuyên nghiệp, Tú Anh nhanh chóng thu hút giới chuyên môn. Ngay sau show Chanel, ông Desmond Lim - Tổng biên tập Vogue Singapore đã nhận ra và nhắc đến cô trên trang Instagram chính thức của tạp chí. Nhiều bình luận cho rằng thành công của Huỳnh Tú Anh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của người mẫu Việt trong ngành thời trang toàn cầu.

 

Tú Anh Người mẫu Tú Anh Channel show channel quán quân the face

Bài viết khác

Bùng nổ đêm nhạc - thời trang, Single with STYLE 2025 chinh phục hàng nghìn bạn trẻ

Bùng nổ đêm nhạc - thời trang, Single with STYLE 2025 chinh phục hàng nghìn bạn trẻ

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị

Huỳnh Tú Anh, mẫu Việt đắt show tại Milan, Paris

Huỳnh Tú Anh, mẫu Việt đắt show tại Milan, Paris

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top